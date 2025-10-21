BioNTech (ADRs) Aktie News: BioNTech (ADRs) fällt am Dienstagnachmittag
Zu den Verlierern des Tages zählt am Dienstagnachmittag die Aktie von BioNTech (ADRs). Die BioNTech (ADRs)-Aktie notierte im NASDAQ-Handel zuletzt mit Abschlägen von 1,5 Prozent bei 106,32 USD.
Der BioNTech (ADRs)-Aktie ging im NASDAQ-Handel die Puste aus. Um 15:53 Uhr verlor das Papier 1,5 Prozent auf 106,32 USD. Der Kurs der BioNTech (ADRs)-Aktie gab im heutigen Tagestief bis auf 106,32 USD nach. Den NASDAQ-Handel startete das Papier bei 107,20 USD. Zuletzt wechselten 18.186 BioNTech (ADRs)-Aktien den Besitzer.
Bei 129,27 USD markierte der Titel am 08.01.2025 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 21,59 Prozent hinzugewinnen. Bei einem Wert von 81,84 USD erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (08.04.2025). Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 23,02 Prozent.
Im Jahr 2024 erhielten BioNTech (ADRs)-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 0,000 USD. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 0,000 EUR. Beim durchschnittlichen Kursziel liegen die Prognosen der Analysten für die BioNTech (ADRs)-Aktie bei 135,33 USD.
BioNTech (ADRs) ließ sich am 04.08.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.06.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt. Dabei wurde ein Verlust je Aktie von -1,81 USD ausgewiesen. Im Vorjahresquartal waren -3,62 USD je Aktie erwirtschaftet worden. Auf der Umsatzseite standen 295,83 Mio. USD in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 138,55 Mio. USD umgesetzt.
Am 03.11.2025 dürfte die Q3 2025-Bilanz von BioNTech (ADRs) veröffentlicht werden. Die Veröffentlichung der BioNTech (ADRs)-Ergebnisse für Q3 2026 erwarten Experten am 09.11.2026.
2025 dürfte BioNTech (ADRs) einen Verlust von -4,822 EUR verbuchen, davon gehen Experten aus.
Merz plädiert für zentrale europäische Börse - Zustimmung groß
BioNTech darf Konkurrent CureVac übernehmen - Aktien uneinheitlich
BioNTech-Aktie gefragt: Zweiter "AI Day" in London - Pfizer-Deal treibt an
