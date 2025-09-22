GNW-News: BioNTech veranstaltet am 1. Oktober 2025 zweiten "AI Day" als eine Ausgabe der "Innovation Series"
^MAINZ, Deutschland, 23. September 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- BioNTech SE
(https://www.biontech.de/) (Nasdaq: BNTX,?BioNTech") richtet zusammen mit ihrem
Tochterunternehmen für künstliche Intelligenz (artificial intelligence,?AI"),
InstaDeep Ltd. (https://www.instadeep.com/) (?InstaDeep"), am Dienstag, den 1.
Oktober 2025 um 15:00 Uhr MESZ (09:00 Uhr EDT) ihren zweiten?AI Day" aus, eine
Ausgabe von BioNTechs?Innovation Series" in London, Vereinigtes Königreich. Die
Veranstaltung gibt einen Überblick über die Strategie und die Fähigkeiten von
BioNTech im Bereich AI und informiert über die Anwendung von AI in der Pipeline
und den internen Prozessen von BioNTech.
Die Veranstaltung wird live übertragen und über diesen Webcast-Link
(https://eventsapp.biontech.com/login/biontech/innovation-series-ai-day-2025)
verfügbar sein.
Eine Aufzeichnung der Veranstaltung sowie die verwendete Präsentation werden
ebenfalls auf www.BioNTech.de (https://www.BioNTech.de) unter?Events &
Präsentationen" im Investorenbereich der Website zur Verfügung gestellt. Die
Aufzeichnung wird kurz nach Ende des?AI Day" verfügbar sein und auf der
Webseite von BioNTech ein Jahr lang zur Verfügung stehen.
Über BioNTech
Biopharmaceutical New Technologies (BioNTech) ist ein globales innovatives
Immuntherapie-Unternehmen, das bei der Entwicklung von Therapien gegen Krebs und
andere schwere Erkrankungen Pionierarbeit leistet. Das Unternehmen kombiniert
eine Vielzahl an modernen therapeutischen Plattformen und Bioinformatik-Tools,
um die Entwicklung innovativer Biopharmazeutika rasch voranzutreiben. Das
diversifizierte Portfolio an onkologischen Produktkandidaten umfasst mRNA-
Krebsimmuntherapien, innovative Immunmodulatoren und Präzisionstherapien, wie
Antikörper-Wirkstoff-Konjugate und innovative chimäre Antigenrezeptoren (CAR)-T-
Zelltherapien und zielt darauf ab, das gesamte Spektrum an Krebserkrankungen
abzudecken. Auf Basis ihrer umfassenden Expertise bei der Entwicklung von mRNA-
Therapien und -Impfstoffen und unternehmenseigener Herstellungskapazitäten
erforscht und entwickelt BioNTech neben ihrer diversifizierten Onkologie-
Pipeline gemeinsam mit Kollaborationspartnern verschiedene mRNA-
Impfstoffkandidaten für eine Reihe von Infektionskrankheiten. BioNTech arbeitet
Seite an Seite mit weltweit renommierten und spezialisierten
Kollaborationspartnern aus der pharmazeutischen Industrie, darunter Bristol
Myers, Squibb, Duality Biologics, Fosun Pharma, Genentech (ein Unternehmen der
Roche Gruppe), Genevant, Genmab, MediLink, OncoC4, Pfizer und Regeneron.
Weitere Informationen finden Sie unter: www.BioNTech.de
(https://www.BioNTech.de).
KONTAKTE
Investoranfragen
Dr. Douglas Maffei
Investors@biontech.de
(https://www.globenewswire.com/Tracker?data=Idr5fopLMgmZvZ-
fQNCWVqO0dKQTMF5N0PGzgyoRpTfVJw2BOdN2Xw2exGQOWBWhyw0BjiegZmDRx2JObqC5UNWMIDA9ol2
23K2uqqi1kpA=)
Medienanfragen
Jasmina Alatovic
Media@biontech.de (https://www.globenewswire.com/Tracker?data=gOTqR-
GywNyZDDVl__7fjlNzPhDkWGlaCWAdupsneuDJRPZfJYCQ7CI-
GcBjomXLHrMRSgiBVX6yukz7CemgawXYFwc-8jD_XFZ9b8iT00E=)
