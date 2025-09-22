GNW-News: BioNTech veranstaltet am 1. Oktober 2025 zweiten "AI Day" als eine Ausgabe der "Innovation Series"

Werte in diesem Artikel

^MAINZ, Deutschland, 23. September 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- BioNTech SE

(https://www.biontech.de/) (Nasdaq: BNTX,?BioNTech") richtet zusammen mit ihrem

Tochterunternehmen für künstliche Intelligenz (artificial intelligence,?AI"),

InstaDeep Ltd. (https://www.instadeep.com/) (?InstaDeep"), am Dienstag, den 1.

Oktober 2025 um 15:00 Uhr MESZ (09:00 Uhr EDT) ihren zweiten?AI Day" aus, eine

Ausgabe von BioNTechs?Innovation Series" in London, Vereinigtes Königreich. Die

Veranstaltung gibt einen Überblick über die Strategie und die Fähigkeiten von

BioNTech im Bereich AI und informiert über die Anwendung von AI in der Pipeline

und den internen Prozessen von BioNTech.

Die Veranstaltung wird live übertragen und über diesen Webcast-Link

(https://eventsapp.biontech.com/login/biontech/innovation-series-ai-day-2025)

verfügbar sein.

Eine Aufzeichnung der Veranstaltung sowie die verwendete Präsentation werden

ebenfalls auf www.BioNTech.de (https://www.BioNTech.de) unter?Events &

Präsentationen" im Investorenbereich der Website zur Verfügung gestellt. Die

Aufzeichnung wird kurz nach Ende des?AI Day" verfügbar sein und auf der

Webseite von BioNTech ein Jahr lang zur Verfügung stehen.

Über BioNTech

Biopharmaceutical New Technologies (BioNTech) ist ein globales innovatives

Immuntherapie-Unternehmen, das bei der Entwicklung von Therapien gegen Krebs und

andere schwere Erkrankungen Pionierarbeit leistet. Das Unternehmen kombiniert

eine Vielzahl an modernen therapeutischen Plattformen und Bioinformatik-Tools,

um die Entwicklung innovativer Biopharmazeutika rasch voranzutreiben. Das

diversifizierte Portfolio an onkologischen Produktkandidaten umfasst mRNA-

Krebsimmuntherapien, innovative Immunmodulatoren und Präzisionstherapien, wie

Antikörper-Wirkstoff-Konjugate und innovative chimäre Antigenrezeptoren (CAR)-T-

Zelltherapien und zielt darauf ab, das gesamte Spektrum an Krebserkrankungen

abzudecken. Auf Basis ihrer umfassenden Expertise bei der Entwicklung von mRNA-

Therapien und -Impfstoffen und unternehmenseigener Herstellungskapazitäten

erforscht und entwickelt BioNTech neben ihrer diversifizierten Onkologie-

Pipeline gemeinsam mit Kollaborationspartnern verschiedene mRNA-

Impfstoffkandidaten für eine Reihe von Infektionskrankheiten. BioNTech arbeitet

Seite an Seite mit weltweit renommierten und spezialisierten

Kollaborationspartnern aus der pharmazeutischen Industrie, darunter Bristol

Myers, Squibb, Duality Biologics, Fosun Pharma, Genentech (ein Unternehmen der

Roche Gruppe), Genevant, Genmab, MediLink, OncoC4, Pfizer und Regeneron.

Weitere Informationen finden Sie unter: www.BioNTech.de

(https://www.BioNTech.de).

KONTAKTE

Investoranfragen

Dr. Douglas Maffei

Investors@biontech.de

(https://www.globenewswire.com/Tracker?data=Idr5fopLMgmZvZ-

fQNCWVqO0dKQTMF5N0PGzgyoRpTfVJw2BOdN2Xw2exGQOWBWhyw0BjiegZmDRx2JObqC5UNWMIDA9ol2

23K2uqqi1kpA=)

Medienanfragen

Jasmina Alatovic

Media@biontech.de (https://www.globenewswire.com/Tracker?data=gOTqR-

GywNyZDDVl__7fjlNzPhDkWGlaCWAdupsneuDJRPZfJYCQ7CI-

GcBjomXLHrMRSgiBVX6yukz7CemgawXYFwc-8jD_XFZ9b8iT00E=)

°