BioNTech (ADRs) Aktie News: BioNTech (ADRs) tendiert am Nachmittag tiefer
Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Freitagnachmittag die Aktie von BioNTech (ADRs). Die Aktie notierte zuletzt mit Verlusten. Im NASDAQ-Handel verbilligte sie sich um 2,8 Prozent auf 100,41 USD.
Die BioNTech (ADRs)-Aktie musste um 15:53 Uhr im NASDAQ-Handel abgeben und fiel um 2,8 Prozent auf 100,41 USD. Die Abwärtsbewegung der BioNTech (ADRs)-Aktie ging bis auf 100,41 USD. Zum NASDAQ-Handelsstart notierte das Papier bei 102,18 USD. Zuletzt betrug der Umsatz im NASDAQ-Handel 23.451 BioNTech (ADRs)-Aktien.
Am 08.01.2025 markierte das Papier bei 129,27 USD den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 28,74 Prozent über dem aktuellen Kurs der BioNTech (ADRs)-Aktie. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 08.04.2025 (81,84 USD). Mit Abgaben von 18,49 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.
In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 0,000 EUR. Im Vorjahr hatte BioNTech (ADRs) 0,000 USD je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 135,67 USD für die BioNTech (ADRs)-Aktie.
Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte BioNTech (ADRs) am 03.11.2025 vor. Das EPS lag bei -0,14 USD. Ein Jahr zuvor waren 0,90 USD je Aktie erzielt worden. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat BioNTech (ADRs) in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 29,80 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 1,77 Mrd. USD im Vergleich zu 1,37 Mrd. USD im Vorjahresquartal.
Für das Jahr 2025 gehen Analysten von einem BioNTech (ADRs)-Verlust in Höhe von -3,732 EUR je Aktie aus.
|Datum
|Rating
|Analyst
|13:11
|BioNTech (ADRs) Neutral
|UBS AG
|04.11.2025
|BioNTech (ADRs) Buy
|Jefferies & Company Inc.
|22.08.2025
|BioNTech (ADRs) Neutral
|UBS AG
|05.08.2025
|BioNTech (ADRs) Buy
|Deutsche Bank AG
|05.08.2025
|BioNTech (ADRs) Neutral
|UBS AG
|04.11.2025
|BioNTech (ADRs) Buy
|Jefferies & Company Inc.
|05.08.2025
|BioNTech (ADRs) Buy
|Deutsche Bank AG
|05.08.2025
|BioNTech (ADRs) Buy
|Jefferies & Company Inc.
|13.06.2025
|BioNTech (ADRs) Buy
|Deutsche Bank AG
|03.06.2025
|BioNTech (ADRs) Buy
|Jefferies & Company Inc.
|13:11
|BioNTech (ADRs) Neutral
|UBS AG
|22.08.2025
|BioNTech (ADRs) Neutral
|UBS AG
|05.08.2025
|BioNTech (ADRs) Neutral
|UBS AG
|07.05.2025
|BioNTech (ADRs) Neutral
|UBS AG
|11.03.2025
|BioNTech (ADRs) Neutral
|UBS AG
|09.09.2024
|BioNTech (ADRs) Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|16.08.2024
|BioNTech (ADRs) Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
