Heute im Fokus
DAX fällt -- US-Börsen tiefer -- Musk mit Chance auf Tesla-Aktien im Billionenwert -- HENSOLDT wächst weiter -- EVOTEC, Canopy Growth, Rheinmetall, Daimler Truck, DroneShield, Plug Power im Fokus
Top News
DZ BANK veröffentlicht Investment-Empfehlung: GEA-Aktie mit Halten
HENSOLDT-Aktie gewinnt: Wachstum überzeugt, operative Marge unter Prognose - So reagieren RENK-Titel
Notierung im Blick

BioNTech (ADRs) Aktie News: BioNTech (ADRs) tendiert am Nachmittag tiefer

07.11.25 16:08 Uhr
BioNTech (ADRs) Aktie News: BioNTech (ADRs) tendiert am Nachmittag tiefer

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Freitagnachmittag die Aktie von BioNTech (ADRs). Die Aktie notierte zuletzt mit Verlusten. Im NASDAQ-Handel verbilligte sie sich um 2,8 Prozent auf 100,41 USD.

Werte in diesem Artikel
Aktien
BioNTech (ADRs)
87,20 EUR -2,65 EUR -2,95%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Die BioNTech (ADRs)-Aktie musste um 15:53 Uhr im NASDAQ-Handel abgeben und fiel um 2,8 Prozent auf 100,41 USD. Die Abwärtsbewegung der BioNTech (ADRs)-Aktie ging bis auf 100,41 USD. Zum NASDAQ-Handelsstart notierte das Papier bei 102,18 USD. Zuletzt betrug der Umsatz im NASDAQ-Handel 23.451 BioNTech (ADRs)-Aktien.

Am 08.01.2025 markierte das Papier bei 129,27 USD den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 28,74 Prozent über dem aktuellen Kurs der BioNTech (ADRs)-Aktie. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 08.04.2025 (81,84 USD). Mit Abgaben von 18,49 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 0,000 EUR. Im Vorjahr hatte BioNTech (ADRs) 0,000 USD je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 135,67 USD für die BioNTech (ADRs)-Aktie.

Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte BioNTech (ADRs) am 03.11.2025 vor. Das EPS lag bei -0,14 USD. Ein Jahr zuvor waren 0,90 USD je Aktie erzielt worden. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat BioNTech (ADRs) in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 29,80 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 1,77 Mrd. USD im Vergleich zu 1,37 Mrd. USD im Vorjahresquartal.

Für das Jahr 2025 gehen Analysten von einem BioNTech (ADRs)-Verlust in Höhe von -3,732 EUR je Aktie aus.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur BioNTech (ADRs)-Aktie

In eigener Sache

Bildquellen: Pavlo Gonchar/SOPA Images/LightRocket via Getty Images

Nachrichten zu BioNTech (ADRs)

DatumMeistgelesen
Analysen zu BioNTech (ADRs)

DatumRatingAnalyst
13:11BioNTech (ADRs) NeutralUBS AG
04.11.2025BioNTech (ADRs) BuyJefferies & Company Inc.
22.08.2025BioNTech (ADRs) NeutralUBS AG
05.08.2025BioNTech (ADRs) BuyDeutsche Bank AG
05.08.2025BioNTech (ADRs) NeutralUBS AG
