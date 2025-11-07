DAX23.570 -0,7%Est505.567 -0,8%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto13,81 +2,4%Nas22.938 -0,5%Bitcoin89.156 +1,6%Euro1,1565 +0,1%Öl63,63 +0,1%Gold3.998 +0,5%
Aktie im Blick

07.11.25 20:23 Uhr
BioNTech (ADRs) Aktie News: BioNTech (ADRs) am Freitagabend auf rotem Terrain

Zu den Verlierern des Tages zählt am Freitagabend die Aktie von BioNTech (ADRs). Der BioNTech (ADRs)-Aktie ging im NASDAQ-Handel die Puste aus. Zuletzt verlor das Papier 1,7 Prozent auf 101,57 USD.

Werte in diesem Artikel
Aktien
BioNTech (ADRs)
87,00 EUR -2,85 EUR -3,17%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Die BioNTech (ADRs)-Aktie musste um 20:03 Uhr Verluste hinnehmen. Im NASDAQ-Handel ging es um 1,7 Prozent auf 101,57 USD abwärts. In der Spitze büßte die BioNTech (ADRs)-Aktie bis auf 100,30 USD ein. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 102,18 USD. Zuletzt betrug der Umsatz im NASDAQ-Handel 68.605 BioNTech (ADRs)-Aktien.

Am 08.01.2025 markierte das Papier bei 129,27 USD den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 27,27 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Bei 81,84 USD fiel das Papier am 08.04.2025 auf ein 52-Wochen-Tief. Das 52-Wochen-Tief könnte die BioNTech (ADRs)-Aktie mit einem Verlust von 19,43 Prozent wieder erreichen.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 0,000 EUR. Im Vorjahr erhielten BioNTech (ADRs)-Aktionäre 0,000 USD je Wertpapier. Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 135,67 USD für die BioNTech (ADRs)-Aktie.

Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte BioNTech (ADRs) am 03.11.2025 vor. Das EPS lag bei -0,14 USD. Ein Jahr zuvor waren 0,90 USD je Aktie erzielt worden. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat BioNTech (ADRs) im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 29,80 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 1,77 Mrd. USD. Im Vorjahresviertel waren 1,37 Mrd. USD in den Büchern gestanden.

Der Verlust 2025 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf -3,732 EUR je BioNTech (ADRs)-Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur BioNTech (ADRs)-Aktie

In eigener Sache

Bildquellen: Pavlo Gonchar/SOPA Images/LightRocket via Getty Images

Nachrichten zu BioNTech (ADRs)

DatumMeistgelesen
Analysen zu BioNTech (ADRs)

DatumRatingAnalyst
13:11BioNTech (ADRs) NeutralUBS AG
04.11.2025BioNTech (ADRs) BuyJefferies & Company Inc.
22.08.2025BioNTech (ADRs) NeutralUBS AG
05.08.2025BioNTech (ADRs) BuyDeutsche Bank AG
05.08.2025BioNTech (ADRs) NeutralUBS AG
