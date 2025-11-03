GNW-News: BioNTech veröffentlicht Ergebnisse für das dritte Quartal 2025 sowie Informationen zur Geschäftsentwicklung

Werte in diesem Artikel

^* BioNTech treibt Onkologiestrategie mit dem Fokus auf zwei tumorübergreifende

(Pan-Tumor)-Programme sowie Kombinationsansätze weiter voran, um das gesamte

Spektrum von Krebserkrankungen vom frühen bis zum späten Stadium abzudecken

* Präsentation erster Zwischenergebnisse aus einer globalen Phase-2-Studie mit

dem bispezifischem anti-PD-L1(1)xVEGF-A-Antikörperkandidat Pumitamig

(BNT327/BMS986545) zeigte ermutigende Anti-Tumor-Aktivität und ein

kontrollierbares Sicherheitsprofil bei fortgeschrittenem kleinzelligen

Lungenkrebs

* Initiierung weiterer zulassungsrelevanter Studien für Pumitamig als

Erstlinientherapie bei mikrosatellitenstabilem Darmkrebs sowie Magenkrebs

geplant

* Markteinführung von variantenangepasstem COVID-19-Impfstoff für die

Impfsaison 2025/2026 in mehreren Regionen

* Umsatz im dritten Quartal 2025 in Höhe von 1,5 Milliarden Euro(2),

Nettoverlust in Höhe von 28,7 Millionen Euro und unverwässertes und

verwässertes Ergebnis pro Aktie von minus 0,12 Euro bzw. 0,14 US-Dollar(3)

* Stärkung der finanziellen Position auf insgesamt 16,7 Milliarden Euro an

Zahlungsmitteln und Zahlungsmitteläquivalenten sowie gehaltenen

Wertpapieren(4); Erhalt von Zahlung in Höhe von 1,5 Milliarden US-Dollar aus

der Partnerschaft mit Bristol Myers Squibb (?BMS")

* Erhöhung der Finanzprognose für das Geschäftsjahr 2025 auf 2,6 bis 2,8

Milliarden Euro und Senkung der Prognose für Aufwendungen für Forschung und

Entwicklung auf 2,0 bis 2,2 Milliarden Euro, für Vertriebs- und allgemeine

Verwaltungskosten auf 550 bis 650 Millionen Euro und für Aufwendungen im

operativen Geschäftsbetrieb auf 200 bis 250 Millionen Euro(5)

Telefonkonferenz und Webcast sind für den 3. November 2025 um 14:00 Uhr MEZ

(8:00 Uhr U.S. EST) geplant

MAINZ, Deutschland, 3. November 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- BioNTech SE

(https://www.biontech.com/int/de/home.html) (Nasdaq: BNTX,?BioNTech" oder?das

Unternehmen") hat heute die Ergebnisse des am 30. September 2025 endenden

dritten Quartals und der ersten neun Monate des Geschäftsjahres 2025

veröffentlicht und Informationen zur Geschäftsentwicklung bekanntgegeben.

?Im dritten Quartal haben wir entscheidende Fortschritte bei der Umsetzung

unserer Onkologiestrategie gemacht. Wir haben unsere tumorübergreifenden Fokus-

Programme mRNA-Krebsimmuntherapie-Kandidaten und Pumitamig weiter

vorangetrieben. Gleichzeitig haben wir die klinische Entwicklung dieser

Programme weiter ausgebaut, sodass wir sie in zusätzlichen neuartigen

Behandlungskombinationen evaluieren. Unser Ziel ist es, neue Medikamente mit

differenzierten Therapieprofilen oder mit den besten Therapieprofilen in ihrer

Klasse zu entwickeln", sagte Prof. Dr. Ugur Sahin, Chief Executive Officer und

Mitgründer von BioNTech.?Unsere Zusammenarbeit an Pumitamig mit Bristol Myers

Squibb zeigt bereits die Stärke dieser Partnerschaft. Gemeinsam bereiten wir

aktuell mehrere zusätzliche zulassungsrelevante Studien für Pumitamig vor, die

in diesem und im nächsten Jahr beginnen sollen. Dies verdeutlicht unsere

Entschlossenheit, Patientinnen und Patienten mit Krebs wirklich transformative

Therapieoptionen anzubieten."

Finanzergebnisse des dritten Quartals und der ersten neun Monate 2025

-------------------------------------------------------------------------------

+--------------+ +--------------+

In Mio. EUR, | | | Seit | Seit

bis auf Ergebnis | Drittes | Drittes | Jahres- | Jahres-

pro Aktie | Quartal | Quartal | beginn | beginn

| 2025 | 2024 | 2025 | 2024

-------------------- | ------------ | ------------ | ------------ | -----------

Umsatzerlöse | 1.518,9 | 1.244,8 | 1.962,5 | 1.561,1

-------------------- | ------------ | ------------ | ------------ | -----------

Nettogewinn / (- | | | |

verlust) | (28,7) | 198,1 | (831,1) | (924,8)

-------------------- | ------------ | ------------ | ------------ | -----------

Unverwässertes | | | |

Ergebnis pro Aktie | (0,12) | 0,82 | (3,45) | (3,83)

-------------------- | ------------ | ------------ | ------------ | -----------

Verwässertes | | | |

Ergebnis pro Aktie | (0,12) | 0,81 | (3,45) | (3,83)

-------------------- +--------------+ ------------ +--------------+ -----------

Die Umsatzerlöse betrugen 1.518,9 Mio. EUR in dem zum 30. September 2025 endenden

Quartal, verglichen mit 1.244,8 Mio. EUR im Vorjahreszeitraum. Für die neun Monate

bis zum 30. September 2025 ergaben sich Umsatzerlöse von 1.962,5 Mio. EUR,

verglichen mit 1.561,1 Mio. EUR im Vorjahreszeitraum. Der Anstieg der Umsatzerlöse

im dritten Quartal und in den neun Monaten des Geschäftsjahres im Vergleich zum

Vorjahreszeitraum ist in erster Linie auf Umsatzerlöse aus der Kollaboration von

BioNTech mit BMS zurückzuführen, die im dritten Quartal 2025 erfasst wurden.

Dieser Anstieg wurde teilweise ausgeglichen durch einen geringeren Absatz der

COVID-19-Impfstoffe des Unternehmens.

Die Forschungs- und Entwicklungskosten beliefen sich in dem zum 30. September

2025 endenden Quartal auf 564,8 Mio. EUR, verglichen mit 550,3 Mio. EUR im

Vorjahreszeitraum. Für die neun Monate bis zum 30. September 2025 beliefen sich

die Kosten für Forschung und Entwicklung auf 1.599,5 Mio. EUR, verglichen mit

1.642,4 Mio. EUR im Vorjahreszeitraum. Die Forschungs- und Entwicklungskosten seit

Jahresbeginn wurden vor allem getrieben durch den Start fortgeschrittener

klinischer Studien für Entwicklungsprogramme in den Bereichen Immunonkologie

(?IO") und Antikörper-Wirkstoff-Konjugate (antibody-drug conjugates,?ADCs").

Teilweise wurden diese Kosten durch Einsparungen infolge eines aktiven

Portfoliomanagements ausgeglichen.

Die Vertriebs- und allgemeinen Verwaltungskosten beliefen sich insgesamt auf

148,5 Mio. EUR in dem zum 30. September 2025 endenden Quartal, verglichen mit

150,5 Mio. EUR im Vorjahreszeitraum. Für die neun Monate bis zum 30. September

2025 beliefen sich die Vertriebs- und allgemeinen Verwaltungskosten auf

406,5 Mio. EUR, verglichen mit 466,9 Mio. EUR im Vorjahreszeitraum. Der Rückgang

seit Jahresbeginn und je Quartal im Vergleich zum Vorjahr ist hauptsächlich auf

eine Reduzierung externer Kosten zurückzuführen, die teilweise durch Ausgaben

für den laufenden Aufbau der kommerziellen Infrastruktur ausgeglichen wurden.

Das sonstige betriebliche Ergebnis belief sich auf einen negativen Betrag von

704,2 Mio. EUR in dem zum 30. September 2025 endenden Quartal, verglichen mit

einem negativen Betrag von 354,6 Mio. EUR im Vorjahreszeitraum. Für die neun

Monate bis zum 30. September 2025 belief sich das sonstige betriebliche Ergebnis

auf einen negativen Betrag von 730,1 Mio. EUR, verglichen mit einem negativen

Betrag von 616,9 Mio. EUR im Vorjahreszeitraum. Der Anstieg der sonstigen

betrieblichen Aufwendungen im Vergleich zum dritten Quartal 2024 ist

hauptsächlich auf die Beilegung einer vertraglichen Rechtsstreitigkeit

zurückzuführen.

Der Nettoverlust für das zum 30. September 2025 endende Quartal betrug 28,7 Mio.

EUR, verglichen mit einem Nettogewinn von 198,1 Mio. EUR im Vorjahreszeitraum. Für

die neun Monate bis zum 30. September 2025 belief sich der Nettoverlust auf

831,1 Mio. EUR, verglichen mit einem Nettoverlust in Höhe von 924,8 Mio. EUR im

Vorjahreszeitraum.

Das unverwässerte und verwässerte Ergebnis pro Aktie belief sich für das zum

30. September 2025 endende Quartal auf minus 0,12 EUR, verglichen mit einem

positiven unverwässerten Ergebnis pro Aktie von 0,82 EUR und einem positiven

verwässerten Ergebnis pro Aktie von 0,81 EUR im Vorjahreszeitraum. Für die neun

Monate bis zum 30. September 2025 belief sich das unverwässerte und verwässerte

Ergebnis pro Aktie auf minus 3,45 EUR, verglichen mit einem unverwässerten und

verwässerten Ergebnis pro Aktie von minus 3,83 EUR im Vorjahreszeitraum.

Die Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente plus gehaltene Wertpapiere

betrugen zum 30. September 2025 16.704,9 Mio. EUR, bestehend aus 10.092,9 Mio. EUR

Zahlungsmitteln und Zahlungsmitteläquivalenten, 4.275,6 Mio. EUR kurzfristig

gehaltenen Wertpapieren und 2.336,4 Mio. EUR langfristig gehaltenen Wertpapieren.

Zum 30. September 2025 befanden sich 240.455.450 ausstehende Aktien im Umlauf.

Dabei werden die 8.096.750 Aktien im eigenen Bestand nicht berücksichtigt.

?Der Erhalt von 1,5 Milliarden US-Dollar aus unserer Partnerschaft mit Bristol

Myers Squibb unterstreicht einmal mehr den strategischen Wert unserer

Kollaborationen, nicht nur langfristig, sondern auch kurzfristig", sagte Ramón

Zapata, Chief Financial Officer bei BioNTech.?Wir erhöhen unsere Umsatzprognose

für das Gesamtjahr 2025 auf 2,6 bis 2,8 Milliarden Euro. Gleichzeitig optimieren

wir weiterhin unsere Kostenbasis, um eine nachhaltige Entwicklung zu

unterstützen und operative Effizienz sicherzustellen."

Prognose für das Geschäftsjahr 2025(5):

+-------------------------+

| Prognose November |

Prognose März 2025 | 2025 |

----------------------------- ---------------------- | ----------------------- |

Gesamtumsatz für das | |

Geschäftsjahr 2025 1.700 - 2.200 Mio. EUR | 2.600 - 2.800 Mio. EUR |

----------------------------- ---------------------- +-------------------------+

BioNTech hat die bisherige Umsatzprognose erhöht und erwartet nun, dass die

Umsätze für das gesamte Geschäftsjahr 2025 zwischen 2.600 Mio. EUR und 2.800 Mio.

EUR liegen werden. Hinsichtlich des COVID-19-Impfstoffgeschäfts basiert die

Prognose auf folgenden Annahmen: relativ stabile Preise und Marktanteile für

COVID-19-Impfstoffe im Vergleich zu 2024; Abwertungen von Vorräten und andere

Belastungen werden auf etwa 15 % von BioNTechs Anteil am Bruttogewinn aus dem

Verkauf von COVID-19-Impfstoffen im Vertriebsgebiet von Pfizer Inc. (?Pfizer")

geschätzt; und erwartete Umsätze aus dem Pandemiebereitschaftsvertrag mit der

deutschen Bundesregierung. Aktuelle und potenzielle Änderungen in der

Gesetzgebung, der globalen Politik und dem internationalen Handel, sowie der

öffentlichen Meinung könnten sich auf die erwarteten COVID-19-Impfstoffumsätze

und Ausgaben auswirken. Die Umsatzprognose umfasst auch erwartete Umsätze aus

Kooperationen und aus dem Dienstleistungsgeschäft der BioNTech-Gruppe.

Geplante Ausgaben und Investitionen im Geschäftsjahr 2025:

+----------------------+

| Prognose November |

Prognose März 2025 | 2025 |

-------------------------------- -------------------- | -------------------- |

Forschungs- und 2.600 Mio. EUR - | 2.000 - 2.200 Mio. |

Entwicklungskosten 2.800 Mio. EUR | EUR |

-------------------------------- -------------------- | -------------------- |

Vertriebs- und allgemeine 650 Mio. EUR - 750 | |

Verwaltungskosten Mio. EUR | 550 - 650 Mio. EUR |

-------------------------------- -------------------- | -------------------- |

Investitionsausgaben für den 250 Mio. EUR - 350 | |

operativen Geschäftsbetrieb Mio. EUR | 200 - 250 Mio. EUR |

-------------------------------- -------------------- +----------------------+

BioNTech hat die Prognose für Forschungs- und Entwicklungskosten, Vertriebs- und

allgemeine Verwaltungskosten und Investitionsausgaben für den operativen

Geschäftsbetrieb für das Geschäftsjahr 2025 gesenkt.

Das Unternehmen geht davon aus, dass sich die Investitionen weiterhin auf die

Forschung und Entwicklung und die Skalierung des Unternehmens entsprechend der

späteren Entwicklungsphase und der avisierten Marktreife in der Onkologie

konzentrieren werden und dabei die Kostendisziplin beibehalten wird. Die

strategische Kapitalallokation wird ebenfalls weiterhin ein wichtiger Faktor für

die Entwicklung des Unternehmens sein. Als Teil der Strategie von BioNTech wird

das Unternehmen weiterhin geeignete Möglichkeiten zur Unternehmensentwicklung

prüfen, um ein nachhaltiges, langfristiges Wachstum zu erzielen und zukünftige

Werte zu schaffen.

Der vollständige, ungeprüfte und verkürzte konsolidierte Zwischenabschluss ist

in BioNTechs Bericht (Form 6-K) für das am 30. September 2025 endende Quartal zu

finden, der heute bei der US-amerikanischen Börsenaufsicht (Securities and

Exchange Commission,?SEC") eingereicht wurde und unter folgender Adresse

verfügbar ist: www.sec.gov (https://www.sec.gov/).

Endnoten

(1 )Alle Abkürzungen für Zielstrukturen sind in einem Abkürzungsverzeichnis am

Ende dieser Pressemitteilung zusammengestellt.

(2 )Alle Zahlen in dieser Pressemeldung wurden gerundet.

(3 )Berechnet auf Basis des von der Deutschen Bundesbank veröffentlichten

durchschnittlichen Wechselkurses für das am 30. September 2025 endende Quartal.

(4 )Stand: 30. September 2025.

(5) Die Prognose schließt externe Risiken aus, die noch nicht bekannt und/oder

quantifizierbar sind. Dies beinhaltet und ist aber nicht beschränkt darauf, dass

in der Prognose unter anderem keine Auswirkungen laufender und/oder zukünftiger

Rechtsstreitigkeiten und damit verbundener Aktivitäten sowie keine bestimmten

potenziellen Einmaleffekte und Belastungen im Zusammenhang mit der

Portfoliopriorisierung enthalten sind. Die Prognose spiegelt die erwarteten

Auswirkungen von Lizenzvereinbarungen, Kollaborationen und potenziellen M&A-

Transaktionen wider, insoweit diese jeweils veröffentlicht und abgeschlossen

sind, und kann Gegenstand von Aktualisierungen werden. Nicht eingeschlossen ist

die Auswirkung der angekündigten Transaktion zur Übernahme von CureVac, die noch

nicht abgeschlossen ist. Das Unternehmen rechnet nicht damit, für das

Geschäftsjahr 2025 einen positiven Nettogewinn zu erzielen. Der Ansatz des

Unternehmens zur Umsatzrealisierung, einschließlich der Höhe und des Zeitpunkts

der Umsatzerlöse, basiert auf Fakten und Umständen, die dem Unternehmen bekannt

sind, sowie auf verschiedenen weiteren Annahmen, die unter den gegebenen

Umständen als angemessen erachtet werden. Weitere Informationen sind verfügbar

in von BioNTech heute eingereichtem Bericht (Form 6-K) für die drei und neun

Monate bis zum 30. September 2025 sowie in BioNTechs Bericht (Form 20-F) für das

zum 31. Dezember 2024 endende Geschäftsjahr, der am 10. März 2025 eingereicht

wurde. Beide Berichte sind unter www.sec.gov (https://www.sec.gov) verfügbar.

Operative Entwicklung des dritten Quartals 2025, wichtige Ereignisse nach Ende

des Berichtszeitraums und Ausblick auf das weitere Geschäftsjahr

Variantenangepasster COVID-19-Impfstoff

Im dritten Quartal 2025 haben BioNTech und Pfizer ihren variantenangepassten

COVID-19-Impfstoff für die Impfsaison 2025/2026 in verschiedenen Märkten

eingeführt.

* Im Juli wurde der an LP.8.1 angepasste monovalente COVID-19-Impfstoff von

BioNTech und Pfizer von der Europäischen Kommission (?EK") zugelassen. Die

Zulassung (Marketing Authorization) erfolgte nach positiver Beurteilung

durch den Ausschuss für Humanarzneimittel (Committee for Medicinal Products

for Human Use,?CHMP") der Europäischen Arzneimittel-Agentur (European

Medicines Agency,?EMA"). Die Unternehmen begannen mit der Auslieferung des

Impfstoffs an die EU-Mitgliedstaaten, die diese Formulierung bestellt

hatten.

* Im August genehmigte die US-amerikanische Arzneimittelbehörde (Food and Drug

Administration,?FDA") den von den Unternehmen entwickelten an LP.8.1

angepassten COVID-19-Impfstoff. Die Auslieferung des Impfstoffs begann

umgehend, um für diese Saison eine rechtzeitige Verfügbarkeit des Impfstoffs

in Apotheken, Krankenhäusern und Kliniken in den gesamten Vereinigten

Staaten sicherzustellen.

Ausgewählte Updates aus der Onkologie-Pipeline

Innovative Immunmodulatoren und Kombinationen

Pumitamig (BNT327/BMS986545) ist ein bispezifischer Antikörperkandidat, der PD-

L1-Checkpoint-Inhibition mit der Neutralisierung von VEGF-A kombiniert und in

Zusammenarbeit mit BMS entwickelt wird.

* Im September 2025 wurden Zwischenergebnisse einer globalen klinischen Phase-

2-Studie (NCT06449209 (https://clinicaltrials.gov/study/NCT06449209)), die

Pumitamig in Kombination mit Chemotherapie bei bislang unbehandeltem

kleinzelligen Lungenkrebs im fortgeschrittenen Stadium (extensive-stage

small-cell lung cancer,?ES-SCLC") untersucht, auf der World Conference on

Lung Cancer (?WCLC") 2025 vorgestellt, die von der International Association

for the Study of Lung Cancer (?IASLC") ausgerichtet wurde. Die Daten zeigten

ermutigende Anti-Tumor-Antworten und einen positiven Trend beim sekundären

Endpunkt progressionsfreies Überleben (progression free survival,?PFS")

sowie ein kontrollierbares Sicherheitsprofil ohne neue Sicherheitssignale

und eine niedrige Abbruchrate der Behandlung. Die klinische Studie ist

vollständig rekrutiert, und die Behandlung läuft, einschließlich weiterer

Kohorten, in denen Pumitamig in Kombination mit Chemotherapie bei

Patientinnen und Patienten mit kleinzelligem Lungenkrebs untersucht wird,

deren Erkrankung nach einer Erst- oder Zweitlinientherapie fortgeschritten

ist. Zudem läuft derzeit eine globale klinische Phase-3-Studie (ROSETTA

Lung-01, NCT06712355

(https://clinicaltrials.gov/study/NCT06712355?term=NCT06712355&rank=1)), die

Pumitamig in Kombination mit einer Chemotherapie im Vergleich zu

Atezolizumab plus Chemotherapie als Erstlinientherapie bei Patientinnen und

Patienten mit unbehandeltem kleinzelligem Lungenkrebs im fortgeschrittenen

Stadium untersucht.

* Aktuell läuft eine globale klinische Phase-2/3-Studie (ROSETTA Lung-02;

NCT06712316 (https://clinicaltrials.gov/study/NCT06712316)), die Pumitamig

in Kombination mit einer Chemotherapie im Vergleich zu Pembrolizumab plus

Chemotherapie zur Erstlinienbehandlung von Patientinnen und Patienten mit

nicht-kleinzelligem Lungenkrebs (non-small cell lung cancer,?NSCLC")

untersucht. Der Phase-2-Teil der Phase-2/3-Studie ist vollständig rekrutiert

und der Phase-3-Teil befindet sich in der Rekrutierung.

* Eine globale klinische Phase-2-Studie (NCT06449

(https://clinicaltrials.gov/study/NCT06449222?term=NCT06449222&rank=1)2

(https://clinicaltrials.gov/study/NCT06449222?term=NCT06449222&rank=1)22

(https://clinicaltrials.gov/study/NCT06449222?term=NCT06449222&rank=1)) zur

Bewertung von Pumitamig in Kombination mit Chemotherapie als Erst- und

Zweitlinienbehandlung bei Patientinnen und Patienten mit lokal

fortgeschrittenem/metastasiertem dreifach negativen Brustkrebs (triple-

negative breast cancer,?TNBC") läuft derzeit. Daten aus der Zwischenanalyse

dieser Studie werden auf dem San Antonio Brustkrebssymposium (?SABCS") im

Dezember präsentiert. Eine globale klinische Phase-3-Studie bei Patientinnen

und Patienten mit dreifach negativem Brustkrebs als Erstlinientherapie

(ROSETTA Breast-01; NCT07173751

(https://clinicaltrials.gov/study/NCT07173751?term=NCT07173751&rank=1)) soll

bis Ende 2025 beginnen.

* Weitere zulassungsrelevante klinische Phase-2/3-Studien mit Pumitamig als

Erstlinientherapie bei mikrosatellitenstabilem Darmkrebs (microsatellite

stable colorectal cancer,?CRC") (ROSETTA CRC-203; NCT07221357

(https://clinicaltrials.gov/study/NCT07221357)) sowie bei Magenkrebs

(ROSETTA GI-204; NCT07221149 (https://clinicaltrials.gov/study/NCT07221149))

sind geplant.

Im vergangenen Quartal initiierte BioNTech mehrere klinische Studien zur

Signalfindung, um Pumitamig in Kombination mit innovativen unternehmenseigenen

Wirkstoffkandidaten zu untersuchen:

* Im August wurde der erste Patient im Rahmen einer klinischen Phase-1/2-

Studie (NCT07079631 (https://www.clinicaltrials.gov/study/NCT07079631))

behandelt, in der Pumitamig in Kombination mit dem bispezifischen EpCAMx4-

1BB-Antikörperkandidaten BNT314/GEN1059 von BioNTech und Genmab A/S

(?Genmab") und Chemotherapie bei Patientinnen und Patienten mit

fortgeschrittenem Darmkrebs (advanced colorectal cancer,?CRC") untersucht

wird.

* Ebenfalls im August wurde der erste Patient in einer klinischen Phase-1/2-

Studie (NCT07070232 (https://www.clinicaltrials.gov/study/NCT07070232))

behandelt, in der Pumitamig in Kombination mit BioNTechs und MediLink

Therapeutics (?MediLink") gegen HER3 gerichteten ADC-Kandidaten BNT326/YL202

sowie BNT326/YL202 als Monotherapie bei fortgeschrittenen soliden Tumoren

untersucht wird.

* Im September wurde der erste Patient in einer klinischen Phase-1/2-Studie

(NCT07147348

(https://www.clinicaltrials.gov/study/NCT07147348?term=NCT07147348&rank=1))

behandelt, die BNT3212, einen innovativen, gegen EGFR und HER3 gerichteten

bispezifischen ADC-Kandidaten als Monotherapie sowie in Kombination mit

Pumitamig bei Patientinnen und Patienten mit fortgeschrittenen soliden

Tumoren untersucht.

* Im Oktober wurde der erste Patient in einer klinischen Phase-1/2-Studie

(NCT07111520 (https://www.clinicaltrials.gov/study/NCT07111520)) behandelt,

in der Pumitamig in Kombination mit BioNTechs und MediLinks gegen HER3

gerichteten ADC-Kandidaten BNT326/YL202 bei fortgeschrittenem nicht-

kleinzelligem Lungenkrebs evaluiert wird.

Antikörper-Wirkstoff-Konjugate

Trastuzumab Pamirtecan (BNT323/DB-1303) ist ein gegen HER2 gerichteter ADC-

Kandidat, der in Kollaboration mit Duality Biologics (Suzhou) Co. Ltd.'s

(?DualityBio") entwickelt wird.

* Eine klinische Phase-1/2-Studie (NCT05150691

(https://clinicaltrials.gov/study/NCT05150691)) zur Untersuchung von

Trastuzumab Pamirtecan bei Patientinnen und Patienten mit fortgeschrittenen

HER2-exprimierenden Tumoren wird derzeit durchgeführt. Eine potenziell

zulassungsrelevante Kohorte, in der Patientinnen mit rezidivierendem

Gebärmutterkrebs und HER-Expression (IHC3+, 2+, 1+ oder ISH-positiv)

untersucht werden, läuft derzeit. Daten werden voraussichtlich auf einer

medizinischen Konferenz im Jahr 2026 präsentiert. BioNTech und DualityBio

sind weiterhin im Austausch mit der US-Arzneimittelbehörde FDA und planen

nun, vorbehaltlich der Rückmeldung der Behörde, im Jahr 2026 einen

Zulassungsantrag (Biologics License Application,?BLA") einzureichen.

* Im September wurde die erste Patientin in einer globalen klinischen Phase-3-

Studie (NCT06340568

(https://clinicaltrials.gov/study/NCT06340568?term=NCT06340568&rank=1))

behandelt, in der Trastuzumab Pamirtecan bei Patientinnen mit

fortgeschrittenem Endometriumkarzinom (Krebserkrankung der

Gebärmutterschleimhaut) untersucht wird.

* Ebenfalls im September gaben BioNTech und DualityBio bekannt, dass die

zulassungsrelevante klinische Phase-3-Studie (NCT06265428

(https://clinicaltrials.gov/study/NCT06265428)), die von DualityBio in China

durchgeführt wird, ihren primären Endpunkt des progressionsfreien Überlebens

bei einer vorab definierten Zwischenanalyse erreicht hat. In der Studie wird

Trastuzumab Pamirtecan im Vergleich zu Trastuzumab Emtansin (?T-DM1") bei

Patientinnen und Patienten mit HER2-positivem, inoperablem oder

metastasiertem Brustkrebs untersucht, die zuvor mit Trastuzumab und einer

Taxan-basierten Chemotherapie behandelt wurden. Eine globale klinische

Phase-3-Studie (DYNASTY-Breast02, NCT06018337

(https://clinicaltrials.gov/study/NCT06018337)) für Trastuzumab Pamirtecan

bei Hormonrezeptor-positivem (?HR+") metastasiertem Brustkrebs mit niedrigem

HER2-Expressionslevel wird derzeit durchgeführt. Daten werden im Jahr 2026

erwartet.

BNT325/DB-1305 ist ein gegen TROP2 gerichteter ADC-Kandidat, der in

Kollaboration mit DualityBio entwickelt wird.

* Eine klinische Phase-1/2-Studie (NCT05438329

(https://clinicaltrials.gov/study/NCT05438329?term=NCT05438329&rank=1)), die

BNT325/DB-1305 bei Patientinnen und Patienten mit fortgeschrittenen soliden

Tumoren untersucht, läuft derzeit. Im Oktober wurden Daten aus dieser Studie

bei Patientinnen und Patienten mit vorbehandeltem, fortgeschrittenem,

dreifach negativen Brustkrebs auf dem European Society For Medical Oncology

(?ESMO") Kongress 2025 vorgestellt. Die Daten zeigten eine ermutigende Anti-

Tumor-Aktivität und ein kontrollierbares Sicherheitsprofil.

mRNA-Krebsimmuntherapien

Autogene Cevumeran (BNT122/RO7198457) ist ein individualisierter Neoantigen-

spezifischer mRNA-Krebsimmuntherapie-Kandidat, der in Kollaboration mit

Genentech, Inc. (?Genentech"), einem Mitglied der Roche-Gruppe (?Roche"),

entwickelt wird.

* Im Oktober wurden Daten einer randomisierten klinischen Phase-2-Studie

(IMCODE001; NCT03815058

(https://clinicaltrials.gov/study/NCT03815058?term=NCT03815058&rank=1)) auf

dem ESMO-Kongress 2025 vorgestellt. Die Studie untersuchte die Wirksamkeit

und Sicherheit einer adjuvanten Behandlung mit Autogene Cevumeran in

Kombination mit Pembrolizumab im Vergleich zu Pembrolizumab-Monotherapie als

potentielle Erstlinienbehandlung bei Patientinnen und Patienten mit zuvor

unbehandeltem fortgeschrittenem Melanom. Wie zuvor bekanntgegeben hat die

Studie ihren primären Wirksamkeitsendpunkt, eine statistisch signifikante

Verbesserung des progressionsfreien Überlebens bei diesem fortgeschrittenen

Stadium und aggressiven Tumortyp, nicht erreicht. Ein numerischer Trend

wurde zugunsten des Kombinationsarms bei Gesamtüberleben (overall survival,

?OS") und progressionsfreiem Überleben beobachtet. Dabei korrelierte die

Breite der Immunantwort im Kombinationsarm mit einem verlängerten

progressionsfreien Überleben. Zudem zeigten die Daten, dass Autogene

Cevumeran starke und dauerhafte Immunantworten gegen die kodierten

Neoantigene induzieren und erweitern konnte, die noch bis zu 1,5 Jahre nach

Abschluss der Behandlung anhielten. Die Kombination von Autogene Cevumeran

mit PD-L1-Checkpoint-Blockade wurde gut vertragen, und die unerwünschten

Ereignisse entsprachen den bekannten Sicherheitsprofilen der einzelnen

Behandlungen in klinischen Studien. Es wurden keine neuen Sicherheitssignale

beobachtet.

BNT111 basiert auf BioNTechs unternehmenseigener FixVac-Plattform und kodiert

vier Melanom-assoziierte Antigene.

* Im Oktober wurden Daten einer randomisierten klinischen Phase-2-Studie

(BNT111-01; NCT04526899 (https://clinicaltrials.gov/study/NCT04526899)), die

in Kollaboration mit Regeneron Pharmaceuticals Inc. (?Regeneron")

durchgeführt wird und BNT111 in Kombination mit Cemiplimab bei Patientinnen

und Patienten mit anti-PD-(L)1-refraktärem/rezidiviertem, inoperablem

Melanom im Stadium III oder IV untersucht, auf dem ESMO-Kongress 2025

vorgestellt. Wie zuvor bekanntgegeben, erreichte die Studie ihren primären

Wirksamkeitsendpunkt und zeigte eine statistisch signifikante Verbesserung

der Gesamtansprechrate (objective response rate,?ORR") bei Patientinnen und

Patienten, die mit BNT111 in Kombination mit Cemiplimab behandelt wurden, im

Vergleich zur historischen Kontrollgruppe. Die Daten zeigten, dass die

Kombination von BNT111 und Cemiplimab tiefe und dauerhafte

Antitumorantworten induzierte und wies sowohl als Monotherapie als auch in

Kombination ein kontrollierbares Sicherheitsprofil für BNT111 auf.

BNT116 basiert auf BioNTechs unternehmenseigener, off-the-shelf FixVac-

Plattform. Der Kandidat zielt darauf ab, eine Immunantwort gegen sechs Tumor-

assoziierte Antigene auszulösen, die bei nicht-kleinzelligem Lungenkrebs häufig

vorkommen.

* Eine klinische Phase-1-Studie (LuCa-MERIT-1, NCT05142189

(https://clinicaltrials.gov/study/NCT05142189?term=NCT05142189&rank=1)) wird

derzeit durchgeführt, die BNT116 als Monotherapie sowie in verschiedenen

Kombinationen - darunter mit Chemotherapie, Cemiplimab und mit BioNTechs

unternehmenseigenen Wirkstoffkandidaten - bei Patientinnen und Patienten mit

nicht-kleinzelligem Lungenkrebs in verschiedenen Behandlungslinien und

klinischen Anwendungsbereichen untersucht. Im September wurden auf dem WCLC

2025 Daten aus einer Kohorte vorgestellt, in der BNT116 in Kombination mit

Cemiplimab bei Patientinnen und Patienten mit nicht-kleinzelligem

Lungenkrebs untersucht wird, die zuvor eine Chemoradiotherapie erhalten

haben. Die Kombination von BNT116 mit Cemiplimab zeigte ermutigende,

ereignisfreie Gesamtüberlebensraten sowie ein kontrollierbares

Sicherheitsprofil.

Geschäftsentwicklungen im dritten Quartal 2025

* Im Oktober veranstaltete BioNTech zusammen mit ihrem Tochterunternehmen für

künstliche Intelligenz (artificial intelligence,?AI") InstaDeep Ltd.

(?InstaDeep") ihren zweiten?AI Day" als Teil der unternehmenseigenen

?Innovation Series". Das Live-Event fand in London statt. Bei der

Veranstaltung stellte BioNTech die Strategie und den Ansatz des Unternehmens

zur Skalierung der AI-Fähigkeiten und deren Einsatz entlang der BioNTech-

Pipeline vor, mit einem Fokus auf personalisierte Krebsimmuntherapien und

Präzisionsmedikamente.

Bevorstehende Veranstaltungen für Investoren und Analysten

*?Innovation Series" (Forschung und Entwicklung): 11. November 2025 in New

York City (USA) mit der Möglichkeit zur Teilnahme per Webcast

* Ergebnisse des vierten Quartals und des Geschäftsjahrs 2025 sowie

Informationen zur Geschäftsentwicklung: 10. März 2026

Telefonkonferenz und Informationen zum Webcast

BioNTech lädt Investorinnen und Investoren und die allgemeine Öffentlichkeit

ein, heute, den 3. November 2025, um 14 Uhr (MEZ) (8:00 Uhr U.S. Eastern

Standard Time) an der Telefonkonferenz samt Webcast teilzunehmen, in dem die

Ergebnisse für das dritten Quartal 2025 veröffentlicht werden.

Um an der Live-Telefonkonferenz teilzunehmen, registrieren Sie sich bitte unter

diesem Link (https://register-conf.media-

server.com/register/BIf302285101b94626b9fb409cc91b3fa6). Nach der Registrierung

werden die Einwahldaten und die dazugehörige PIN übermittelt.

Die Präsentation wird samt Ton über diesen Webcast-Link (https://edge.media-

server.com/mmc/p/i2ej9hnv) verfügbar sein.

Die Teilnehmerinnen und Teilnehmer können die Folien und den Webcast der

Telefonkonferenz auch über die Seite?Events und Präsentationen" im

Investorenbereich auf der Webseite des Unternehmens unter www.BioNTech.de

(http://www.biontech.de/) abrufen. Eine Aufzeichnung des Webcasts wird kurz nach

Beendigung der Telefonkonferenz zur Verfügung stehen und auf der Webseite des

Unternehmens für weitere 30 Tage zugänglich sein.

Über BioNTech

Biopharmaceutical New Technologies (BioNTech) ist ein globales innovatives

Immuntherapie-Unternehmen, das bei der Entwicklung von Therapien gegen Krebs und

andere schwere Erkrankungen Pionierarbeit leistet. Das Unternehmen kombiniert

eine Vielzahl an modernen therapeutischen Plattformen und Bioinformatik-Tools,

um die Entwicklung innovativer Biopharmazeutika rasch voranzutreiben. Das

diversifizierte Portfolio an onkologischen Produktkandidaten umfasst mRNA-

Krebsimmuntherapien, innovative Immunmodulatoren und Präzisionstherapien, wie

Antikörper-Wirkstoff-Konjugate und innovative chimäre Antigenrezeptoren (CAR)-T-

Zelltherapien und zielt darauf ab, das gesamte Spektrum an Krebserkrankungen

abzudecken. Auf Basis ihrer umfassenden Expertise bei der Entwicklung von mRNA-

Therapien und -Impfstoffen und unternehmenseigener Herstellungskapazitäten

erforscht und entwickelt BioNTech neben ihrer diversifizierten Onkologie-

Pipeline gemeinsam mit Kollaborationspartnern verschiedene mRNA-

Impfstoffkandidaten für eine Reihe von Infektionskrankheiten. BioNTech arbeitet

Seite an Seite mit weltweit renommierten und spezialisierten

Kollaborationspartnern aus der pharmazeutischen Industrie, darunter Bristol

Myers Squibb, Duality Biologics, Fosun Pharma, Genentech (ein Unternehmen der

Roche Gruppe), Genevant, Genmab, MediLink, OncoC4, Pfizer und Regeneron.

Weitere Information finden Sie unter: www.BioNTech.de

(https://www.biontech.com/de/de/home.html).

Zukunftsgerichtete Aussagen von BioNTech

Diese Pressemitteilung enthält bestimmte in die Zukunft gerichtete Aussagen im

Rahmen des angepassten Private Securities Litigation Reform Act von 1995,

einschließlich, aber nicht begrenzt auf ausdrückliche oder implizite Aussagen

bezogen auf: BioNTechs zu erwartende Umsätze und Nettogewinne/(-verluste) durch

die Verkäufe von BioNTechs COVID-19-Impfstoff in Vertriebsgebieten, die in der

Verantwortung von BioNTechs Kollaborationspartnern liegen, insbesondere solche

Angaben, die auf vorläufigen Schätzungen von BioNTechs Partnern beruhen; die

Geschwindigkeit und der Grad der Marktakzeptanz von BioNTechs COVID-19-Impfstoff

und weiterer Produktkandidaten, falls diese zugelassen werden; den Annahmen

hinsichtlich der zu erwartenden Veränderungen in der COVID-19-

Impfstoffnachfrage, einschließlich Veränderungen der Anforderungen im

Bestellverhalten und der erwarteten behördlichen Empfehlungen zur Anpassung von

Impfstoffen an neue Varianten oder Sublinien; der Beginn, der Zeitplan und

Fortschritt sowie die Ergebnisse und die Kosten von BioNTechs Forschungs- und

Entwicklungsprogrammen, einschließlich BioNTechs laufende und zukünftige

präklinische und klinische Studien, einschließlich Aussagen in Bezug auf den

erwarteten Zeitpunkt des Beginns, der Rekrutierung, und des Abschlusses von

präklinischen oder klinischen Studien und damit verbundenen

Vorbereitungsarbeiten, und der Verfügbarkeit von Ergebnissen sowie den Zeitpunkt

und das Ergebnis von Anträgen auf behördliche Genehmigungen und Zulassungen;

BioNTechs Erwartungen in Hinblick auf potenzielle zukünftige

Kommerzialisierungen im Onkologie-Bereich, einschließlich der Ziele hinsichtlich

Zeitpunkt und Indikationen; den angestrebten Zeitpunkt und die Anzahl

zusätzlicher potenziell zulassungsrelevanter klinischer Studien, sowie das

Zulassungspotenzial jeglicher klinischer Studien, die BioNTech möglicherweise

initiiert; Gespräche mit Zulassungsbehörden; BioNTechs Erwartungen in Bezug auf

geistiges Eigentum; die Auswirkungen von BioNTechs Kollaborations- und

Lizenzvereinbarungen, einschließlich BioNTechs Kollaboration mit Bristol Myers

Squibb; BioNTechs geplante Übernahme von CureVac; die Entwicklung, Art und

Durchführbarkeit nachhaltiger Lösungen für die Impfstoffproduktion und

-versorgung; den Einsatz von künstlicher Intelligenz in BioNTechs präklinischen

und klinischen Aktivitäten; BioNTechs Erwartungen in Bezug auf Entwicklungen in

der Gesetzgebung, politischen Entscheidungen und internationalem Handel;

BioNTechs Schätzungen für Umsätze, Forschungs- und Entwicklungskosten,

Vertriebs- und Marketingkosten sowie allgemeine Verwaltungskosten und

Investitionsausgaben für den operativen Geschäftsbetrieb; BioNTechs Erwartungen

bezüglich anstehender Zahlungen im Zusammenhang mit der Beilegung von

Rechtsstreitigkeiten; BioNTechs Erwartungen bezüglich anstehender

wissenschaftlicher und anlegerbezogener Präsentationen; und BioNTechs

Erwartungen bezüglich des Nettogewinns/(-verlusts). In manchen Fällen können die

zukunftsgerichteten Aussagen durch Verwendung von Begriffen wie?wird",?kann",

?sollte",?erwartet",?beabsichtigt",?plant",?zielt ab",?antizipiert",

?glaubt",?schätzt",?prognostiziert",?potenziell",?setzt fort" oder die

negative Form dieser Begriffe oder einer anderen vergleichbaren Terminologie

identifiziert werden, allerdings müssen nicht alle zukunftsgerichteten Aussagen

diese Wörter enthalten.

Die zukunftsgerichteten Aussagen in dieser Pressemitteilung basieren auf den

aktuellen Erwartungen und Überzeugungen von BioNTech hinsichtlich zukünftiger

Ereignisse und sind weder Versprechen noch Garantien und sollten nicht als

solche angesehen werden, da sie einer Reihe von bekannten und unbekannten

Risiken, Unsicherheiten und anderen Faktoren unterliegen, von denen viele

außerhalb der Kontrolle von BioNTech liegen und die dazu führen könnten, dass

die tatsächlichen Ergebnisse wesentlich und gegenteilig von denen abweichen, die

in diesen zukunftsgerichteten Aussagen ausdrücklich oder implizit zum Ausdruck

gebracht werden. Diese Risiken und Ungewissheiten beinhalten, sind aber nicht

beschränkt auf: die Unwägbarkeiten, die mit Forschung und Entwicklung verbunden

sind, einschließlich der Fähigkeit, die erwarteten klinischen Endpunkte, die

Termine für Beginn und/oder Abschluss klinischer Studien, voraussichtliche

Fristen für die Veröffentlichung von Daten, die Termine für die Einreichung von

Zulassungsanträgen bei den Behörden, die Termine für behördliche Zulassungen

und/oder die Termine für Markteinführung zu erreichen, sowie die Risiken im

Zusammenhang mit präklinischen und klinischen Daten, einschließlich der in

dieser Pressemitteilung veröffentlichen Daten und einschließlich der Möglichkeit

für das Auftreten ungünstiger neuer präklinischer, klinischer oder

sicherheitsrelevanter Daten und weitere Analysen vorhandener präklinischer,

klinischer oder sicherheitsrelevanter Daten; die Art der klinischen Daten, die

einer ständigen Überprüfung durch Peer-Review, einer behördlichen Prüfung und

einer Marktinterpretation unterliegen; BioNTechs Preis- und

Kostenübernahmeverhandlungen für den COVID-19-Impfstoff des Unternehmens mit

staatlichen Stellen, privaten Krankenversicherungen und anderen Kostenträgern;

die künftige kommerzielle Nachfrage und der medizinische Bedarf an Erst- oder

jährlichen Auffrischungsdosen mit einem COVID-19-Impfstoff; die Auswirkungen von

Zöllen und Eskalationen in der Handelspolitik; der Wettbewerb durch andere

COVID-19-Impfstoffe oder bezogen auf BioNTechs weitere Produktkandidaten,

einschließlich solcher mit anderen Wirkmechanismen und anderen Herstellungs- und

Vertriebsbedingungen, unter anderem auf der Grundlage von Wirksamkeit, Kosten,

Lager- und Lieferbedingungen, die Breite der zugelassenen Anwendung,

Nebenwirkungsprofil und Beständigkeit der Immunantwort; den Zeitpunkt und

BioNTechs Fähigkeit, behördliche Zulassungen für Produktkandidaten zu erhalten

und aufrechtzuerhalten; die Fähigkeit von BioNTechs COVID-19-Impfstoffen, COVID-

19 zu verhindern, das von aufkommenden Virusvarianten verursacht wird; die

Fähigkeit von BioNTech und ihren Vertragspartnern, die notwendigen

Energieressourcen zu verwalten und zu beschaffen; BioNTechs Fähigkeit,

Forschungsmöglichkeiten zu erkennen und Prüfpräparate zu identifizieren und zu

entwickeln; die Fähigkeit und Bereitschaft von BioNTechs Kollaborationspartnern,

die Forschungs- und Entwicklungsaktivitäten in Bezug auf BioNTechs

Produktkandidaten und Prüfpräparate fortzusetzen; die Auswirkungen von COVID-19

auf Entwicklungsprogramme, Lieferketten, Kollaborationspartner und die

finanzielle Leistungsfähigkeit von BioNTech; unvorhergesehene Sicherheitsbelange

und potenzielle Ansprüche, die angeblich durch den Einsatz von durch BioNTech

entwickelte oder hergestellte Produkte und Produktkandidaten auftreten; die

Fähigkeit BioNTechs und die von BioNTechs Kollaborationspartnern, BioNTechs

COVID-19-Impfstoff zu kommerzialisieren und zu vermarkten und, falls sie

zugelassen werden, BioNTechs Produktkandidaten; BioNTechs Fähigkeit, die

Entwicklung und damit verbundene Kosten des Unternehmens zu steuern;

regulatorische und politische Entwicklungen; die Fähigkeit, BioNTechs

Produktionskapazitäten effektiv zu skalieren und BioNTechs Produkte und

Produktkandidaten herzustellen; Risiken in Bezug auf das globale Finanzsystem

und die Märkte; und andere Faktoren, die BioNTech derzeit nicht bekannt sind.

Den Leserinnen und Lesern wird empfohlen, die Risiken und Unsicherheiten unter

?Risk Factors" in BioNTechs Bericht (Form 6-K) für das am 30. September 2025

endende Quartal und in den darauffolgend bei der SEC eingereichten Dokumenten zu

lesen. Sie sind auf der Website der SEC unter www.sec.gov (https://www.sec.gov/)

verfügbar. Diese zukunftsgerichteten Aussagen gelten nur zum Zeitpunkt der

Veröffentlichung dieser Pressemitteilung. Außerhalb rechtlicher Verpflichtungen

übernimmt BioNTech keinerlei Verpflichtung, solche in die Zukunft gerichteten

Aussagen nach dem Datum dieser Pressemitteilung zu aktualisieren, um sie an die

tatsächlichen Ergebnisse oder Änderungen der Erwartungen anzupassen.

Hinweis: Dies ist eine Übersetzung der englischsprachigen Pressemitteilung. Im

Falle von Abweichungen zwischen der deutschen und der englischen Version hat

ausschließlich die englische Fassung Gültigkeit.

KONTAKTE

Investorenanfragen

Dr. Douglas Maffei

Investors@biontech.de (mailto:Investors@biontech.de)

Medienanfragen

Jasmina Alatovic

Media@biontech.de (mailto:Media@biontech.de)

Zielstrukturen im Überblick

+----------------+-----------------------------------------------------------+

|B7-H3 |Auch bekannt als CD276, Differenzierungsgruppe 276 |

+----------------+-----------------------------------------------------------+

|EpCAM |Epitheliales Zelladhäsionsmolekül |

+----------------+-----------------------------------------------------------+

|HER2 (oder HER3)|Humaner Epidermaler Wachstumsfaktor-Rezeptor Typ 2 (oder 3)|

+----------------+-----------------------------------------------------------+

|HR |Hormonerezeptor |

+----------------+-----------------------------------------------------------+

|PD-(L)1 |Programmed cell death protein (death-ligand) 1 |

+----------------+-----------------------------------------------------------+

|TROP2 |Trophoblasten-Zelloberflächen-Antigen 2 |

+----------------+-----------------------------------------------------------+

|VEGF-A |Vaskulärer endothelialer Wachstumsfaktor A |

+----------------+-----------------------------------------------------------+

Verkürzte Konzern-Gewinn- und Verlustrechnung der Zwischenperiode

-----------------------------------------------------------------------------------

Drei Monate Neun Monate

zum 30. September zum 30. September

+---------------+ +---------------+

| 2025 | 2024 | 2025 | 2024

| | | |

(in Millionen EUR, | | | |

bis auf Ergebnis | | | |

pro Aktie) | (ungeprüft) | (ungeprüft) | (ungeprüft) | (ungeprüft)

-------------------- | ------------- | ------------- | ------------- | ------------

Umsatzerlöse | 1.518,9 | 1.244,8 | 1.962,5 | 1.561,1

-------------------- | ------------- | ------------- | ------------- | ------------

Umsatzkosten | (148,3) | (178,9) | (308,5) | (297,8)

-------------------- | ------------- | ------------- | ------------- | ------------

Forschungs- und | | | |

Entwicklungskosten | (564,8) | (550,3) | (1.599,5) | (1.642,4)

-------------------- | ------------- | ------------- | ------------- | ------------

Vertriebs- und | | | |

Marketingkosten | (27,3) | (18,1) | (60,7) | (46,6)

-------------------- | ------------- | ------------- | ------------- | ------------

Allgemeine | | | |

Verwaltungskosten | (121,2) | (132,4) | (345,8) | (420,3)

-------------------- | ------------- | ------------- | ------------- | ------------

Sonstige | | | |

betriebliche | | | |

Aufwendungen | (729,5) | (410,9) | (884,7) | (719,9)

-------------------- | ------------- | ------------- | ------------- | ------------

Sonstige | | | |

betriebliche | | | |

Erträge | 25,3 | 56,3 | 154,6 | 103,0

-------------------- | ------------- | ------------- | ------------- | ------------

Betriebsergebnis | (46,9) | 10,5 | (1.082,1) | (1.462,9)

-------------------- | ------------- | ------------- | ------------- | ------------

Finanzerträge | 96,8 | 156,2 | 324,8 | 498,8

-------------------- | ------------- | ------------- | ------------- | ------------

Finanzaufwendungen | (25,2) | (8,0) | (66,1) | (14,8)

-------------------- | ------------- | ------------- | ------------- | ------------

Verlust vor | | | |

Steuern | 24,7 | 158,7 | (823,4) | (978,9)

-------------------- | ------------- | ------------- | ------------- | ------------

Ertragsteuern | (53,4) | 39,4 | (7,7) | 54,1

-------------------- | ------------- | ------------- | ------------- | ------------

Nettoverlust | (28,7) | 198,1 | (831,1) | (924,8)

-------------------- | ------------- | ------------- | ------------- | ------------

Ergebnis pro Aktie | | | |

-------------------- | ------------- | ------------- | ------------- | ------------

Unverwässertes | | | |

Ergebnis pro Aktie | (0,12) | 0,82 | (3,45) | (3,83)

-------------------- | ------------- | ------------- | ------------- | ------------

Verwässertes | | | |

Ergebnis pro Aktie | (0,12) | 0,81 | (3,45) | (3,83)

-------------------- +---------------+ ------------- +---------------+ ------------

Verkürzte Konzern-Bilanz der Zwischenperiode

-------------------------------------------------------------------------------

+-----------------+

| 30. September | 31. Dezember

| |

(in Millionen EUR) | 2025 | 2024

| |

Aktiva | (ungeprüft) |

--------------------------------------------- | --------------- | -------------

Langfristige Vermögenswerte | |

--------------------------------------------- | --------------- | -------------

Geschäfts- oder Firmenwert | 357,7 | 380,6

--------------------------------------------- | --------------- | -------------

Sonstige immaterielle Vermögenswerte | 1.389,8 | 790,4

--------------------------------------------- | --------------- | -------------

Sachanlagen | 1.039,7 | 935,3

--------------------------------------------- | --------------- | -------------

Nutzungsrechte | 201,0 | 248,1

--------------------------------------------- | --------------- | -------------

Vertragsvermögenswerte | 3,9 | 9,8

--------------------------------------------- | --------------- | -------------

Sonstige finanzielle Vermögenswerte | 2.476,0 | 1.254,0

--------------------------------------------- | --------------- | -------------

Sonstige nichtfinanzielle Vermögenswerte | 24,6 | 26,3

--------------------------------------------- | --------------- | -------------

Latente Steueransprüche | 17,7 | 81,7

--------------------------------------------- | --------------- | -------------

Summe langfristige Vermögenswerte | 5.510,4 | 3.726,2

--------------------------------------------- | --------------- | -------------

Kurzfristige Vermögenswerte | |

--------------------------------------------- | --------------- | -------------

Vorräte | 225,7 | 283,3

--------------------------------------------- | --------------- | -------------

Forderungen aus Lieferungen und Leistungen | |

und sonstige Forderungen | 690,8 | 1.463,9

--------------------------------------------- | --------------- | -------------

Vertragsvermögenswerte | 8,9 | 10,0

--------------------------------------------- | --------------- | -------------

Sonstige finanzielle Vermögenswerte | 4.434,7 | 7.021,7

--------------------------------------------- | --------------- | -------------

Sonstige nichtfinanzielle Vermögenswerte | 292,9 | 212,7

--------------------------------------------- | --------------- | -------------

Ertragsteueranspruch | 84,8 | 50,0

--------------------------------------------- | --------------- | -------------

Zahlungsmittel und | |

Zahlungsmitteläquivalente | 10.092,9 | 9.761,9

--------------------------------------------- | --------------- | -------------

Summe kurzfristige Vermögenswerte | 15.830,7 | 18.803,5

--------------------------------------------- | --------------- | -------------

Bilanzsumme | 21.341,1 | 22.529,7

--------------------------------------------- | --------------- | -------------

| |

| |

Passiva | |

--------------------------------------------- | --------------- | -------------

Eigenkapital | |

--------------------------------------------- | --------------- | -------------

Gezeichnetes Kapital | 248,6 | 248,6

--------------------------------------------- | --------------- | -------------

Kapitalrücklagen | 1.453,2 | 1.398,6

--------------------------------------------- | --------------- | -------------

Eigene Anteile | (8,1) | (8,6)

--------------------------------------------- | --------------- | -------------

Gewinnrücklagen | 18.266,9 | 19.098,0

--------------------------------------------- | --------------- | -------------

Sonstige Rücklagen | (1.483,3) | (1.325,5)

--------------------------------------------- | --------------- | -------------

Summe Eigenkapital | 18.477,3 | 19.411,1

--------------------------------------------- | --------------- | -------------

Langfristige Schulden | |

--------------------------------------------- | --------------- | -------------

Leasingverbindlichkeiten und Darlehen | 192,0 | 214,7

--------------------------------------------- | --------------- | -------------

Sonstige finanzielle Verbindlichkeiten | 96,4 | 46,9

--------------------------------------------- | --------------- | -------------

Rückstellungen | 24,2 | 20,9

--------------------------------------------- | --------------- | -------------

Vertragsverbindlichkeiten | 219,0 | 183,0

--------------------------------------------- | --------------- | -------------

Sonstige nichtfinanzielle Verbindlichkeiten | 85,5 | 87,5

--------------------------------------------- | --------------- | -------------

Latente Steuerschulden | 24,2 | 42,4

--------------------------------------------- | --------------- | -------------

Summe langfristige Schulden | 641,3 | 595,4

--------------------------------------------- | --------------- | -------------

Kurzfristige Schulden | |

--------------------------------------------- | --------------- | -------------

Leasingverbindlichkeiten und Darlehen | 53,4 | 39,5

--------------------------------------------- | --------------- | -------------

Verbindlichkeiten aus Lieferungen und | |

Leistungen und sonstige Verbindlichkeiten | 399,8 | 426,7

--------------------------------------------- | --------------- | -------------

Sonstige finanzielle Verbindlichkeiten | 597,4 | 1.443,4

--------------------------------------------- | --------------- | -------------

Ertragsteuerverbindlichkeiten | 6,3 | 4,5

--------------------------------------------- | --------------- | -------------

Rückstellungen | 211,5 | 144,8

--------------------------------------------- | --------------- | -------------

Vertragsverbindlichkeiten | 796,1 | 294,9

--------------------------------------------- | --------------- | -------------

Sonstige nichtfinanzielle Verbindlichkeiten | 158,0 | 169,4

--------------------------------------------- | --------------- | -------------

Summe kurzfristige Schulden | 2.222,5 | 2.523,2

--------------------------------------------- | --------------- | -------------

Summe Schulden | 2.863,8 | 3.118,6

--------------------------------------------- | --------------- | -------------

Bilanzsumme | 21.341,1 | 22.529,7

--------------------------------------------- +-----------------+ -------------

Verkürzte Konzern-Kapitalflussrechnung der Zwischenperiode

-------------------------------------------------------------------------------------------------

Drei Monate Neun Monate

zum 30. September zum 30. September

+---------------+ +---------------+

| 2025 | 2024 | 2025 | 2024

| | | |

(in Millionen EUR) | (ungeprüft) | (ungeprüft) | (ungeprüft) | (ungeprüft)

---------------------------------- | ------------- | ------------- | ------------- | ------------

Betriebliche Tätigkeit | | | |

---------------------------------- | ------------- | ------------- | ------------- | ------------

Nettoverlust | (28,7) | 198,1 | (831,1) | (924,8)

---------------------------------- | ------------- | ------------- | ------------- | ------------

Ertragsteuern | 53,4 | (39,4) | 7,7 | (54,1)

---------------------------------- | ------------- | ------------- | ------------- | ------------

Verlust vor Steuern | 24,7 | 158,7 | (823,4) | (978,9)

---------------------------------- | ------------- | ------------- | ------------- | ------------

Anpassungen zur Überleitung des | | | |

Ergebnisses vor Steuern auf die | | | |

Netto-Cashflows: | | | |

---------------------------------- | ------------- | ------------- | ------------- | ------------

Abschreibungen und | | | |

Wertminderungen auf Sachanlagen, | | | |

immaterielle Vermögenswerte und | | | |

Nutzungsrechte | 124,2 | 44,4 | 218,0 | 132,6

---------------------------------- | ------------- | ------------- | ------------- | ------------

Aufwendungen für anteilsbasierte | | | |

Vergütung | 27,9 | 40,9 | 82,1 | 77,4

---------------------------------- | ------------- | ------------- | ------------- | ------------

Fremdwährungsdifferenzen, netto | (24,1) | (35,5) | 36,4 | (77,4)

---------------------------------- | ------------- | ------------- | ------------- | ------------

(Gewinn) / Verlust aus dem | | | |

Abgang von Sachanlagen | (1,3) | - | (1,7) | (0,2)

---------------------------------- | ------------- | ------------- | ------------- | ------------

Finanzerträge ohne | | | |

Fremdwährungsdifferenzen | (96,8) | (156,2) | (324,8) | (498,8)

---------------------------------- | ------------- | ------------- | ------------- | ------------

Finanzaufwendungen ohne | | | |

Fremdwährungsdifferenzen | 2,6 | 5,3 | 17,1 | 14,8

---------------------------------- | ------------- | ------------- | ------------- | ------------

Zuwendungen der öffentlichen | | | |

Hand | (10,5) | (14,6) | (43,5) | (26,8)

---------------------------------- | ------------- | ------------- | ------------- | ------------

Sonstige nicht zahlungswirksame | | | |

Erträge / (Aufwendungen) | - | - | (15,0) | -

---------------------------------- | ------------- | ------------- | ------------- | ------------

Nicht realisierter Nettoverlust | | | |

aus erfolgswirksam zum | | | |

beizulegenden Zeitwert | | | |

bewerteten derivativen | | | |

Finanzinstrumenten | 15,7 | (6,0) | (12,9) | 0,7

---------------------------------- | ------------- | ------------- | ------------- | ------------

Veränderungen des | | | |

Nettoumlaufvermögens: | | | |

---------------------------------- | ------------- | ------------- | ------------- | ------------

Abnahme der Forderungen aus | | | |

Lieferungen und Leistungen, | | | |

sonstigen Forderungen, | | | |

Vertragsvermögenswerten und | | | |

sonstigen Vermögenswerten | 881,7 | (830,2) | 1.002,7 | 1.267,6

---------------------------------- | ------------- | ------------- | ------------- | ------------

Abnahme / (Zunahme) der Vorräte | 5,1 | 37,0 | 61,7 | 54,6

---------------------------------- | ------------- | ------------- | ------------- | ------------

(Abnahme) / Zunahme der | | | |

Verbindlichkeiten aus | | | |

Lieferungen und Leistungen, | | | |

sonstigen | | | |

Finanzverbindlichkeiten, | | | |

sonstigen Verbindlichkeiten, | | | |

Vertragsverbindlichkeiten, | | | |

Rückerstattungsverbindlichkeiten | | | |

und Rückstellungen | (242,8) | 117,9 | (299,2) | 590,7

---------------------------------- | ------------- | ------------- | ------------- | ------------

Erhaltene Zinsen | 83,5 | 73,1 | 275,2 | 353,3

---------------------------------- | ------------- | ------------- | ------------- | ------------

Gezahlte Zinsen | (2,4) | (1,6) | (8,2) | (6,9)

---------------------------------- | ------------- | ------------- | ------------- | ------------

Erstattete / (Gezahlte) | | | |

Ertragsteuern | (9,6) | 1,6 | (36,7) | (190,8)

---------------------------------- | ------------- | ------------- | ------------- | ------------

Auszahlungen für anteilsbasierte | | | |

Vergütung | (4,2) | (134,4) | (19,3) | (143,6)

---------------------------------- | ------------- | ------------- | ------------- | ------------

Erhaltene Zuwendungen der | | | |

öffentlichen Hand | 7,0 | 60,7 | 38,0 | 102,7

---------------------------------- | ------------- | ------------- | ------------- | ------------

Cashflows aus der betrieblichen | | | |

Tätigkeit | 780,7 | (638,9) | 146,5 | 671,0

---------------------------------- | ------------- | ------------- | ------------- | ------------

Investitionstätigkeit | | | |

---------------------------------- | ------------- | ------------- | ------------- | ------------

Erwerb von Sachanlagen | (35,9) | (72,8) | (111,9) | (219,9)

---------------------------------- | ------------- | ------------- | ------------- | ------------

Erlöse aus der Veräußerung von | | | |

Sachanlagen | 2,9 | 0,3 | 3,9 | 0,5

---------------------------------- | ------------- | ------------- | ------------- | ------------

Erwerb von immateriellen | | | |

Vermögenswerten | (2,7) | (10,2) | (575,0) | (141,3)

---------------------------------- | ------------- | ------------- | ------------- | ------------

Erwerb von Tochterunternehmen | | | |

und Geschäftsbetrieben abzüglich | | | |

erworbener Zahlungsmittel | - | - | (78,5) | -

---------------------------------- | ------------- | ------------- | ------------- | ------------

Investitionen in sonstige | | | |

finanzielle Vermögenswerte | (2.869,0) | (2.958,2) | (7.046,7) | (10.301,5)

---------------------------------- | ------------- | ------------- | ------------- | ------------

Erlöse aus der Fälligkeit von | | | |

sonstigen finanziellen | | | |

Vermögenswerten | 1.979,4 | 2.898,8 | 8.065,3 | 7.974,3

---------------------------------- | ------------- | ------------- | ------------- | ------------

Cashflows aus der | | | |

Investitionstätigkeit | (925,3) | (142,1) | 257,1 | (2.687,9)

---------------------------------- | ------------- | ------------- | ------------- | ------------

Finanzierungstätigkeit | | | |

---------------------------------- | ------------- | ------------- | ------------- | ------------

Tilgung von Darlehen | (1,2) | - | (9,4) | (2,3)

---------------------------------- | ------------- | ------------- | ------------- | ------------

Tilgung von | | | |

Leasingverbindlichkeiten | (10,3) | (7,9) | (29,2) | (36,3)

---------------------------------- | ------------- | ------------- | ------------- | ------------

Cashflows aus der | | | |

Finanzierungstätigkeit | (11,5) | (7,9) | (38,6) | (38,6)

---------------------------------- | ------------- | ------------- | ------------- | ------------

Nettozunahme / (-abnahme) von | | | |

Zahlungsmitteln und | | | |

Zahlungsmitteläquivalenten | (156,1) | (788,9) | 365,0 | (2.055,5)

---------------------------------- | ------------- | ------------- | ------------- | ------------

Wechselkursbedingte Änderungen | | | |

der Zahlungsmittel und | | | |

Zahlungsmitteläquivalente | (21,5) | (2,3) | (28,4) | 1,2

---------------------------------- | ------------- | ------------- | ------------- | ------------

Andere bewertungsbedingte | | | |

Änderungen der Zahlungsmittel | | | |

und Zahlungsmitteläquivalente | 1,0 | 39,1 | (5,6) | 15,2

---------------------------------- | ------------- | ------------- | ------------- | ------------

Zahlungsmittel und | | | |

Zahlungsmitteläquivalente zum | | | |

Beginn der Berichtsperiode | 10.269,5 | 10.376,7 | 9.761,9 | 11.663,7

---------------------------------- | ------------- | ------------- | ------------- | ------------

Zahlungsmittel und | | | |

Zahlungsmitteläquivalente | | | |

zum 30. September | 10.092,9 | 9.624,6 | 10.092,9 | 9.624,6

---------------------------------- +---------------+ ------------- +---------------+ ------------Â°