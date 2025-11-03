GNW-News: BioNTech veröffentlicht Ergebnisse für das dritte Quartal 2025 sowie Informationen zur Geschäftsentwicklung
Werte in diesem Artikel
^* BioNTech treibt Onkologiestrategie mit dem Fokus auf zwei tumorübergreifende
(Pan-Tumor)-Programme sowie Kombinationsansätze weiter voran, um das gesamte
Spektrum von Krebserkrankungen vom frühen bis zum späten Stadium abzudecken
* Präsentation erster Zwischenergebnisse aus einer globalen Phase-2-Studie mit
dem bispezifischem anti-PD-L1(1)xVEGF-A-Antikörperkandidat Pumitamig
(BNT327/BMS986545) zeigte ermutigende Anti-Tumor-Aktivität und ein
kontrollierbares Sicherheitsprofil bei fortgeschrittenem kleinzelligen
Lungenkrebs
* Initiierung weiterer zulassungsrelevanter Studien für Pumitamig als
Erstlinientherapie bei mikrosatellitenstabilem Darmkrebs sowie Magenkrebs
geplant
* Markteinführung von variantenangepasstem COVID-19-Impfstoff für die
Impfsaison 2025/2026 in mehreren Regionen
* Umsatz im dritten Quartal 2025 in Höhe von 1,5 Milliarden Euro(2),
Nettoverlust in Höhe von 28,7 Millionen Euro und unverwässertes und
verwässertes Ergebnis pro Aktie von minus 0,12 Euro bzw. 0,14 US-Dollar(3)
* Stärkung der finanziellen Position auf insgesamt 16,7 Milliarden Euro an
Zahlungsmitteln und Zahlungsmitteläquivalenten sowie gehaltenen
Wertpapieren(4); Erhalt von Zahlung in Höhe von 1,5 Milliarden US-Dollar aus
der Partnerschaft mit Bristol Myers Squibb (?BMS")
* Erhöhung der Finanzprognose für das Geschäftsjahr 2025 auf 2,6 bis 2,8
Milliarden Euro und Senkung der Prognose für Aufwendungen für Forschung und
Entwicklung auf 2,0 bis 2,2 Milliarden Euro, für Vertriebs- und allgemeine
Verwaltungskosten auf 550 bis 650 Millionen Euro und für Aufwendungen im
operativen Geschäftsbetrieb auf 200 bis 250 Millionen Euro(5)
Telefonkonferenz und Webcast sind für den 3. November 2025 um 14:00 Uhr MEZ
(8:00 Uhr U.S. EST) geplant
MAINZ, Deutschland, 3. November 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- BioNTech SE
(https://www.biontech.com/int/de/home.html) (Nasdaq: BNTX,?BioNTech" oder?das
Unternehmen") hat heute die Ergebnisse des am 30. September 2025 endenden
dritten Quartals und der ersten neun Monate des Geschäftsjahres 2025
veröffentlicht und Informationen zur Geschäftsentwicklung bekanntgegeben.
?Im dritten Quartal haben wir entscheidende Fortschritte bei der Umsetzung
unserer Onkologiestrategie gemacht. Wir haben unsere tumorübergreifenden Fokus-
Programme mRNA-Krebsimmuntherapie-Kandidaten und Pumitamig weiter
vorangetrieben. Gleichzeitig haben wir die klinische Entwicklung dieser
Programme weiter ausgebaut, sodass wir sie in zusätzlichen neuartigen
Behandlungskombinationen evaluieren. Unser Ziel ist es, neue Medikamente mit
differenzierten Therapieprofilen oder mit den besten Therapieprofilen in ihrer
Klasse zu entwickeln", sagte Prof. Dr. Ugur Sahin, Chief Executive Officer und
Mitgründer von BioNTech.?Unsere Zusammenarbeit an Pumitamig mit Bristol Myers
Squibb zeigt bereits die Stärke dieser Partnerschaft. Gemeinsam bereiten wir
aktuell mehrere zusätzliche zulassungsrelevante Studien für Pumitamig vor, die
in diesem und im nächsten Jahr beginnen sollen. Dies verdeutlicht unsere
Entschlossenheit, Patientinnen und Patienten mit Krebs wirklich transformative
Therapieoptionen anzubieten."
Finanzergebnisse des dritten Quartals und der ersten neun Monate 2025
-------------------------------------------------------------------------------
+--------------+ +--------------+
In Mio. EUR, | | | Seit | Seit
bis auf Ergebnis | Drittes | Drittes | Jahres- | Jahres-
pro Aktie | Quartal | Quartal | beginn | beginn
| 2025 | 2024 | 2025 | 2024
-------------------- | ------------ | ------------ | ------------ | -----------
Umsatzerlöse | 1.518,9 | 1.244,8 | 1.962,5 | 1.561,1
-------------------- | ------------ | ------------ | ------------ | -----------
Nettogewinn / (- | | | |
verlust) | (28,7) | 198,1 | (831,1) | (924,8)
-------------------- | ------------ | ------------ | ------------ | -----------
Unverwässertes | | | |
Ergebnis pro Aktie | (0,12) | 0,82 | (3,45) | (3,83)
-------------------- | ------------ | ------------ | ------------ | -----------
Verwässertes | | | |
Ergebnis pro Aktie | (0,12) | 0,81 | (3,45) | (3,83)
-------------------- +--------------+ ------------ +--------------+ -----------
Die Umsatzerlöse betrugen 1.518,9 Mio. EUR in dem zum 30. September 2025 endenden
Quartal, verglichen mit 1.244,8 Mio. EUR im Vorjahreszeitraum. Für die neun Monate
bis zum 30. September 2025 ergaben sich Umsatzerlöse von 1.962,5 Mio. EUR,
verglichen mit 1.561,1 Mio. EUR im Vorjahreszeitraum. Der Anstieg der Umsatzerlöse
im dritten Quartal und in den neun Monaten des Geschäftsjahres im Vergleich zum
Vorjahreszeitraum ist in erster Linie auf Umsatzerlöse aus der Kollaboration von
BioNTech mit BMS zurückzuführen, die im dritten Quartal 2025 erfasst wurden.
Dieser Anstieg wurde teilweise ausgeglichen durch einen geringeren Absatz der
COVID-19-Impfstoffe des Unternehmens.
Die Forschungs- und Entwicklungskosten beliefen sich in dem zum 30. September
2025 endenden Quartal auf 564,8 Mio. EUR, verglichen mit 550,3 Mio. EUR im
Vorjahreszeitraum. Für die neun Monate bis zum 30. September 2025 beliefen sich
die Kosten für Forschung und Entwicklung auf 1.599,5 Mio. EUR, verglichen mit
1.642,4 Mio. EUR im Vorjahreszeitraum. Die Forschungs- und Entwicklungskosten seit
Jahresbeginn wurden vor allem getrieben durch den Start fortgeschrittener
klinischer Studien für Entwicklungsprogramme in den Bereichen Immunonkologie
(?IO") und Antikörper-Wirkstoff-Konjugate (antibody-drug conjugates,?ADCs").
Teilweise wurden diese Kosten durch Einsparungen infolge eines aktiven
Portfoliomanagements ausgeglichen.
Die Vertriebs- und allgemeinen Verwaltungskosten beliefen sich insgesamt auf
148,5 Mio. EUR in dem zum 30. September 2025 endenden Quartal, verglichen mit
150,5 Mio. EUR im Vorjahreszeitraum. Für die neun Monate bis zum 30. September
2025 beliefen sich die Vertriebs- und allgemeinen Verwaltungskosten auf
406,5 Mio. EUR, verglichen mit 466,9 Mio. EUR im Vorjahreszeitraum. Der Rückgang
seit Jahresbeginn und je Quartal im Vergleich zum Vorjahr ist hauptsächlich auf
eine Reduzierung externer Kosten zurückzuführen, die teilweise durch Ausgaben
für den laufenden Aufbau der kommerziellen Infrastruktur ausgeglichen wurden.
Das sonstige betriebliche Ergebnis belief sich auf einen negativen Betrag von
704,2 Mio. EUR in dem zum 30. September 2025 endenden Quartal, verglichen mit
einem negativen Betrag von 354,6 Mio. EUR im Vorjahreszeitraum. Für die neun
Monate bis zum 30. September 2025 belief sich das sonstige betriebliche Ergebnis
auf einen negativen Betrag von 730,1 Mio. EUR, verglichen mit einem negativen
Betrag von 616,9 Mio. EUR im Vorjahreszeitraum. Der Anstieg der sonstigen
betrieblichen Aufwendungen im Vergleich zum dritten Quartal 2024 ist
hauptsächlich auf die Beilegung einer vertraglichen Rechtsstreitigkeit
zurückzuführen.
Der Nettoverlust für das zum 30. September 2025 endende Quartal betrug 28,7 Mio.
EUR, verglichen mit einem Nettogewinn von 198,1 Mio. EUR im Vorjahreszeitraum. Für
die neun Monate bis zum 30. September 2025 belief sich der Nettoverlust auf
831,1 Mio. EUR, verglichen mit einem Nettoverlust in Höhe von 924,8 Mio. EUR im
Vorjahreszeitraum.
Das unverwässerte und verwässerte Ergebnis pro Aktie belief sich für das zum
30. September 2025 endende Quartal auf minus 0,12 EUR, verglichen mit einem
positiven unverwässerten Ergebnis pro Aktie von 0,82 EUR und einem positiven
verwässerten Ergebnis pro Aktie von 0,81 EUR im Vorjahreszeitraum. Für die neun
Monate bis zum 30. September 2025 belief sich das unverwässerte und verwässerte
Ergebnis pro Aktie auf minus 3,45 EUR, verglichen mit einem unverwässerten und
verwässerten Ergebnis pro Aktie von minus 3,83 EUR im Vorjahreszeitraum.
Die Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente plus gehaltene Wertpapiere
betrugen zum 30. September 2025 16.704,9 Mio. EUR, bestehend aus 10.092,9 Mio. EUR
Zahlungsmitteln und Zahlungsmitteläquivalenten, 4.275,6 Mio. EUR kurzfristig
gehaltenen Wertpapieren und 2.336,4 Mio. EUR langfristig gehaltenen Wertpapieren.
Zum 30. September 2025 befanden sich 240.455.450 ausstehende Aktien im Umlauf.
Dabei werden die 8.096.750 Aktien im eigenen Bestand nicht berücksichtigt.
?Der Erhalt von 1,5 Milliarden US-Dollar aus unserer Partnerschaft mit Bristol
Myers Squibb unterstreicht einmal mehr den strategischen Wert unserer
Kollaborationen, nicht nur langfristig, sondern auch kurzfristig", sagte Ramón
Zapata, Chief Financial Officer bei BioNTech.?Wir erhöhen unsere Umsatzprognose
für das Gesamtjahr 2025 auf 2,6 bis 2,8 Milliarden Euro. Gleichzeitig optimieren
wir weiterhin unsere Kostenbasis, um eine nachhaltige Entwicklung zu
unterstützen und operative Effizienz sicherzustellen."
Prognose für das Geschäftsjahr 2025(5):
+-------------------------+
| Prognose November |
Prognose März 2025 | 2025 |
----------------------------- ---------------------- | ----------------------- |
Gesamtumsatz für das | |
Geschäftsjahr 2025 1.700 - 2.200 Mio. EUR | 2.600 - 2.800 Mio. EUR |
----------------------------- ---------------------- +-------------------------+
BioNTech hat die bisherige Umsatzprognose erhöht und erwartet nun, dass die
Umsätze für das gesamte Geschäftsjahr 2025 zwischen 2.600 Mio. EUR und 2.800 Mio.
EUR liegen werden. Hinsichtlich des COVID-19-Impfstoffgeschäfts basiert die
Prognose auf folgenden Annahmen: relativ stabile Preise und Marktanteile für
COVID-19-Impfstoffe im Vergleich zu 2024; Abwertungen von Vorräten und andere
Belastungen werden auf etwa 15 % von BioNTechs Anteil am Bruttogewinn aus dem
Verkauf von COVID-19-Impfstoffen im Vertriebsgebiet von Pfizer Inc. (?Pfizer")
geschätzt; und erwartete Umsätze aus dem Pandemiebereitschaftsvertrag mit der
deutschen Bundesregierung. Aktuelle und potenzielle Änderungen in der
Gesetzgebung, der globalen Politik und dem internationalen Handel, sowie der
öffentlichen Meinung könnten sich auf die erwarteten COVID-19-Impfstoffumsätze
und Ausgaben auswirken. Die Umsatzprognose umfasst auch erwartete Umsätze aus
Kooperationen und aus dem Dienstleistungsgeschäft der BioNTech-Gruppe.
Geplante Ausgaben und Investitionen im Geschäftsjahr 2025:
+----------------------+
| Prognose November |
Prognose März 2025 | 2025 |
-------------------------------- -------------------- | -------------------- |
Forschungs- und 2.600 Mio. EUR - | 2.000 - 2.200 Mio. |
Entwicklungskosten 2.800 Mio. EUR | EUR |
-------------------------------- -------------------- | -------------------- |
Vertriebs- und allgemeine 650 Mio. EUR - 750 | |
Verwaltungskosten Mio. EUR | 550 - 650 Mio. EUR |
-------------------------------- -------------------- | -------------------- |
Investitionsausgaben für den 250 Mio. EUR - 350 | |
operativen Geschäftsbetrieb Mio. EUR | 200 - 250 Mio. EUR |
-------------------------------- -------------------- +----------------------+
BioNTech hat die Prognose für Forschungs- und Entwicklungskosten, Vertriebs- und
allgemeine Verwaltungskosten und Investitionsausgaben für den operativen
Geschäftsbetrieb für das Geschäftsjahr 2025 gesenkt.
Das Unternehmen geht davon aus, dass sich die Investitionen weiterhin auf die
Forschung und Entwicklung und die Skalierung des Unternehmens entsprechend der
späteren Entwicklungsphase und der avisierten Marktreife in der Onkologie
konzentrieren werden und dabei die Kostendisziplin beibehalten wird. Die
strategische Kapitalallokation wird ebenfalls weiterhin ein wichtiger Faktor für
die Entwicklung des Unternehmens sein. Als Teil der Strategie von BioNTech wird
das Unternehmen weiterhin geeignete Möglichkeiten zur Unternehmensentwicklung
prüfen, um ein nachhaltiges, langfristiges Wachstum zu erzielen und zukünftige
Werte zu schaffen.
Der vollständige, ungeprüfte und verkürzte konsolidierte Zwischenabschluss ist
in BioNTechs Bericht (Form 6-K) für das am 30. September 2025 endende Quartal zu
finden, der heute bei der US-amerikanischen Börsenaufsicht (Securities and
Exchange Commission,?SEC") eingereicht wurde und unter folgender Adresse
verfügbar ist: www.sec.gov (https://www.sec.gov/).
Endnoten
(1 )Alle Abkürzungen für Zielstrukturen sind in einem Abkürzungsverzeichnis am
Ende dieser Pressemitteilung zusammengestellt.
(2 )Alle Zahlen in dieser Pressemeldung wurden gerundet.
(3 )Berechnet auf Basis des von der Deutschen Bundesbank veröffentlichten
durchschnittlichen Wechselkurses für das am 30. September 2025 endende Quartal.
(4 )Stand: 30. September 2025.
(5) Die Prognose schließt externe Risiken aus, die noch nicht bekannt und/oder
quantifizierbar sind. Dies beinhaltet und ist aber nicht beschränkt darauf, dass
in der Prognose unter anderem keine Auswirkungen laufender und/oder zukünftiger
Rechtsstreitigkeiten und damit verbundener Aktivitäten sowie keine bestimmten
potenziellen Einmaleffekte und Belastungen im Zusammenhang mit der
Portfoliopriorisierung enthalten sind. Die Prognose spiegelt die erwarteten
Auswirkungen von Lizenzvereinbarungen, Kollaborationen und potenziellen M&A-
Transaktionen wider, insoweit diese jeweils veröffentlicht und abgeschlossen
sind, und kann Gegenstand von Aktualisierungen werden. Nicht eingeschlossen ist
die Auswirkung der angekündigten Transaktion zur Übernahme von CureVac, die noch
nicht abgeschlossen ist. Das Unternehmen rechnet nicht damit, für das
Geschäftsjahr 2025 einen positiven Nettogewinn zu erzielen. Der Ansatz des
Unternehmens zur Umsatzrealisierung, einschließlich der Höhe und des Zeitpunkts
der Umsatzerlöse, basiert auf Fakten und Umständen, die dem Unternehmen bekannt
sind, sowie auf verschiedenen weiteren Annahmen, die unter den gegebenen
Umständen als angemessen erachtet werden. Weitere Informationen sind verfügbar
in von BioNTech heute eingereichtem Bericht (Form 6-K) für die drei und neun
Monate bis zum 30. September 2025 sowie in BioNTechs Bericht (Form 20-F) für das
zum 31. Dezember 2024 endende Geschäftsjahr, der am 10. März 2025 eingereicht
wurde. Beide Berichte sind unter www.sec.gov (https://www.sec.gov) verfügbar.
Operative Entwicklung des dritten Quartals 2025, wichtige Ereignisse nach Ende
des Berichtszeitraums und Ausblick auf das weitere Geschäftsjahr
Variantenangepasster COVID-19-Impfstoff
Im dritten Quartal 2025 haben BioNTech und Pfizer ihren variantenangepassten
COVID-19-Impfstoff für die Impfsaison 2025/2026 in verschiedenen Märkten
eingeführt.
* Im Juli wurde der an LP.8.1 angepasste monovalente COVID-19-Impfstoff von
BioNTech und Pfizer von der Europäischen Kommission (?EK") zugelassen. Die
Zulassung (Marketing Authorization) erfolgte nach positiver Beurteilung
durch den Ausschuss für Humanarzneimittel (Committee for Medicinal Products
for Human Use,?CHMP") der Europäischen Arzneimittel-Agentur (European
Medicines Agency,?EMA"). Die Unternehmen begannen mit der Auslieferung des
Impfstoffs an die EU-Mitgliedstaaten, die diese Formulierung bestellt
hatten.
* Im August genehmigte die US-amerikanische Arzneimittelbehörde (Food and Drug
Administration,?FDA") den von den Unternehmen entwickelten an LP.8.1
angepassten COVID-19-Impfstoff. Die Auslieferung des Impfstoffs begann
umgehend, um für diese Saison eine rechtzeitige Verfügbarkeit des Impfstoffs
in Apotheken, Krankenhäusern und Kliniken in den gesamten Vereinigten
Staaten sicherzustellen.
Ausgewählte Updates aus der Onkologie-Pipeline
Innovative Immunmodulatoren und Kombinationen
Pumitamig (BNT327/BMS986545) ist ein bispezifischer Antikörperkandidat, der PD-
L1-Checkpoint-Inhibition mit der Neutralisierung von VEGF-A kombiniert und in
Zusammenarbeit mit BMS entwickelt wird.
* Im September 2025 wurden Zwischenergebnisse einer globalen klinischen Phase-
2-Studie (NCT06449209 (https://clinicaltrials.gov/study/NCT06449209)), die
Pumitamig in Kombination mit Chemotherapie bei bislang unbehandeltem
kleinzelligen Lungenkrebs im fortgeschrittenen Stadium (extensive-stage
small-cell lung cancer,?ES-SCLC") untersucht, auf der World Conference on
Lung Cancer (?WCLC") 2025 vorgestellt, die von der International Association
for the Study of Lung Cancer (?IASLC") ausgerichtet wurde. Die Daten zeigten
ermutigende Anti-Tumor-Antworten und einen positiven Trend beim sekundären
Endpunkt progressionsfreies Überleben (progression free survival,?PFS")
sowie ein kontrollierbares Sicherheitsprofil ohne neue Sicherheitssignale
und eine niedrige Abbruchrate der Behandlung. Die klinische Studie ist
vollständig rekrutiert, und die Behandlung läuft, einschließlich weiterer
Kohorten, in denen Pumitamig in Kombination mit Chemotherapie bei
Patientinnen und Patienten mit kleinzelligem Lungenkrebs untersucht wird,
deren Erkrankung nach einer Erst- oder Zweitlinientherapie fortgeschritten
ist. Zudem läuft derzeit eine globale klinische Phase-3-Studie (ROSETTA
Lung-01, NCT06712355
(https://clinicaltrials.gov/study/NCT06712355?term=NCT06712355&rank=1)), die
Pumitamig in Kombination mit einer Chemotherapie im Vergleich zu
Atezolizumab plus Chemotherapie als Erstlinientherapie bei Patientinnen und
Patienten mit unbehandeltem kleinzelligem Lungenkrebs im fortgeschrittenen
Stadium untersucht.
* Aktuell läuft eine globale klinische Phase-2/3-Studie (ROSETTA Lung-02;
NCT06712316 (https://clinicaltrials.gov/study/NCT06712316)), die Pumitamig
in Kombination mit einer Chemotherapie im Vergleich zu Pembrolizumab plus
Chemotherapie zur Erstlinienbehandlung von Patientinnen und Patienten mit
nicht-kleinzelligem Lungenkrebs (non-small cell lung cancer,?NSCLC")
untersucht. Der Phase-2-Teil der Phase-2/3-Studie ist vollständig rekrutiert
und der Phase-3-Teil befindet sich in der Rekrutierung.
* Eine globale klinische Phase-2-Studie (NCT06449
(https://clinicaltrials.gov/study/NCT06449222?term=NCT06449222&rank=1)2
(https://clinicaltrials.gov/study/NCT06449222?term=NCT06449222&rank=1)22
(https://clinicaltrials.gov/study/NCT06449222?term=NCT06449222&rank=1)) zur
Bewertung von Pumitamig in Kombination mit Chemotherapie als Erst- und
Zweitlinienbehandlung bei Patientinnen und Patienten mit lokal
fortgeschrittenem/metastasiertem dreifach negativen Brustkrebs (triple-
negative breast cancer,?TNBC") läuft derzeit. Daten aus der Zwischenanalyse
dieser Studie werden auf dem San Antonio Brustkrebssymposium (?SABCS") im
Dezember präsentiert. Eine globale klinische Phase-3-Studie bei Patientinnen
und Patienten mit dreifach negativem Brustkrebs als Erstlinientherapie
(ROSETTA Breast-01; NCT07173751
(https://clinicaltrials.gov/study/NCT07173751?term=NCT07173751&rank=1)) soll
bis Ende 2025 beginnen.
* Weitere zulassungsrelevante klinische Phase-2/3-Studien mit Pumitamig als
Erstlinientherapie bei mikrosatellitenstabilem Darmkrebs (microsatellite
stable colorectal cancer,?CRC") (ROSETTA CRC-203; NCT07221357
(https://clinicaltrials.gov/study/NCT07221357)) sowie bei Magenkrebs
(ROSETTA GI-204; NCT07221149 (https://clinicaltrials.gov/study/NCT07221149))
sind geplant.
Im vergangenen Quartal initiierte BioNTech mehrere klinische Studien zur
Signalfindung, um Pumitamig in Kombination mit innovativen unternehmenseigenen
Wirkstoffkandidaten zu untersuchen:
* Im August wurde der erste Patient im Rahmen einer klinischen Phase-1/2-
Studie (NCT07079631 (https://www.clinicaltrials.gov/study/NCT07079631))
behandelt, in der Pumitamig in Kombination mit dem bispezifischen EpCAMx4-
1BB-Antikörperkandidaten BNT314/GEN1059 von BioNTech und Genmab A/S
(?Genmab") und Chemotherapie bei Patientinnen und Patienten mit
fortgeschrittenem Darmkrebs (advanced colorectal cancer,?CRC") untersucht
wird.
* Ebenfalls im August wurde der erste Patient in einer klinischen Phase-1/2-
Studie (NCT07070232 (https://www.clinicaltrials.gov/study/NCT07070232))
behandelt, in der Pumitamig in Kombination mit BioNTechs und MediLink
Therapeutics (?MediLink") gegen HER3 gerichteten ADC-Kandidaten BNT326/YL202
sowie BNT326/YL202 als Monotherapie bei fortgeschrittenen soliden Tumoren
untersucht wird.
* Im September wurde der erste Patient in einer klinischen Phase-1/2-Studie
(NCT07147348
(https://www.clinicaltrials.gov/study/NCT07147348?term=NCT07147348&rank=1))
behandelt, die BNT3212, einen innovativen, gegen EGFR und HER3 gerichteten
bispezifischen ADC-Kandidaten als Monotherapie sowie in Kombination mit
Pumitamig bei Patientinnen und Patienten mit fortgeschrittenen soliden
Tumoren untersucht.
* Im Oktober wurde der erste Patient in einer klinischen Phase-1/2-Studie
(NCT07111520 (https://www.clinicaltrials.gov/study/NCT07111520)) behandelt,
in der Pumitamig in Kombination mit BioNTechs und MediLinks gegen HER3
gerichteten ADC-Kandidaten BNT326/YL202 bei fortgeschrittenem nicht-
kleinzelligem Lungenkrebs evaluiert wird.
Antikörper-Wirkstoff-Konjugate
Trastuzumab Pamirtecan (BNT323/DB-1303) ist ein gegen HER2 gerichteter ADC-
Kandidat, der in Kollaboration mit Duality Biologics (Suzhou) Co. Ltd.'s
(?DualityBio") entwickelt wird.
* Eine klinische Phase-1/2-Studie (NCT05150691
(https://clinicaltrials.gov/study/NCT05150691)) zur Untersuchung von
Trastuzumab Pamirtecan bei Patientinnen und Patienten mit fortgeschrittenen
HER2-exprimierenden Tumoren wird derzeit durchgeführt. Eine potenziell
zulassungsrelevante Kohorte, in der Patientinnen mit rezidivierendem
Gebärmutterkrebs und HER-Expression (IHC3+, 2+, 1+ oder ISH-positiv)
untersucht werden, läuft derzeit. Daten werden voraussichtlich auf einer
medizinischen Konferenz im Jahr 2026 präsentiert. BioNTech und DualityBio
sind weiterhin im Austausch mit der US-Arzneimittelbehörde FDA und planen
nun, vorbehaltlich der Rückmeldung der Behörde, im Jahr 2026 einen
Zulassungsantrag (Biologics License Application,?BLA") einzureichen.
* Im September wurde die erste Patientin in einer globalen klinischen Phase-3-
Studie (NCT06340568
(https://clinicaltrials.gov/study/NCT06340568?term=NCT06340568&rank=1))
behandelt, in der Trastuzumab Pamirtecan bei Patientinnen mit
fortgeschrittenem Endometriumkarzinom (Krebserkrankung der
Gebärmutterschleimhaut) untersucht wird.
* Ebenfalls im September gaben BioNTech und DualityBio bekannt, dass die
zulassungsrelevante klinische Phase-3-Studie (NCT06265428
(https://clinicaltrials.gov/study/NCT06265428)), die von DualityBio in China
durchgeführt wird, ihren primären Endpunkt des progressionsfreien Überlebens
bei einer vorab definierten Zwischenanalyse erreicht hat. In der Studie wird
Trastuzumab Pamirtecan im Vergleich zu Trastuzumab Emtansin (?T-DM1") bei
Patientinnen und Patienten mit HER2-positivem, inoperablem oder
metastasiertem Brustkrebs untersucht, die zuvor mit Trastuzumab und einer
Taxan-basierten Chemotherapie behandelt wurden. Eine globale klinische
Phase-3-Studie (DYNASTY-Breast02, NCT06018337
(https://clinicaltrials.gov/study/NCT06018337)) für Trastuzumab Pamirtecan
bei Hormonrezeptor-positivem (?HR+") metastasiertem Brustkrebs mit niedrigem
HER2-Expressionslevel wird derzeit durchgeführt. Daten werden im Jahr 2026
erwartet.
BNT325/DB-1305 ist ein gegen TROP2 gerichteter ADC-Kandidat, der in
Kollaboration mit DualityBio entwickelt wird.
* Eine klinische Phase-1/2-Studie (NCT05438329
(https://clinicaltrials.gov/study/NCT05438329?term=NCT05438329&rank=1)), die
BNT325/DB-1305 bei Patientinnen und Patienten mit fortgeschrittenen soliden
Tumoren untersucht, läuft derzeit. Im Oktober wurden Daten aus dieser Studie
bei Patientinnen und Patienten mit vorbehandeltem, fortgeschrittenem,
dreifach negativen Brustkrebs auf dem European Society For Medical Oncology
(?ESMO") Kongress 2025 vorgestellt. Die Daten zeigten eine ermutigende Anti-
Tumor-Aktivität und ein kontrollierbares Sicherheitsprofil.
mRNA-Krebsimmuntherapien
Autogene Cevumeran (BNT122/RO7198457) ist ein individualisierter Neoantigen-
spezifischer mRNA-Krebsimmuntherapie-Kandidat, der in Kollaboration mit
Genentech, Inc. (?Genentech"), einem Mitglied der Roche-Gruppe (?Roche"),
entwickelt wird.
* Im Oktober wurden Daten einer randomisierten klinischen Phase-2-Studie
(IMCODE001; NCT03815058
(https://clinicaltrials.gov/study/NCT03815058?term=NCT03815058&rank=1)) auf
dem ESMO-Kongress 2025 vorgestellt. Die Studie untersuchte die Wirksamkeit
und Sicherheit einer adjuvanten Behandlung mit Autogene Cevumeran in
Kombination mit Pembrolizumab im Vergleich zu Pembrolizumab-Monotherapie als
potentielle Erstlinienbehandlung bei Patientinnen und Patienten mit zuvor
unbehandeltem fortgeschrittenem Melanom. Wie zuvor bekanntgegeben hat die
Studie ihren primären Wirksamkeitsendpunkt, eine statistisch signifikante
Verbesserung des progressionsfreien Überlebens bei diesem fortgeschrittenen
Stadium und aggressiven Tumortyp, nicht erreicht. Ein numerischer Trend
wurde zugunsten des Kombinationsarms bei Gesamtüberleben (overall survival,
?OS") und progressionsfreiem Überleben beobachtet. Dabei korrelierte die
Breite der Immunantwort im Kombinationsarm mit einem verlängerten
progressionsfreien Überleben. Zudem zeigten die Daten, dass Autogene
Cevumeran starke und dauerhafte Immunantworten gegen die kodierten
Neoantigene induzieren und erweitern konnte, die noch bis zu 1,5 Jahre nach
Abschluss der Behandlung anhielten. Die Kombination von Autogene Cevumeran
mit PD-L1-Checkpoint-Blockade wurde gut vertragen, und die unerwünschten
Ereignisse entsprachen den bekannten Sicherheitsprofilen der einzelnen
Behandlungen in klinischen Studien. Es wurden keine neuen Sicherheitssignale
beobachtet.
BNT111 basiert auf BioNTechs unternehmenseigener FixVac-Plattform und kodiert
vier Melanom-assoziierte Antigene.
* Im Oktober wurden Daten einer randomisierten klinischen Phase-2-Studie
(BNT111-01; NCT04526899 (https://clinicaltrials.gov/study/NCT04526899)), die
in Kollaboration mit Regeneron Pharmaceuticals Inc. (?Regeneron")
durchgeführt wird und BNT111 in Kombination mit Cemiplimab bei Patientinnen
und Patienten mit anti-PD-(L)1-refraktärem/rezidiviertem, inoperablem
Melanom im Stadium III oder IV untersucht, auf dem ESMO-Kongress 2025
vorgestellt. Wie zuvor bekanntgegeben, erreichte die Studie ihren primären
Wirksamkeitsendpunkt und zeigte eine statistisch signifikante Verbesserung
der Gesamtansprechrate (objective response rate,?ORR") bei Patientinnen und
Patienten, die mit BNT111 in Kombination mit Cemiplimab behandelt wurden, im
Vergleich zur historischen Kontrollgruppe. Die Daten zeigten, dass die
Kombination von BNT111 und Cemiplimab tiefe und dauerhafte
Antitumorantworten induzierte und wies sowohl als Monotherapie als auch in
Kombination ein kontrollierbares Sicherheitsprofil für BNT111 auf.
BNT116 basiert auf BioNTechs unternehmenseigener, off-the-shelf FixVac-
Plattform. Der Kandidat zielt darauf ab, eine Immunantwort gegen sechs Tumor-
assoziierte Antigene auszulösen, die bei nicht-kleinzelligem Lungenkrebs häufig
vorkommen.
* Eine klinische Phase-1-Studie (LuCa-MERIT-1, NCT05142189
(https://clinicaltrials.gov/study/NCT05142189?term=NCT05142189&rank=1)) wird
derzeit durchgeführt, die BNT116 als Monotherapie sowie in verschiedenen
Kombinationen - darunter mit Chemotherapie, Cemiplimab und mit BioNTechs
unternehmenseigenen Wirkstoffkandidaten - bei Patientinnen und Patienten mit
nicht-kleinzelligem Lungenkrebs in verschiedenen Behandlungslinien und
klinischen Anwendungsbereichen untersucht. Im September wurden auf dem WCLC
2025 Daten aus einer Kohorte vorgestellt, in der BNT116 in Kombination mit
Cemiplimab bei Patientinnen und Patienten mit nicht-kleinzelligem
Lungenkrebs untersucht wird, die zuvor eine Chemoradiotherapie erhalten
haben. Die Kombination von BNT116 mit Cemiplimab zeigte ermutigende,
ereignisfreie Gesamtüberlebensraten sowie ein kontrollierbares
Sicherheitsprofil.
Geschäftsentwicklungen im dritten Quartal 2025
* Im Oktober veranstaltete BioNTech zusammen mit ihrem Tochterunternehmen für
künstliche Intelligenz (artificial intelligence,?AI") InstaDeep Ltd.
(?InstaDeep") ihren zweiten?AI Day" als Teil der unternehmenseigenen
?Innovation Series". Das Live-Event fand in London statt. Bei der
Veranstaltung stellte BioNTech die Strategie und den Ansatz des Unternehmens
zur Skalierung der AI-Fähigkeiten und deren Einsatz entlang der BioNTech-
Pipeline vor, mit einem Fokus auf personalisierte Krebsimmuntherapien und
Präzisionsmedikamente.
Bevorstehende Veranstaltungen für Investoren und Analysten
*?Innovation Series" (Forschung und Entwicklung): 11. November 2025 in New
York City (USA) mit der Möglichkeit zur Teilnahme per Webcast
* Ergebnisse des vierten Quartals und des Geschäftsjahrs 2025 sowie
Informationen zur Geschäftsentwicklung: 10. März 2026
Telefonkonferenz und Informationen zum Webcast
BioNTech lädt Investorinnen und Investoren und die allgemeine Öffentlichkeit
ein, heute, den 3. November 2025, um 14 Uhr (MEZ) (8:00 Uhr U.S. Eastern
Standard Time) an der Telefonkonferenz samt Webcast teilzunehmen, in dem die
Ergebnisse für das dritten Quartal 2025 veröffentlicht werden.
Um an der Live-Telefonkonferenz teilzunehmen, registrieren Sie sich bitte unter
diesem Link (https://register-conf.media-
server.com/register/BIf302285101b94626b9fb409cc91b3fa6). Nach der Registrierung
werden die Einwahldaten und die dazugehörige PIN übermittelt.
Die Präsentation wird samt Ton über diesen Webcast-Link (https://edge.media-
server.com/mmc/p/i2ej9hnv) verfügbar sein.
Die Teilnehmerinnen und Teilnehmer können die Folien und den Webcast der
Telefonkonferenz auch über die Seite?Events und Präsentationen" im
Investorenbereich auf der Webseite des Unternehmens unter www.BioNTech.de
(http://www.biontech.de/) abrufen. Eine Aufzeichnung des Webcasts wird kurz nach
Beendigung der Telefonkonferenz zur Verfügung stehen und auf der Webseite des
Unternehmens für weitere 30 Tage zugänglich sein.
Über BioNTech
Biopharmaceutical New Technologies (BioNTech) ist ein globales innovatives
Immuntherapie-Unternehmen, das bei der Entwicklung von Therapien gegen Krebs und
andere schwere Erkrankungen Pionierarbeit leistet. Das Unternehmen kombiniert
eine Vielzahl an modernen therapeutischen Plattformen und Bioinformatik-Tools,
um die Entwicklung innovativer Biopharmazeutika rasch voranzutreiben. Das
diversifizierte Portfolio an onkologischen Produktkandidaten umfasst mRNA-
Krebsimmuntherapien, innovative Immunmodulatoren und Präzisionstherapien, wie
Antikörper-Wirkstoff-Konjugate und innovative chimäre Antigenrezeptoren (CAR)-T-
Zelltherapien und zielt darauf ab, das gesamte Spektrum an Krebserkrankungen
abzudecken. Auf Basis ihrer umfassenden Expertise bei der Entwicklung von mRNA-
Therapien und -Impfstoffen und unternehmenseigener Herstellungskapazitäten
erforscht und entwickelt BioNTech neben ihrer diversifizierten Onkologie-
Pipeline gemeinsam mit Kollaborationspartnern verschiedene mRNA-
Impfstoffkandidaten für eine Reihe von Infektionskrankheiten. BioNTech arbeitet
Seite an Seite mit weltweit renommierten und spezialisierten
Kollaborationspartnern aus der pharmazeutischen Industrie, darunter Bristol
Myers Squibb, Duality Biologics, Fosun Pharma, Genentech (ein Unternehmen der
Roche Gruppe), Genevant, Genmab, MediLink, OncoC4, Pfizer und Regeneron.
Weitere Information finden Sie unter: www.BioNTech.de
(https://www.biontech.com/de/de/home.html).
Zukunftsgerichtete Aussagen von BioNTech
Diese Pressemitteilung enthält bestimmte in die Zukunft gerichtete Aussagen im
Rahmen des angepassten Private Securities Litigation Reform Act von 1995,
einschließlich, aber nicht begrenzt auf ausdrückliche oder implizite Aussagen
bezogen auf: BioNTechs zu erwartende Umsätze und Nettogewinne/(-verluste) durch
die Verkäufe von BioNTechs COVID-19-Impfstoff in Vertriebsgebieten, die in der
Verantwortung von BioNTechs Kollaborationspartnern liegen, insbesondere solche
Angaben, die auf vorläufigen Schätzungen von BioNTechs Partnern beruhen; die
Geschwindigkeit und der Grad der Marktakzeptanz von BioNTechs COVID-19-Impfstoff
und weiterer Produktkandidaten, falls diese zugelassen werden; den Annahmen
hinsichtlich der zu erwartenden Veränderungen in der COVID-19-
Impfstoffnachfrage, einschließlich Veränderungen der Anforderungen im
Bestellverhalten und der erwarteten behördlichen Empfehlungen zur Anpassung von
Impfstoffen an neue Varianten oder Sublinien; der Beginn, der Zeitplan und
Fortschritt sowie die Ergebnisse und die Kosten von BioNTechs Forschungs- und
Entwicklungsprogrammen, einschließlich BioNTechs laufende und zukünftige
präklinische und klinische Studien, einschließlich Aussagen in Bezug auf den
erwarteten Zeitpunkt des Beginns, der Rekrutierung, und des Abschlusses von
präklinischen oder klinischen Studien und damit verbundenen
Vorbereitungsarbeiten, und der Verfügbarkeit von Ergebnissen sowie den Zeitpunkt
und das Ergebnis von Anträgen auf behördliche Genehmigungen und Zulassungen;
BioNTechs Erwartungen in Hinblick auf potenzielle zukünftige
Kommerzialisierungen im Onkologie-Bereich, einschließlich der Ziele hinsichtlich
Zeitpunkt und Indikationen; den angestrebten Zeitpunkt und die Anzahl
zusätzlicher potenziell zulassungsrelevanter klinischer Studien, sowie das
Zulassungspotenzial jeglicher klinischer Studien, die BioNTech möglicherweise
initiiert; Gespräche mit Zulassungsbehörden; BioNTechs Erwartungen in Bezug auf
geistiges Eigentum; die Auswirkungen von BioNTechs Kollaborations- und
Lizenzvereinbarungen, einschließlich BioNTechs Kollaboration mit Bristol Myers
Squibb; BioNTechs geplante Übernahme von CureVac; die Entwicklung, Art und
Durchführbarkeit nachhaltiger Lösungen für die Impfstoffproduktion und
-versorgung; den Einsatz von künstlicher Intelligenz in BioNTechs präklinischen
und klinischen Aktivitäten; BioNTechs Erwartungen in Bezug auf Entwicklungen in
der Gesetzgebung, politischen Entscheidungen und internationalem Handel;
BioNTechs Schätzungen für Umsätze, Forschungs- und Entwicklungskosten,
Vertriebs- und Marketingkosten sowie allgemeine Verwaltungskosten und
Investitionsausgaben für den operativen Geschäftsbetrieb; BioNTechs Erwartungen
bezüglich anstehender Zahlungen im Zusammenhang mit der Beilegung von
Rechtsstreitigkeiten; BioNTechs Erwartungen bezüglich anstehender
wissenschaftlicher und anlegerbezogener Präsentationen; und BioNTechs
Erwartungen bezüglich des Nettogewinns/(-verlusts). In manchen Fällen können die
zukunftsgerichteten Aussagen durch Verwendung von Begriffen wie?wird",?kann",
?sollte",?erwartet",?beabsichtigt",?plant",?zielt ab",?antizipiert",
?glaubt",?schätzt",?prognostiziert",?potenziell",?setzt fort" oder die
negative Form dieser Begriffe oder einer anderen vergleichbaren Terminologie
identifiziert werden, allerdings müssen nicht alle zukunftsgerichteten Aussagen
diese Wörter enthalten.
Die zukunftsgerichteten Aussagen in dieser Pressemitteilung basieren auf den
aktuellen Erwartungen und Überzeugungen von BioNTech hinsichtlich zukünftiger
Ereignisse und sind weder Versprechen noch Garantien und sollten nicht als
solche angesehen werden, da sie einer Reihe von bekannten und unbekannten
Risiken, Unsicherheiten und anderen Faktoren unterliegen, von denen viele
außerhalb der Kontrolle von BioNTech liegen und die dazu führen könnten, dass
die tatsächlichen Ergebnisse wesentlich und gegenteilig von denen abweichen, die
in diesen zukunftsgerichteten Aussagen ausdrücklich oder implizit zum Ausdruck
gebracht werden. Diese Risiken und Ungewissheiten beinhalten, sind aber nicht
beschränkt auf: die Unwägbarkeiten, die mit Forschung und Entwicklung verbunden
sind, einschließlich der Fähigkeit, die erwarteten klinischen Endpunkte, die
Termine für Beginn und/oder Abschluss klinischer Studien, voraussichtliche
Fristen für die Veröffentlichung von Daten, die Termine für die Einreichung von
Zulassungsanträgen bei den Behörden, die Termine für behördliche Zulassungen
und/oder die Termine für Markteinführung zu erreichen, sowie die Risiken im
Zusammenhang mit präklinischen und klinischen Daten, einschließlich der in
dieser Pressemitteilung veröffentlichen Daten und einschließlich der Möglichkeit
für das Auftreten ungünstiger neuer präklinischer, klinischer oder
sicherheitsrelevanter Daten und weitere Analysen vorhandener präklinischer,
klinischer oder sicherheitsrelevanter Daten; die Art der klinischen Daten, die
einer ständigen Überprüfung durch Peer-Review, einer behördlichen Prüfung und
einer Marktinterpretation unterliegen; BioNTechs Preis- und
Kostenübernahmeverhandlungen für den COVID-19-Impfstoff des Unternehmens mit
staatlichen Stellen, privaten Krankenversicherungen und anderen Kostenträgern;
die künftige kommerzielle Nachfrage und der medizinische Bedarf an Erst- oder
jährlichen Auffrischungsdosen mit einem COVID-19-Impfstoff; die Auswirkungen von
Zöllen und Eskalationen in der Handelspolitik; der Wettbewerb durch andere
COVID-19-Impfstoffe oder bezogen auf BioNTechs weitere Produktkandidaten,
einschließlich solcher mit anderen Wirkmechanismen und anderen Herstellungs- und
Vertriebsbedingungen, unter anderem auf der Grundlage von Wirksamkeit, Kosten,
Lager- und Lieferbedingungen, die Breite der zugelassenen Anwendung,
Nebenwirkungsprofil und Beständigkeit der Immunantwort; den Zeitpunkt und
BioNTechs Fähigkeit, behördliche Zulassungen für Produktkandidaten zu erhalten
und aufrechtzuerhalten; die Fähigkeit von BioNTechs COVID-19-Impfstoffen, COVID-
19 zu verhindern, das von aufkommenden Virusvarianten verursacht wird; die
Fähigkeit von BioNTech und ihren Vertragspartnern, die notwendigen
Energieressourcen zu verwalten und zu beschaffen; BioNTechs Fähigkeit,
Forschungsmöglichkeiten zu erkennen und Prüfpräparate zu identifizieren und zu
entwickeln; die Fähigkeit und Bereitschaft von BioNTechs Kollaborationspartnern,
die Forschungs- und Entwicklungsaktivitäten in Bezug auf BioNTechs
Produktkandidaten und Prüfpräparate fortzusetzen; die Auswirkungen von COVID-19
auf Entwicklungsprogramme, Lieferketten, Kollaborationspartner und die
finanzielle Leistungsfähigkeit von BioNTech; unvorhergesehene Sicherheitsbelange
und potenzielle Ansprüche, die angeblich durch den Einsatz von durch BioNTech
entwickelte oder hergestellte Produkte und Produktkandidaten auftreten; die
Fähigkeit BioNTechs und die von BioNTechs Kollaborationspartnern, BioNTechs
COVID-19-Impfstoff zu kommerzialisieren und zu vermarkten und, falls sie
zugelassen werden, BioNTechs Produktkandidaten; BioNTechs Fähigkeit, die
Entwicklung und damit verbundene Kosten des Unternehmens zu steuern;
regulatorische und politische Entwicklungen; die Fähigkeit, BioNTechs
Produktionskapazitäten effektiv zu skalieren und BioNTechs Produkte und
Produktkandidaten herzustellen; Risiken in Bezug auf das globale Finanzsystem
und die Märkte; und andere Faktoren, die BioNTech derzeit nicht bekannt sind.
Den Leserinnen und Lesern wird empfohlen, die Risiken und Unsicherheiten unter
?Risk Factors" in BioNTechs Bericht (Form 6-K) für das am 30. September 2025
endende Quartal und in den darauffolgend bei der SEC eingereichten Dokumenten zu
lesen. Sie sind auf der Website der SEC unter www.sec.gov (https://www.sec.gov/)
verfügbar. Diese zukunftsgerichteten Aussagen gelten nur zum Zeitpunkt der
Veröffentlichung dieser Pressemitteilung. Außerhalb rechtlicher Verpflichtungen
übernimmt BioNTech keinerlei Verpflichtung, solche in die Zukunft gerichteten
Aussagen nach dem Datum dieser Pressemitteilung zu aktualisieren, um sie an die
tatsächlichen Ergebnisse oder Änderungen der Erwartungen anzupassen.
Hinweis: Dies ist eine Übersetzung der englischsprachigen Pressemitteilung. Im
Falle von Abweichungen zwischen der deutschen und der englischen Version hat
ausschließlich die englische Fassung Gültigkeit.
KONTAKTE
Investorenanfragen
Dr. Douglas Maffei
Investors@biontech.de (mailto:Investors@biontech.de)
Medienanfragen
Jasmina Alatovic
Media@biontech.de (mailto:Media@biontech.de)
Zielstrukturen im Überblick
+----------------+-----------------------------------------------------------+
|B7-H3 |Auch bekannt als CD276, Differenzierungsgruppe 276 |
+----------------+-----------------------------------------------------------+
|EpCAM |Epitheliales Zelladhäsionsmolekül |
+----------------+-----------------------------------------------------------+
|HER2 (oder HER3)|Humaner Epidermaler Wachstumsfaktor-Rezeptor Typ 2 (oder 3)|
+----------------+-----------------------------------------------------------+
|HR |Hormonerezeptor |
+----------------+-----------------------------------------------------------+
|PD-(L)1 |Programmed cell death protein (death-ligand) 1 |
+----------------+-----------------------------------------------------------+
|TROP2 |Trophoblasten-Zelloberflächen-Antigen 2 |
+----------------+-----------------------------------------------------------+
|VEGF-A |Vaskulärer endothelialer Wachstumsfaktor A |
+----------------+-----------------------------------------------------------+
Verkürzte Konzern-Gewinn- und Verlustrechnung der Zwischenperiode
-----------------------------------------------------------------------------------
Drei Monate Neun Monate
zum 30. September zum 30. September
+---------------+ +---------------+
| 2025 | 2024 | 2025 | 2024
| | | |
(in Millionen EUR, | | | |
bis auf Ergebnis | | | |
pro Aktie) | (ungeprüft) | (ungeprüft) | (ungeprüft) | (ungeprüft)
-------------------- | ------------- | ------------- | ------------- | ------------
Umsatzerlöse | 1.518,9 | 1.244,8 | 1.962,5 | 1.561,1
-------------------- | ------------- | ------------- | ------------- | ------------
Umsatzkosten | (148,3) | (178,9) | (308,5) | (297,8)
-------------------- | ------------- | ------------- | ------------- | ------------
Forschungs- und | | | |
Entwicklungskosten | (564,8) | (550,3) | (1.599,5) | (1.642,4)
-------------------- | ------------- | ------------- | ------------- | ------------
Vertriebs- und | | | |
Marketingkosten | (27,3) | (18,1) | (60,7) | (46,6)
-------------------- | ------------- | ------------- | ------------- | ------------
Allgemeine | | | |
Verwaltungskosten | (121,2) | (132,4) | (345,8) | (420,3)
-------------------- | ------------- | ------------- | ------------- | ------------
Sonstige | | | |
betriebliche | | | |
Aufwendungen | (729,5) | (410,9) | (884,7) | (719,9)
-------------------- | ------------- | ------------- | ------------- | ------------
Sonstige | | | |
betriebliche | | | |
Erträge | 25,3 | 56,3 | 154,6 | 103,0
-------------------- | ------------- | ------------- | ------------- | ------------
Betriebsergebnis | (46,9) | 10,5 | (1.082,1) | (1.462,9)
-------------------- | ------------- | ------------- | ------------- | ------------
Finanzerträge | 96,8 | 156,2 | 324,8 | 498,8
-------------------- | ------------- | ------------- | ------------- | ------------
Finanzaufwendungen | (25,2) | (8,0) | (66,1) | (14,8)
-------------------- | ------------- | ------------- | ------------- | ------------
Verlust vor | | | |
Steuern | 24,7 | 158,7 | (823,4) | (978,9)
-------------------- | ------------- | ------------- | ------------- | ------------
Ertragsteuern | (53,4) | 39,4 | (7,7) | 54,1
-------------------- | ------------- | ------------- | ------------- | ------------
Nettoverlust | (28,7) | 198,1 | (831,1) | (924,8)
-------------------- | ------------- | ------------- | ------------- | ------------
Ergebnis pro Aktie | | | |
-------------------- | ------------- | ------------- | ------------- | ------------
Unverwässertes | | | |
Ergebnis pro Aktie | (0,12) | 0,82 | (3,45) | (3,83)
-------------------- | ------------- | ------------- | ------------- | ------------
Verwässertes | | | |
Ergebnis pro Aktie | (0,12) | 0,81 | (3,45) | (3,83)
-------------------- +---------------+ ------------- +---------------+ ------------
Verkürzte Konzern-Bilanz der Zwischenperiode
-------------------------------------------------------------------------------
+-----------------+
| 30. September | 31. Dezember
| |
(in Millionen EUR) | 2025 | 2024
| |
Aktiva | (ungeprüft) |
--------------------------------------------- | --------------- | -------------
Langfristige Vermögenswerte | |
--------------------------------------------- | --------------- | -------------
Geschäfts- oder Firmenwert | 357,7 | 380,6
--------------------------------------------- | --------------- | -------------
Sonstige immaterielle Vermögenswerte | 1.389,8 | 790,4
--------------------------------------------- | --------------- | -------------
Sachanlagen | 1.039,7 | 935,3
--------------------------------------------- | --------------- | -------------
Nutzungsrechte | 201,0 | 248,1
--------------------------------------------- | --------------- | -------------
Vertragsvermögenswerte | 3,9 | 9,8
--------------------------------------------- | --------------- | -------------
Sonstige finanzielle Vermögenswerte | 2.476,0 | 1.254,0
--------------------------------------------- | --------------- | -------------
Sonstige nichtfinanzielle Vermögenswerte | 24,6 | 26,3
--------------------------------------------- | --------------- | -------------
Latente Steueransprüche | 17,7 | 81,7
--------------------------------------------- | --------------- | -------------
Summe langfristige Vermögenswerte | 5.510,4 | 3.726,2
--------------------------------------------- | --------------- | -------------
Kurzfristige Vermögenswerte | |
--------------------------------------------- | --------------- | -------------
Vorräte | 225,7 | 283,3
--------------------------------------------- | --------------- | -------------
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen | |
und sonstige Forderungen | 690,8 | 1.463,9
--------------------------------------------- | --------------- | -------------
Vertragsvermögenswerte | 8,9 | 10,0
--------------------------------------------- | --------------- | -------------
Sonstige finanzielle Vermögenswerte | 4.434,7 | 7.021,7
--------------------------------------------- | --------------- | -------------
Sonstige nichtfinanzielle Vermögenswerte | 292,9 | 212,7
--------------------------------------------- | --------------- | -------------
Ertragsteueranspruch | 84,8 | 50,0
--------------------------------------------- | --------------- | -------------
Zahlungsmittel und | |
Zahlungsmitteläquivalente | 10.092,9 | 9.761,9
--------------------------------------------- | --------------- | -------------
Summe kurzfristige Vermögenswerte | 15.830,7 | 18.803,5
--------------------------------------------- | --------------- | -------------
Bilanzsumme | 21.341,1 | 22.529,7
--------------------------------------------- | --------------- | -------------
| |
| |
Passiva | |
--------------------------------------------- | --------------- | -------------
Eigenkapital | |
--------------------------------------------- | --------------- | -------------
Gezeichnetes Kapital | 248,6 | 248,6
--------------------------------------------- | --------------- | -------------
Kapitalrücklagen | 1.453,2 | 1.398,6
--------------------------------------------- | --------------- | -------------
Eigene Anteile | (8,1) | (8,6)
--------------------------------------------- | --------------- | -------------
Gewinnrücklagen | 18.266,9 | 19.098,0
--------------------------------------------- | --------------- | -------------
Sonstige Rücklagen | (1.483,3) | (1.325,5)
--------------------------------------------- | --------------- | -------------
Summe Eigenkapital | 18.477,3 | 19.411,1
--------------------------------------------- | --------------- | -------------
Langfristige Schulden | |
--------------------------------------------- | --------------- | -------------
Leasingverbindlichkeiten und Darlehen | 192,0 | 214,7
--------------------------------------------- | --------------- | -------------
Sonstige finanzielle Verbindlichkeiten | 96,4 | 46,9
--------------------------------------------- | --------------- | -------------
Rückstellungen | 24,2 | 20,9
--------------------------------------------- | --------------- | -------------
Vertragsverbindlichkeiten | 219,0 | 183,0
--------------------------------------------- | --------------- | -------------
Sonstige nichtfinanzielle Verbindlichkeiten | 85,5 | 87,5
--------------------------------------------- | --------------- | -------------
Latente Steuerschulden | 24,2 | 42,4
--------------------------------------------- | --------------- | -------------
Summe langfristige Schulden | 641,3 | 595,4
--------------------------------------------- | --------------- | -------------
Kurzfristige Schulden | |
--------------------------------------------- | --------------- | -------------
Leasingverbindlichkeiten und Darlehen | 53,4 | 39,5
--------------------------------------------- | --------------- | -------------
Verbindlichkeiten aus Lieferungen und | |
Leistungen und sonstige Verbindlichkeiten | 399,8 | 426,7
--------------------------------------------- | --------------- | -------------
Sonstige finanzielle Verbindlichkeiten | 597,4 | 1.443,4
--------------------------------------------- | --------------- | -------------
Ertragsteuerverbindlichkeiten | 6,3 | 4,5
--------------------------------------------- | --------------- | -------------
Rückstellungen | 211,5 | 144,8
--------------------------------------------- | --------------- | -------------
Vertragsverbindlichkeiten | 796,1 | 294,9
--------------------------------------------- | --------------- | -------------
Sonstige nichtfinanzielle Verbindlichkeiten | 158,0 | 169,4
--------------------------------------------- | --------------- | -------------
Summe kurzfristige Schulden | 2.222,5 | 2.523,2
--------------------------------------------- | --------------- | -------------
Summe Schulden | 2.863,8 | 3.118,6
--------------------------------------------- | --------------- | -------------
Bilanzsumme | 21.341,1 | 22.529,7
--------------------------------------------- +-----------------+ -------------
Verkürzte Konzern-Kapitalflussrechnung der Zwischenperiode
-------------------------------------------------------------------------------------------------
Drei Monate Neun Monate
zum 30. September zum 30. September
+---------------+ +---------------+
| 2025 | 2024 | 2025 | 2024
| | | |
(in Millionen EUR) | (ungeprüft) | (ungeprüft) | (ungeprüft) | (ungeprüft)
---------------------------------- | ------------- | ------------- | ------------- | ------------
Betriebliche Tätigkeit | | | |
---------------------------------- | ------------- | ------------- | ------------- | ------------
Nettoverlust | (28,7) | 198,1 | (831,1) | (924,8)
---------------------------------- | ------------- | ------------- | ------------- | ------------
Ertragsteuern | 53,4 | (39,4) | 7,7 | (54,1)
---------------------------------- | ------------- | ------------- | ------------- | ------------
Verlust vor Steuern | 24,7 | 158,7 | (823,4) | (978,9)
---------------------------------- | ------------- | ------------- | ------------- | ------------
Anpassungen zur Überleitung des | | | |
Ergebnisses vor Steuern auf die | | | |
Netto-Cashflows: | | | |
---------------------------------- | ------------- | ------------- | ------------- | ------------
Abschreibungen und | | | |
Wertminderungen auf Sachanlagen, | | | |
immaterielle Vermögenswerte und | | | |
Nutzungsrechte | 124,2 | 44,4 | 218,0 | 132,6
---------------------------------- | ------------- | ------------- | ------------- | ------------
Aufwendungen für anteilsbasierte | | | |
Vergütung | 27,9 | 40,9 | 82,1 | 77,4
---------------------------------- | ------------- | ------------- | ------------- | ------------
Fremdwährungsdifferenzen, netto | (24,1) | (35,5) | 36,4 | (77,4)
---------------------------------- | ------------- | ------------- | ------------- | ------------
(Gewinn) / Verlust aus dem | | | |
Abgang von Sachanlagen | (1,3) | - | (1,7) | (0,2)
---------------------------------- | ------------- | ------------- | ------------- | ------------
Finanzerträge ohne | | | |
Fremdwährungsdifferenzen | (96,8) | (156,2) | (324,8) | (498,8)
---------------------------------- | ------------- | ------------- | ------------- | ------------
Finanzaufwendungen ohne | | | |
Fremdwährungsdifferenzen | 2,6 | 5,3 | 17,1 | 14,8
---------------------------------- | ------------- | ------------- | ------------- | ------------
Zuwendungen der öffentlichen | | | |
Hand | (10,5) | (14,6) | (43,5) | (26,8)
---------------------------------- | ------------- | ------------- | ------------- | ------------
Sonstige nicht zahlungswirksame | | | |
Erträge / (Aufwendungen) | - | - | (15,0) | -
---------------------------------- | ------------- | ------------- | ------------- | ------------
Nicht realisierter Nettoverlust | | | |
aus erfolgswirksam zum | | | |
beizulegenden Zeitwert | | | |
bewerteten derivativen | | | |
Finanzinstrumenten | 15,7 | (6,0) | (12,9) | 0,7
---------------------------------- | ------------- | ------------- | ------------- | ------------
Veränderungen des | | | |
Nettoumlaufvermögens: | | | |
---------------------------------- | ------------- | ------------- | ------------- | ------------
Abnahme der Forderungen aus | | | |
Lieferungen und Leistungen, | | | |
sonstigen Forderungen, | | | |
Vertragsvermögenswerten und | | | |
sonstigen Vermögenswerten | 881,7 | (830,2) | 1.002,7 | 1.267,6
---------------------------------- | ------------- | ------------- | ------------- | ------------
Abnahme / (Zunahme) der Vorräte | 5,1 | 37,0 | 61,7 | 54,6
---------------------------------- | ------------- | ------------- | ------------- | ------------
(Abnahme) / Zunahme der | | | |
Verbindlichkeiten aus | | | |
Lieferungen und Leistungen, | | | |
sonstigen | | | |
Finanzverbindlichkeiten, | | | |
sonstigen Verbindlichkeiten, | | | |
Vertragsverbindlichkeiten, | | | |
Rückerstattungsverbindlichkeiten | | | |
und Rückstellungen | (242,8) | 117,9 | (299,2) | 590,7
---------------------------------- | ------------- | ------------- | ------------- | ------------
Erhaltene Zinsen | 83,5 | 73,1 | 275,2 | 353,3
---------------------------------- | ------------- | ------------- | ------------- | ------------
Gezahlte Zinsen | (2,4) | (1,6) | (8,2) | (6,9)
---------------------------------- | ------------- | ------------- | ------------- | ------------
Erstattete / (Gezahlte) | | | |
Ertragsteuern | (9,6) | 1,6 | (36,7) | (190,8)
---------------------------------- | ------------- | ------------- | ------------- | ------------
Auszahlungen für anteilsbasierte | | | |
Vergütung | (4,2) | (134,4) | (19,3) | (143,6)
---------------------------------- | ------------- | ------------- | ------------- | ------------
Erhaltene Zuwendungen der | | | |
öffentlichen Hand | 7,0 | 60,7 | 38,0 | 102,7
---------------------------------- | ------------- | ------------- | ------------- | ------------
Cashflows aus der betrieblichen | | | |
Tätigkeit | 780,7 | (638,9) | 146,5 | 671,0
---------------------------------- | ------------- | ------------- | ------------- | ------------
Investitionstätigkeit | | | |
---------------------------------- | ------------- | ------------- | ------------- | ------------
Erwerb von Sachanlagen | (35,9) | (72,8) | (111,9) | (219,9)
---------------------------------- | ------------- | ------------- | ------------- | ------------
Erlöse aus der Veräußerung von | | | |
Sachanlagen | 2,9 | 0,3 | 3,9 | 0,5
---------------------------------- | ------------- | ------------- | ------------- | ------------
Erwerb von immateriellen | | | |
Vermögenswerten | (2,7) | (10,2) | (575,0) | (141,3)
---------------------------------- | ------------- | ------------- | ------------- | ------------
Erwerb von Tochterunternehmen | | | |
und Geschäftsbetrieben abzüglich | | | |
erworbener Zahlungsmittel | - | - | (78,5) | -
---------------------------------- | ------------- | ------------- | ------------- | ------------
Investitionen in sonstige | | | |
finanzielle Vermögenswerte | (2.869,0) | (2.958,2) | (7.046,7) | (10.301,5)
---------------------------------- | ------------- | ------------- | ------------- | ------------
Erlöse aus der Fälligkeit von | | | |
sonstigen finanziellen | | | |
Vermögenswerten | 1.979,4 | 2.898,8 | 8.065,3 | 7.974,3
---------------------------------- | ------------- | ------------- | ------------- | ------------
Cashflows aus der | | | |
Investitionstätigkeit | (925,3) | (142,1) | 257,1 | (2.687,9)
---------------------------------- | ------------- | ------------- | ------------- | ------------
Finanzierungstätigkeit | | | |
---------------------------------- | ------------- | ------------- | ------------- | ------------
Tilgung von Darlehen | (1,2) | - | (9,4) | (2,3)
---------------------------------- | ------------- | ------------- | ------------- | ------------
Tilgung von | | | |
Leasingverbindlichkeiten | (10,3) | (7,9) | (29,2) | (36,3)
---------------------------------- | ------------- | ------------- | ------------- | ------------
Cashflows aus der | | | |
Finanzierungstätigkeit | (11,5) | (7,9) | (38,6) | (38,6)
---------------------------------- | ------------- | ------------- | ------------- | ------------
Nettozunahme / (-abnahme) von | | | |
Zahlungsmitteln und | | | |
Zahlungsmitteläquivalenten | (156,1) | (788,9) | 365,0 | (2.055,5)
---------------------------------- | ------------- | ------------- | ------------- | ------------
Wechselkursbedingte Änderungen | | | |
der Zahlungsmittel und | | | |
Zahlungsmitteläquivalente | (21,5) | (2,3) | (28,4) | 1,2
---------------------------------- | ------------- | ------------- | ------------- | ------------
Andere bewertungsbedingte | | | |
Änderungen der Zahlungsmittel | | | |
und Zahlungsmitteläquivalente | 1,0 | 39,1 | (5,6) | 15,2
---------------------------------- | ------------- | ------------- | ------------- | ------------
Zahlungsmittel und | | | |
Zahlungsmitteläquivalente zum | | | |
Beginn der Berichtsperiode | 10.269,5 | 10.376,7 | 9.761,9 | 11.663,7
---------------------------------- | ------------- | ------------- | ------------- | ------------
Zahlungsmittel und | | | |
Zahlungsmitteläquivalente | | | |
zum 30. September | 10.092,9 | 9.624,6 | 10.092,9 | 9.624,6
---------------------------------- +---------------+ ------------- +---------------+ ------------Â°
Übrigens: BioNTech (ADRs) und andere US-Aktien sind bei finanzen.net ZERO sogar bis 23 Uhr handelbar (ohne Ordergebühren, zzgl. Spreads). Jetzt kostenlos Depot eröffnen und Neukunden-Bonus sichern!
Ausgewählte Hebelprodukte auf BioNTech (ADRs)
Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf BioNTech (ADRs)
Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen
|Name
|Hebel
|KO
|Emittent
|Name
|Hebel
|KO
|Emittent
Nachrichten zu BioNTech (ADRs)
Analysen zu BioNTech (ADRs)
|Datum
|Rating
|Analyst
|22.08.2025
|BioNTech (ADRs) Neutral
|UBS AG
|05.08.2025
|BioNTech (ADRs) Buy
|Deutsche Bank AG
|05.08.2025
|BioNTech (ADRs) Neutral
|UBS AG
|05.08.2025
|BioNTech (ADRs) Buy
|Jefferies & Company Inc.
|13.06.2025
|BioNTech (ADRs) Buy
|Deutsche Bank AG
|Datum
|Rating
|Analyst
|05.08.2025
|BioNTech (ADRs) Buy
|Deutsche Bank AG
|05.08.2025
|BioNTech (ADRs) Buy
|Jefferies & Company Inc.
|13.06.2025
|BioNTech (ADRs) Buy
|Deutsche Bank AG
|03.06.2025
|BioNTech (ADRs) Buy
|Jefferies & Company Inc.
|03.06.2025
|BioNTech (ADRs) Buy
|Deutsche Bank AG
|Datum
|Rating
|Analyst
|22.08.2025
|BioNTech (ADRs) Neutral
|UBS AG
|05.08.2025
|BioNTech (ADRs) Neutral
|UBS AG
|07.05.2025
|BioNTech (ADRs) Neutral
|UBS AG
|11.03.2025
|BioNTech (ADRs) Neutral
|UBS AG
|10.03.2025
|BioNTech (ADRs) Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|Datum
|Rating
|Analyst
|09.09.2024
|BioNTech (ADRs) Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|16.08.2024
|BioNTech (ADRs) Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für BioNTech (ADRs) nach folgenden Kriterien zu filtern.
Alle: Alle Empfehlungen