Heute im FokusWall Street letztlich gespalten -- DAX geht tiefer ins Wochenende -- Musk mit Chance auf Tesla-Aktien im Billionenwert -- HENSOLDT, EVOTEC, Canopy Growth, Rheinmetall, DroneShield, Plug Power im Fokus
MLP kürzt Prognose. KRONES mit starker Bilanz. Bayer: Finerenon zeigt vielversprechende Ergebnisse. Opendoor Technologies mit Umsatzeinbruch. SoundHound: Rote Zahlen. Peloton schlägt Erwartungen. Novo Nordisk & Co. senken US-Preise für Abnehm-Medikamente. D-Wave macht weiter Verluste. Airbnb überzeugt beim Umsatz. Take-Two-Aktie unter Druck.
