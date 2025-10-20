BioNTech (ADRs) Aktie News: BioNTech (ADRs) verbilligt sich am Nachmittag

Notierung im Fokus

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Montagnachmittag die Aktie von BioNTech (ADRs). Die BioNTech (ADRs)-Aktie notierte im NASDAQ-Handel zuletzt mit Abschlägen von 1,1 Prozent bei 104,02 USD.

Die BioNTech (ADRs)-Aktie musste um 15:52 Uhr im NASDAQ-Handel abgeben und fiel um 1,1 Prozent auf 104,02 USD. Das Tagestief markierte die BioNTech (ADRs)-Aktie bei 103,21 USD. Bei 104,07 USD eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Von der BioNTech (ADRs)-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 27.897 Stück gehandelt.

Mit einem Kursgewinn bis auf 129,27 USD erreichte der Titel am 08.01.2025 ein 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Hoch liegt 24,27 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der BioNTech (ADRs)-Aktie. Bei 81,84 USD erreichte der Anteilsschein am 08.04.2025 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Derzeit notiert die BioNTech (ADRs)-Aktie damit 27,10 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Nachdem BioNTech (ADRs) seine Aktionäre 2024 mit 0,000 USD beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 0,000 EUR je Aktie ausschütten. Im Mittel gehen Analysten von einem Kursziel von 135,33 USD aus.

Die Bilanz zum am 30.06.2025 beendeten Jahresviertel veröffentlichte BioNTech (ADRs) am 04.08.2025. Der Verlust je Aktie belief sich auf -1,81 USD. Im Vorjahresquartal waren -3,62 USD je Aktie in den Büchern gestanden. In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 295,83 Mio. USD in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 113,52 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte BioNTech (ADRs) einen Umsatz von 138,55 Mio. USD eingefahren.

Am 03.11.2025 dürfte die Q3 2025-Bilanz von BioNTech (ADRs) veröffentlicht werden. Die Veröffentlichung der BioNTech (ADRs)-Ergebnisse für Q3 2026 erwarten Experten am 09.11.2026.

Verlustseitig prognostizieren Analysten für 2025 ein EPS von --4,812 EUR je BioNTech (ADRs)-Aktie.

Redaktion finanzen.net

