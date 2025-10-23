BioNTech (ADRs) Aktie News: BioNTech (ADRs) am Abend mit Abschlägen

BioNTech (ADRs) im Fokus

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Donnerstagabend die Aktie von BioNTech (ADRs). Die Aktie verlor zuletzt in der NASDAQ-Sitzung 1,6 Prozent auf 104,48 USD.

Der BioNTech (ADRs)-Aktie ging im NASDAQ-Handel die Puste aus. Um 20:06 Uhr verlor das Papier 1,6 Prozent auf 104,48 USD. Das bisherige Tagestief markierte BioNTech (ADRs)-Aktie bei 104,17 USD. Den Handelstag beging das Papier bei 105,18 USD. Der Tagesumsatz der BioNTech (ADRs)-Aktie belief sich zuletzt auf 72.428 Aktien.

Mit einem Kursgewinn bis auf 129,27 USD erreichte der Titel am 08.01.2025 ein 52-Wochen-Hoch. Derzeit notiert die BioNTech (ADRs)-Aktie damit 19,18 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Am 08.04.2025 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 81,84 USD nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Abschläge von 21,67 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 0,000 EUR, nach 0,000 USD im Jahr 2024. Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 135,33 USD.

Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte BioNTech (ADRs) am 04.08.2025 vor. Der Verlust je Aktie wurde auf -1,81 USD beziffert. Im Vorjahresquartal hatte das BioNTech (ADRs) ein Ergebnis je Aktie von -3,62 USD vermeldet. Beim Umsatz wurden 295,83 Mio. USD gegenüber 138,55 Mio. USD im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.

In der Bilanz 2025 dürfte Experten zufolge ein Minus von -4,835 EUR je BioNTech (ADRs)-Aktie stehen.

