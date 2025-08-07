DAX24.145 -0,2%ESt505.332 ±-0,0%Top 10 Crypto16,10 +1,8%Dow44.085 +0,3%Nas21.367 +0,6%Bitcoin100.302 -0,3%Euro1,1650 -0,1%Öl66,75 +0,5%Gold3.398 ±0,0%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Rheinmetall 703000 Novo Nordisk A3EU6F NVIDIA 918422 Deutsche Telekom 555750 Lufthansa 823212 Commerzbank CBK100 Palantir A2QA4J Allianz 840400 RENK RENK73 Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft 843002 DroneShield A2DMAA Deutsche Bank 514000 Siemens Energy ENER6Y BASF BASF11 Apple 865985
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
DAX um Nulllinie -- US-Börsen starten fester -- CureVac & BioNTech: Einigung im Patentstreit -- Munich Re von tieferen Preisen belastet -- Bitcoin, SoundHound, RTL, Pinterest. CROCS im Fokus
Top News
CROCS-Aktie nach Absturz etwas erholt: Überraschende Prognose für Umsatzrückgang CROCS-Aktie nach Absturz etwas erholt: Überraschende Prognose für Umsatzrückgang
Tesla-Aktie zieht an: Tesla nimmt nicht an IAA in München teil Tesla-Aktie zieht an: Tesla nimmt nicht an IAA in München teil
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil
Wer­bung
"Besser spät als nie!" - Cornelia Eidloth im Interview über Geldanlage und Finanzbildung
Millionenzahlung beinhaltet

Aktien von CureVac, BioNTech und Pfizer uneinheitlich: Einigung im US-Patentstreit

08.08.25 15:38 Uhr
Aktien von CureVac, BioNTech und Pfizer an NASDAQ und NYSE im Fokus: Patentstreit beendet - so steht es bei der Übernahme | finanzen.net

In einer Pressemitteilung hat CureVac die Einigung im Patentstreit mit BioNTech und Pfizer bekannt gegeben.

Werte in diesem Artikel
Aktien
BioNTech (ADRs)
96,30 EUR 1,60 EUR 1,69%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
CureVac
4,67 EUR 0,02 EUR 0,47%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
GSK PLC Registered Shs
16,20 EUR 0,36 EUR 2,24%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Pfizer Inc.
20,87 EUR 0,01 EUR 0,05%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

• CureVac, BioNTech und Pfizer haben sich auf die Beilegung ihrer Patentstreitigkeiten in den USA geeinigt
• Vergleich beinhaltet eine Zahlung von insgesamt 740 Millionen US-Dollar an CureVac und GSK
• Einigung schafft einen Rahmen zur Beilegung globaler Streitigkeiten im Zusammenhang mit der geplanten Übernahme von CureVac durch BioNTech

Wer­bung

Die Einigung im Detail

Laut einer Pressemitteilung von CureVac und der britischen GSK haben die Unternehmen mit BioNTech und Pfizer eine Einigung erzielt. Diese Vereinbarungen legen alle laufenden Patentstreitigkeiten in den USA beiseite. Zusätzlich soll ein Rahmen geschaffen werden, um auch die bestehenden Patentstreitigkeiten außerhalb der USA nach der geplanten Übernahme von CureVac durch BioNTech zu beenden.

Finanzielle und lizenzrechtliche Bedingungen

Im Rahmen der Vereinbarung erhalten CureVac und GSK eine Zahlung in Höhe von insgesamt 740 Millionen US-Dollar. Des Weiteren ist eine Lizenzgebühr im einstelligen Prozentbereich auf zukünftige Umsätze mit COVID-19-Impfstoffen in den Vereinigten Staaten vorgesehen. CureVac erhält zudem von GSK eine zusätzliche Zahlung von 50 Millionen US-Dollar. Im Gegenzug gewährt CureVac BioNTech und Pfizer eine nicht-exklusive Lizenz zur Herstellung, Nutzung und zum Vertrieb von mRNA-basierten COVID-19- und/oder Influenza-Produkten in den USA.

Diese Lizenz wird nach dem Abschluss der Übernahme von CureVac durch BioNTech weltweit ausgeweitet. Wie in der Mitteilung bestätigt, bleibt die angekündigte Übernahme von CureVac durch BioNTech vorbehaltlich behördlicher Genehmigungen unverändert und soll wie geplant umgesetzt werden.

Wer­bung

Überblick zu den Aktienkursen

Die Aktie von CureVac notiert via XETRA zeitweise 0,26 Prozent tiefer bei 4,65 Euro. Für BioNTech geht es an der NASDAQ stellenweise 0,94 Prozent auf 112,40 US-Dollar nach oben, während die Papiere von Pfizer an der NYSE 0,43 Prozent auf 24,34 US-Dollar zulegen.

BioNTech und CureVac hatten sich mit Mitbewerbern in der Pandemie ein Rennen um die Zulassung eines Corona-Impfstoffes geliefert. Während BioNTech sein Vakzin auf den Markt brachte und Milliardenumsätze machte, scheiterte CureVac mit dem Vorhaben, rechtzeitig einen Impfstoff auf den Markt zu bringen. CureVac hatte später eine Beteiligung an den Einnahmen gefordert und sah eine Verletzung einer Reihe seiner geistigen Eigentumsrechte. BioNTech betonte nun, die Vergleichsvereinbarung sei kein Schuldeingeständnis.

Redaktion finanzen.net mit Material von dpa-AFX

In eigener Sache

Übrigens: BioNTech (ADRs) und andere US-Aktien sind bei finanzen.net ZERO sogar bis 23 Uhr handelbar (ohne Ordergebühren, zzgl. Spreads). Jetzt kostenlos Depot eröffnen und Neukunden-Bonus sichern!

Ausgewählte Hebelprodukte auf BioNTech (ADRs)

Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf BioNTech (ADRs)

NameHebelKOEmittent
NameHebelKOEmittent
Wer­bung

Bildquellen: Pavlo Gonchar/SOPA Images/LightRocket via Getty Images, Matthias Hangst/Getty Images

Nachrichten zu BioNTech (ADRs)

DatumMeistgelesen
Wer­bung

Analysen zu BioNTech (ADRs)

DatumRatingAnalyst
05.08.2025BioNTech (ADRs) BuyDeutsche Bank AG
05.08.2025BioNTech (ADRs) NeutralUBS AG
05.08.2025BioNTech (ADRs) BuyJefferies & Company Inc.
13.06.2025BioNTech (ADRs) BuyDeutsche Bank AG
03.06.2025BioNTech (ADRs) BuyJefferies & Company Inc.
DatumRatingAnalyst
05.08.2025BioNTech (ADRs) BuyDeutsche Bank AG
05.08.2025BioNTech (ADRs) BuyJefferies & Company Inc.
13.06.2025BioNTech (ADRs) BuyDeutsche Bank AG
03.06.2025BioNTech (ADRs) BuyJefferies & Company Inc.
03.06.2025BioNTech (ADRs) BuyDeutsche Bank AG
DatumRatingAnalyst
05.08.2025BioNTech (ADRs) NeutralUBS AG
07.05.2025BioNTech (ADRs) NeutralUBS AG
11.03.2025BioNTech (ADRs) NeutralUBS AG
10.03.2025BioNTech (ADRs) NeutralJP Morgan Chase & Co.
27.01.2025BioNTech (ADRs) NeutralJP Morgan Chase & Co.
DatumRatingAnalyst
09.09.2024BioNTech (ADRs) UnderweightJP Morgan Chase & Co.
16.08.2024BioNTech (ADRs) UnderweightJP Morgan Chase & Co.

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für BioNTech (ADRs) nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
mehr Analysen