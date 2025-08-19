DAX24.219 -0,2%ESt505.450 -0,4%Top 10 Crypto15,82 -2,3%Dow44.704 -0,5%Nas21.124 -0,2%Bitcoin97.305 -0,8%Euro1,1645 -0,1%Öl67,00 -0,1%Gold3.346 ±-0,0%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Rheinmetall 703000 NVIDIA 918422 Palantir A2QA4J RENK RENK73 Novo Nordisk A3EU6F Lufthansa 823212 BASF BASF11 Siemens Energy ENER6Y Commerzbank CBK100 DroneShield A2DMAA HENSOLDT HAG000 Deutsche Telekom 555750 Deutsche Bank 514000 BYD A0M4W9 Bayer BAY001
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
Vor Notenbankertreffen: DAX leichter -- US-Börsen schwächer erwartet -- Google greift Apples iPhone mit KI-Smartphones an -- Volatus, D-Wave, Novo Nordisk, DroneShield, Tesla, Palantir im Fokus
Top News
Walmart-Aktie trotz Umsatzplus im Minus - Prognose angehoben Walmart-Aktie trotz Umsatzplus im Minus - Prognose angehoben
Augen auf Notenbanker-Treffen: DAX etwas schwächer - kein klarer Trend erkennbar Augen auf Notenbanker-Treffen: DAX etwas schwächer - kein klarer Trend erkennbar
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil
Gratis-Aktie + 25 € + Top 10 Crypto ETP geschenkt. Hol Dir jetzt Dein finanzen.net ZERO-Depot!
Bundesligastart

BVB-Aktie im Minus: Hoffen auf Couto - wohl Interesse an Anselmino

21.08.25 15:24 Uhr
BVB-Aktie im Minus: Couto zum Bundesligastart wieder bereit? - Transfergerüchte um Anselmino | finanzen.net

Nach dem brutalen Foulspiel des Esseners Kelsey Owusu im DFB-Pokal steht Yan Couto zum Bundesligastart von Borussia Dortmund (BVB) möglicherweise wieder bereit.

Werte in diesem Artikel
Aktien
BVB (Borussia Dortmund)
3,66 EUR -0,01 EUR -0,14%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

"Es sieht bislang gut aus, er hat im Training viel mitgemacht, trägt allerdings noch einen Verband um das Knie", sagte BVB-Trainer Niko Kovac vor der Auftaktpartie beim FC St. Pauli am Samstagabend (18.30 Uhr/Sky).

Wer­bung

Kovac würde seinen Außenbahnspieler angesichts der Personalprobleme in der Defensive gerne einsetze. "Ich bin zuversichtlich, aber weiß es natürlich noch nicht zu 100 Prozent", sagte der Trainer, der weiterhin auf Emre Can, Nico Schlotterbeck und Niklas Süle verzichten muss. Möglicherweise verpflichten die Dortmunder aber auch noch einem Abwehrspieler. Nach Informationen des TV-Senders Sky hat der BVB Interesse an einer Leihe des 20 Jahre alten Innenverteidigers Aaron Anselmino vom FC Chelsea.

St. Pauli eine harte Nuss

Kovac bleibt bei der personellen Situation aber gelassen. "Wir sind im Soll. Ich sehe keine Unruhe. Das Transferfenster läuft noch. Wir eruieren und schauen", sagte der BVB-Coach. Ungewohnt sei natürlich die wegen der Teilnahme an der Club-WM nur dreiwöchige Vorbereitungszeit. "Die körperliche Frische wird nicht immer da sein. Man darf nicht denken, man trainiert mal eine Woche und dann ist alles gut." Insofern sei die Partie am Millerntor ein sehr schwieriger Auftakt. "Das ist eine große Herausforderung. Wir haben dort eine harte Nuss zu knacken."

Die BVB-Aktie verliert im XETRA-Handel zeitweise 1,49 Prozent auf 3,63 Euro.

/ri/DP/jha

DORTMUND (dpa-AFX)

Ausgewählte Hebelprodukte auf BVB (Borussia Dortmund)

Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf BVB (Borussia Dortmund)

NameHebelKOEmittent
NameHebelKOEmittent
Wer­bung

Bildquellen: charnsitr / Shutterstock.com, ninopavisic / Shutterstock.com

Nachrichten zu BVB (Borussia Dortmund)

DatumMeistgelesen
Wer­bung

Analysen zu BVB (Borussia Dortmund)

DatumRatingAnalyst
20.05.2025BVB (Borussia Dortmund) BuyJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
31.03.2025BVB (Borussia Dortmund) BuyJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
17.02.2025BVB (Borussia Dortmund) BuyJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
17.02.2025BVB (Borussia Dortmund) BuyJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
15.11.2024BVB (Borussia Dortmund) BuyJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
DatumRatingAnalyst
20.05.2025BVB (Borussia Dortmund) BuyJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
31.03.2025BVB (Borussia Dortmund) BuyJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
17.02.2025BVB (Borussia Dortmund) BuyJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
17.02.2025BVB (Borussia Dortmund) BuyJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
15.11.2024BVB (Borussia Dortmund) BuyJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
DatumRatingAnalyst
23.11.2017BVB (Borussia Dortmund) NeutralOddo Seydler Bank AG
29.11.2016BVB (Borussia Dortmund) NeutralOddo Seydler Bank AG
16.12.2014BVB (Borussia Dortmund) HaltenGSC Research GmbH
08.10.2010Borussia Dortmund GmbHCo haltenBankhaus Lampe KG
10.06.2010Borussia Dortmund wurde ausgestopptFocus Money
DatumRatingAnalyst
14.08.2007Borussia Dortmund verkaufenGSC Research
19.06.2007Borussia Dortmund verkaufenGSC Research
17.04.2007Borussia Dortmund DowngradeGSC Research
18.08.2006Borussia Dortmund reduzierenAC Research
22.05.2006Borussia Dortmund verkaufenEuro am Sonntag

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für BVB (Borussia Dortmund) nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
mehr Analysen