BVB-Aktie dennoch fester: BVB im Geschäftsjahr 2024/2025 mit Gewinnrückgang
Borussia Dortmund hat im abgelaufenen Geschäftsjahr einen Gewinnrückgang einstecken müssen.
Werte in diesem Artikel
Im Tagesgeschäft (Ebitda) wurden knapp 116 Millionen Euro verdient, was fast 23 Prozent weniger war als ein Jahr zuvor, wie das Unternehmen am Freitag mitteilte. Der Jahresüberschuss brach sogar um 85 Prozent auf 6,5 Millionen Euro ein. Ihn will Finanzgeschäftsführer Thomas Treß fast komplett an die Aktionäre ausschütten. Sie sollen sechs Cent je Aktie als Dividende bekommen. Die Zahlen präsentierte das letzte Mal Hans-Joachim Watzke, der sich nach 20 Jahren aus dem Management verabschiedet.
Grund für den Gewinnrückgang waren geringere Transfererlöse. So hatte der BVB im vorherigen Geschäftsjahr 2023/2024 Jude Bellingham für über 100 Millionen Euro zu Real Madrid transferiert.
Wegen der geringeren Transferentgelte sank zudem die sogenannte Bruttokonzerngesamtleistung um 7,7 Prozent auf knapp 590 Millionen Euro. Abseits der Spielerverkäufe stieg der Konzernumsatz mit Spielbetrieb, Werbung, TV-Vermarktung und Merchandising um 3,3 Prozent auf 526 Millionen Euro auf einen Rekordwert, wie Watzke bei seiner letzten Bilanzpressekonferenz betonte.
An der Börse reagierten Anleger entspannt, die im SDAX-notierte Aktie des Fußball-Erstligisten stand zuletzt knapp ein halbes Prozent im Plus. Seit dem Jahreswechsel hat sie 16 Prozent zugelegt.
Den vollständigen Geschäftsbericht will das Unternehmen am 26. September vorlegen.
Die BVB-Aktie verliert im XETRA-Handel zeitweise 0,14 Prozent auf 3,64 Euro.
/lew/jha/
DORTMUND (dpa-AFX)
Ausgewählte Hebelprodukte auf BVB (Borussia Dortmund)
Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf BVB (Borussia Dortmund)
Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen
|Name
|Hebel
|KO
|Emittent
|Name
|Hebel
|KO
|Emittent
Weitere BVB (Borussia Dortmund) News
Bildquellen: charnsitr / Shutterstock.com, ninopavisic / Shutterstock.com
Nachrichten zu BVB (Borussia Dortmund)
Analysen zu BVB (Borussia Dortmund)
|Datum
|Rating
|Analyst
|20.05.2025
|BVB (Borussia Dortmund) Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|31.03.2025
|BVB (Borussia Dortmund) Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|17.02.2025
|BVB (Borussia Dortmund) Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|17.02.2025
|BVB (Borussia Dortmund) Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|15.11.2024
|BVB (Borussia Dortmund) Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|Datum
|Rating
|Analyst
|20.05.2025
|BVB (Borussia Dortmund) Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|31.03.2025
|BVB (Borussia Dortmund) Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|17.02.2025
|BVB (Borussia Dortmund) Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|17.02.2025
|BVB (Borussia Dortmund) Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|15.11.2024
|BVB (Borussia Dortmund) Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|Datum
|Rating
|Analyst
|23.11.2017
|BVB (Borussia Dortmund) Neutral
|Oddo Seydler Bank AG
|29.11.2016
|BVB (Borussia Dortmund) Neutral
|Oddo Seydler Bank AG
|16.12.2014
|BVB (Borussia Dortmund) Halten
|GSC Research GmbH
|08.10.2010
|Borussia Dortmund GmbHCo halten
|Bankhaus Lampe KG
|10.06.2010
|Borussia Dortmund wurde ausgestoppt
|Focus Money
|Datum
|Rating
|Analyst
|14.08.2007
|Borussia Dortmund verkaufen
|GSC Research
|19.06.2007
|Borussia Dortmund verkaufen
|GSC Research
|17.04.2007
|Borussia Dortmund Downgrade
|GSC Research
|18.08.2006
|Borussia Dortmund reduzieren
|AC Research
|22.05.2006
|Borussia Dortmund verkaufen
|Euro am Sonntag
Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für BVB (Borussia Dortmund) nach folgenden Kriterien zu filtern.
Alle: Alle Empfehlungen