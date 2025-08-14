DAX24.399 +0,1%ESt505.447 +0,2%Top 10 Crypto16,70 -0,6%Dow44.911 ±-0,0%Nas21.711 ±-0,0%Bitcoin101.972 +0,2%Euro1,1690 +0,3%Öl66,57 -0,5%Gold3.338 +0,1%
Zum letzten Mal mit Watzke

BVB-Aktie dennoch fester: BVB im Geschäftsjahr 2024/2025 mit Gewinnrückgang

15.08.25 14:12 Uhr
BVB-Aktie dennoch in Grün: BVB hat im abgelaufenen Geschäftsjahr weniger verdient | finanzen.net

Borussia Dortmund hat im abgelaufenen Geschäftsjahr einen Gewinnrückgang einstecken müssen.

Werte in diesem Artikel
Aktien
BVB (Borussia Dortmund)
3,67 EUR -0,02 EUR -0,41%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Im Tagesgeschäft (Ebitda) wurden knapp 116 Millionen Euro verdient, was fast 23 Prozent weniger war als ein Jahr zuvor, wie das Unternehmen am Freitag mitteilte. Der Jahresüberschuss brach sogar um 85 Prozent auf 6,5 Millionen Euro ein. Ihn will Finanzgeschäftsführer Thomas Treß fast komplett an die Aktionäre ausschütten. Sie sollen sechs Cent je Aktie als Dividende bekommen. Die Zahlen präsentierte das letzte Mal Hans-Joachim Watzke, der sich nach 20 Jahren aus dem Management verabschiedet.

Grund für den Gewinnrückgang waren geringere Transfererlöse. So hatte der BVB im vorherigen Geschäftsjahr 2023/2024 Jude Bellingham für über 100 Millionen Euro zu Real Madrid transferiert.

Wegen der geringeren Transferentgelte sank zudem die sogenannte Bruttokonzerngesamtleistung um 7,7 Prozent auf knapp 590 Millionen Euro. Abseits der Spielerverkäufe stieg der Konzernumsatz mit Spielbetrieb, Werbung, TV-Vermarktung und Merchandising um 3,3 Prozent auf 526 Millionen Euro auf einen Rekordwert, wie Watzke bei seiner letzten Bilanzpressekonferenz betonte.

An der Börse reagierten Anleger entspannt, die im SDAX-notierte Aktie des Fußball-Erstligisten stand zuletzt knapp ein halbes Prozent im Plus. Seit dem Jahreswechsel hat sie 16 Prozent zugelegt.

Den vollständigen Geschäftsbericht will das Unternehmen am 26. September vorlegen.

Die BVB-Aktie verliert im XETRA-Handel zeitweise 0,14 Prozent auf 3,64 Euro.

/lew/jha/

DORTMUND (dpa-AFX)

Analysen zu BVB (Borussia Dortmund)

DatumRatingAnalyst
20.05.2025BVB (Borussia Dortmund) BuyJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
31.03.2025BVB (Borussia Dortmund) BuyJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
17.02.2025BVB (Borussia Dortmund) BuyJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
17.02.2025BVB (Borussia Dortmund) BuyJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
15.11.2024BVB (Borussia Dortmund) BuyJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
