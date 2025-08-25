Top 10: Das Wichtigste zum Börsengeschehen heute - Bilanzen von Zoom und Clara Technologies voraus
Diese 10 Fakten dürften heute für Bewegung an den Märkten sorgen.
1. DAX kaum verändert erwartet
Der DAX zeigt sich in vorbörslichen Indikationen nahe der Nulllinie.
2. Börsen in Fernost überwiegend in Rot
In Tokio gibt der Leitindex Nikkei 225 zeitweise um 0,67 Prozent auf 42.600,34 Punkte nach.
Auf dem chinesischen Festland notiert der Shanghai Composite hingegen im Plus und gewinnt derweil 0,54 Prozent auf 3.786,63 Zähler hinzu.
In Hongkong geht es beim Hang Seng leicht abwärts: Der Index verliert zeitweise 0,08 Prozent auf 25.146,30 Stellen.
3. Google greift Apples iPhone mit KI-Smartphones an
Kurz vor dem erwarteten Start neuer iPhones fordert Google den Rivalen Apple mit einer KI-Offensive heraus.
4. Active Ownership übernimmt Anteile an Gerresheimer
Beim Spezialverpackungshersteller Gerresheimer ist nach den jüngsten Turbulenzen ein aktivistischer Investor groß eingestiegen.
5. Prosus verdient im E-Commerce-Geschäft mehr als erwartet
Der Technologieinvestor Prosus hat sein eigenes Gewinnziel im E-Commerce-Geschäft übertroffen.
6. Bilanzsaison geht weiter: Zoom und Clara Technologies öffnen Bücher
In den USA und Kanada warten Anleger heute gespannt auf die Zahlenvorlagen von Zoom und Clara Technologies.
7. Fitch bestätigt Bayer-Bonität mit BBB - Ausblick stabil
Fitch hat die Bonitätseinstufung von Bayer mit BBB bestätigt.
8. Volatus steigert Umsatz und grenzt Verluste ein
Das kanadische Luft- und Raumfahrtunternehmen Volatus Aerospace hat am Mittwoch nachbörslich Zahlen für das zweite Quartal 2025 vorgelegt.
9. Ölpreise steigen etwas
Die Ölpreise ziehen etwas an. So verteuerte sich der WTI um 0,25 auf 63,11 Dollar, während Brent um 0,08 auf 67,12 Dollar zulegte.
10. Euro verliert zum Dollar
Der Euro kostet am Morgen 1,1642 US-Dollar und damit etwas weniger als am Vortag.
