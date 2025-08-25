DAX24.277 -0,6%ESt505.472 -0,2%Top 10 Crypto16,15 -0,2%Dow44.938 ±0,0%Nas21.173 -0,7%Bitcoin97.599 -0,5%Euro1,1647 ±-0,0%Öl67,17 +0,2%Gold3.339 -0,3%
Top 10: Das Wichtigste zum Börsengeschehen heute - Bilanzen von Zoom und Clara Technologies voraus

21.08.25 08:00 Uhr
Was heute an der Börse wichtig ist - Clara Technologies und NASDAQ-Aktie Zoom vor Zahlen im Blick | finanzen.net

Diese 10 Fakten dürften heute für Bewegung an den Märkten sorgen.

Werte in diesem Artikel
Indizes
DAX 40
24.277,0 PKT -146,1 PKT -0,60%
Charts|News|Analysen
Hang Seng
25.165,9 PKT 43,0 PKT 0,17%
Charts|News|Analysen
Nikkei 225
42.627,2 PKT -261,4 PKT -0,61%
Charts|News|Analysen
Shanghai Composite
3.766,2 PKT 38,9 PKT 1,04%
Charts|News|Analysen

Behalten Sie hier den kompletten aktuellen Handelstag im Auge.

1. DAX kaum verändert erwartet

Der DAX zeigt sich in vorbörslichen Indikationen nahe der Nulllinie.

2. Börsen in Fernost überwiegend in Rot

In Tokio gibt der Leitindex Nikkei 225 zeitweise um 0,67 Prozent auf 42.600,34 Punkte nach.

Auf dem chinesischen Festland notiert der Shanghai Composite hingegen im Plus und gewinnt derweil 0,54 Prozent auf 3.786,63 Zähler hinzu.

In Hongkong geht es beim Hang Seng leicht abwärts: Der Index verliert zeitweise 0,08 Prozent auf 25.146,30 Stellen.

3. Google greift Apples iPhone mit KI-Smartphones an

Kurz vor dem erwarteten Start neuer iPhones fordert Google den Rivalen Apple mit einer KI-Offensive heraus. Zur Nachricht

4. Active Ownership übernimmt Anteile an Gerresheimer

Beim Spezialverpackungshersteller Gerresheimer ist nach den jüngsten Turbulenzen ein aktivistischer Investor groß eingestiegen. Zur Nachricht

5. Prosus verdient im E-Commerce-Geschäft mehr als erwartet

Der Technologieinvestor Prosus hat sein eigenes Gewinnziel im E-Commerce-Geschäft übertroffen. Zur Nachricht

6. Bilanzsaison geht weiter: Zoom und Clara Technologies öffnen Bücher

In den USA und Kanada warten Anleger heute gespannt auf die Zahlenvorlagen von Zoom und Clara Technologies. Die Erwartungen der Experten

7. Fitch bestätigt Bayer-Bonität mit BBB - Ausblick stabil

Fitch hat die Bonitätseinstufung von Bayer mit BBB bestätigt. Zur Nachricht

8. Volatus steigert Umsatz und grenzt Verluste ein

Das kanadische Luft- und Raumfahrtunternehmen Volatus Aerospace hat am Mittwoch nachbörslich Zahlen für das zweite Quartal 2025 vorgelegt. Zur Nachricht

9. Ölpreise steigen etwas

Die Ölpreise ziehen etwas an. So verteuerte sich der WTI um 0,25 auf 63,11 Dollar, während Brent um 0,08 auf 67,12 Dollar zulegte.

10. Euro verliert zum Dollar

Der Euro kostet am Morgen 1,1642 US-Dollar und damit etwas weniger als am Vortag.

