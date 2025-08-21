DAX24.277 -0,6%ESt505.472 -0,2%Top 10 Crypto16,15 -0,3%Dow44.938 ±0,0%Nas21.173 -0,7%Bitcoin97.599 -0,5%Euro1,1640 -0,1%Öl67,26 +0,3%Gold3.335 -0,4%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Rheinmetall 703000 NVIDIA 918422 Palantir A2QA4J RENK RENK73 Novo Nordisk A3EU6F BASF BASF11 Lufthansa 823212 Siemens Energy ENER6Y HENSOLDT HAG000 Commerzbank CBK100 Deutsche Telekom 555750 Bayer BAY001 Deutsche Bank 514000 BYD A0M4W9 DroneShield A2DMAA
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
Vor Notenbankertreffen in Jackson Hole: DAX stabil erwartet -- Asiens Börsen mehrheitlich tiefer -- Google greift Apples iPhone mit KI-Smartphones an -- Volatus steigert Umsatz und grenzt Verluste ein
Top News
Neue Konkurrenz für Tesla-Aktie: VW und Renault setzen beim autonomen Fahren zum Überholen an Neue Konkurrenz für Tesla-Aktie: VW und Renault setzen beim autonomen Fahren zum Überholen an
NVIDIA-Portfolio im Fokus: In diese Aktien hat der KI-Gigant im zweiten Quartal 2025 investiert NVIDIA-Portfolio im Fokus: In diese Aktien hat der KI-Gigant im zweiten Quartal 2025 investiert
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil
Gratis-Aktie + 25 € + Top 10 Crypto ETP geschenkt. Hol Dir jetzt Dein finanzen.net ZERO-Depot!
Heute im Fokus

Vor Notenbankertreffen in Jackson Hole: DAX stabil erwartet -- Asiens Börsen mehrheitlich tiefer -- Google greift Apples iPhone mit KI-Smartphones an -- Volatus steigert Umsatz und grenzt Verluste ein

aktualisiert 21.08.25 08:10 Uhr

CTS Eventim meldet Umsatz- und Gewinnrückgang. Active Ownership übernimmt Anteile an Gerresheimer. Fitch bestätigt Bayer-Bonität mit BBB - Ausblick stabil. Prosus verdient mehr als erwartet. Barclays senkt Nordea-Aktie auf 'Underweight'.

Marktentwicklung


Der deutsche Leitindex wird am Donnerstag nahe der Nulllinie erwartet.

Der DAX zeigt sich in vorbörslichen Indikationen kaum bewegt.
Der TecDAX notiert rund eine Stunde vor Börsenstart ebenso wenig verändert.

Der DAX zeigt sich in dieser Woche bislang richtungslos. Dennoch nähert sich der Index wieder etwas seinem Mitte Juli erreichten Rekordhoch von 24.639 Punkten an. In den USA setzten Technologiewerte ihre Korrektur im Vortageshandel zwar fort, doch der NASDAQ 100 konnte seine Verluste im Verlauf deutlich eindämmen - auch noch nach Handelsschluss in Europa.

Die Aufmerksamkeit der Anleger richtet sich zunehmend auf das am Donnerstag beginnende Notenbankertreffen in Jackson Hole. Das bereits seit Wochenbeginn prägende Abwarten an den Märkten setzt sich damit fort. Besonders gespannt sind die Marktteilnehmer auf mögliche Hinweise von US-Notenbankchef Powell zur Zinsentscheidung im September - zumal die zuletzt klare Erwartung einer Zinssenkung den Aktienkursen Auftrieb gegeben hatte.

Zur kompletten Index-Übersicht hier klicken



Top Themen

CTS Eventim-Aktie zweistellig tiefer: Gewinneinbruch im zweiten Quartal - Jahresziele bestätigt
CTS EventimVolatus AerospacePalantirGuessSiemens EnergyDroneShieldNovo Nordisk

News-Ticker

Weitere anzeigen

Legende

= Top-News
= Wichtige Nachrichten

Börsenchronik

20.08.25Wall Street schließt uneins -- DAX endet im Minus -- KI-Hype bei Palantir kühlt ab -- Guess wird privatisiert -- Target, Novo Nordisk, Rheinmetall, RENK, HENSOLDT, DroneShield im Fokus
19.08.25Neues Ukraine-Treffen im Fokus: DAX schließt fester -- US-Börsen letztlich uneins -- NVIDIA mit neuen China-Chips? -- Novo Nordisk, Xpeng, Xiaomi, Microsoft, Rüstungswerte, Apple, Intel im Fokus
18.08.25Ukraine-Treffen im Fokus: DAX schließt tiefer -- Wall Street stabil -- Novo Nordisk erhält FDA-Zulassung für Wegovy -- Bitcoin, UnitedHealth, Dayforce, Broadcom, Palantir, Rüstungsaktien im Fokus
15.08.25Blick auf Trump-Putin-Gipfel: DAX geht stabil ins Wochenende -- Wall Street schließt uneins -- US-Regierung denkt wohl über Intel-Einstieg nach -- Bullish, Buffett Depot, Rüstungstitel im Fokus
14.08.25Treffen von Trump und Putin rückt näher: DAX schließt im Plus -- US-Börsen unbewegt -- US-Regierung könnte bei Intel einsteigen -- RWE, Tesla, Bullish, Birkenstock, BYD, D-Wave, TUI, Bitcoin im Fokus
mehr Börsenchronik Nachrichten