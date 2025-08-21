Vor Notenbankertreffen in Jackson Hole: DAX stabil erwartet -- Asiens Börsen mehrheitlich tiefer -- Google greift Apples iPhone mit KI-Smartphones an -- Volatus steigert Umsatz und grenzt Verluste ein

Deutschland Europa USA Asien

Der deutsche Leitindex wird am Donnerstag nahe der Nulllinie erwartet. Der DAX zeigt sich in vorbörslichen Indikationen kaum bewegt.

Der TecDAX notiert rund eine Stunde vor Börsenstart ebenso wenig verändert. Der DAX zeigt sich in dieser Woche bislang richtungslos. Dennoch nähert sich der Index wieder etwas seinem Mitte Juli erreichten Rekordhoch von 24.639 Punkten an. In den USA setzten Technologiewerte ihre Korrektur im Vortageshandel zwar fort, doch der NASDAQ 100 konnte seine Verluste im Verlauf deutlich eindämmen - auch noch nach Handelsschluss in Europa. Die Aufmerksamkeit der Anleger richtet sich zunehmend auf das am Donnerstag beginnende Notenbankertreffen in Jackson Hole. Das bereits seit Wochenbeginn prägende Abwarten an den Märkten setzt sich damit fort. Besonders gespannt sind die Marktteilnehmer auf mögliche Hinweise von US-Notenbankchef Powell zur Zinsentscheidung im September - zumal die zuletzt klare Erwartung einer Zinssenkung den Aktienkursen Auftrieb gegeben hatte.





Europas Aktienmärkte dürften am Donnerstag kaum verändert in den Handel starten. Der EURO STOXX 50 verbucht vorbörslich zeitweise marginale Abschläge. Im Mittelpunkt stehen die Einkaufsmanagerindizes (PMI). Zudem rückt das Notenbankertreffen in Jackson Hole zunehmend in den Fokus, insbesondere die für Freitag geplante Rede von Fed-Chef Jerome Powell. Anleger erhoffen sich Hinweise auf die weitere Zinspolitik der US-Notenbank - etwa, ob eine Zinssenkung um 25 Basispunkte im September in Aussicht steht oder Powell sich alle Optionen offenhält. Parallel dazu verschärft US-Präsident Donald Trump laut Medienberichten seine Kritik an der Fed und erwägt, Gouverneurin Lisa Cook zum Rücktritt zu drängen. Das Protokoll der jüngsten Fed-Sitzung lieferte in diesem Zusammenhang keine neuen Impulse.





Die US-Börsen zeigten sich zur Wochenmitte ohne gemeinsame Tendenz. Der Dow Jones eröffnete die Sitzung schon nahezu unverändert und kam auch anschließend nicht recht vom Fleck. Zum Schluss stand dann ein marginales Plus von 0,04 Prozent bei 44.938,31 Punkten an der Kurstafel.

Der Techwerteindex NASDAQ Composite rutschte derweil tiefer ins Minus, nachdem er zum Start bereits nachgegeben hatte. Er beendete den Mittwochshandel mit einem Verlust von 0,67 Prozent bei 21.172,86 Einheiten. Die Anleger halten sich vor der für Freitag erwarteten Rede von Fed-Chef Jerome Powell weiter zurück. Von dieser werden Signale zur Zinsentwicklung erhofft. Mitte September gilt eine erste Senkung des Leitzinses als wahrscheinlich. Zudem wurde das Protokoll der Sitzung Ende Juli veröffentlicht. Dieses machte deutlich, dass die meisten Fed-Vertreter das Inflationsrisiko höher bewerten als die Sorgen um den Arbeitsmarkt. Trumps Zollpolitik sorgt unterdessen für eine wachsende Kluft innerhalb des Zinsausschusses. Die Notenbanker hatten den Leitzins im vergangenen Monat unverändert in einer Spanne von 4,25 bis 4,5 Prozent belassen. Sie begründeten dies mit einer gestiegenen Unsicherheit, nachdem sich die Konjunktur im ersten Halbjahr abgeschwächt hat. In ihrer Erklärung dazu hatten sie den Arbeitsmarkt als "solide" bezeichnet, die Inflation als dagegen nach wie vor "etwas hoch".




