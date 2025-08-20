DAX24.293 +0,1%ESt505.462 -0,2%Top 10 Crypto15,99 -1,2%Dow44.813 -0,3%Nas21.097 -0,4%Bitcoin96.841 -1,2%Euro1,1611 -0,4%Öl67,60 +0,8%Gold3.339 -0,3%
Gold & Co. im Fokus

Rohstoff-Marktbericht zu Erdgaspreis, Kupferpreis, Goldpreis & Co. am Abend

21.08.25 20:43 Uhr
Rohstoff-Marktbericht zu Erdgaspreis, Kupferpreis, Goldpreis & Co. am Abend | finanzen.net

Die Kurse der wichtigsten Commodities im Überblick.

Werte in diesem Artikel
Rohstoffe
Aluminiumpreis
2.570,91 USD 3,47 USD 0,14%
News
Baumwolle
0,66 USD -0,01 USD -1,11%
News
Bleipreis
1.928,35 USD -2,50 USD -0,13%
News
Dieselpreis Benzin
1,55 EUR 0,00 EUR 0,26%
News
EEX Strompreis Phelix DE
89,50 EUR 0,70 EUR 0,79%
News
Eisenerzpreis
104,81 USD -0,59 USD -0,56%
News
Erdgaspreis - TTF
44,81 EUR -0,65 EUR -1,43%
News
Erdgaspreis - Natural Gas
2,82 USD 0,06 USD 2,21%
News
Ethanolpreis
2,16 USD 0,00 USD 0,05%
News
Goldpreis
3.339,01 USD -8,37 USD -0,25%
News
Haferpreis
3,23 USD -0,03 USD -0,92%
News
Heizölpreis
61,55 USD 1,32 USD 2,19%
News
Holzpreis
605,00 USD 6,50 USD 1,09%
News
Kaffeepreis
3,78 USD 0,17 USD 4,79%
News
Kakaopreis
5.385,00 GBP -199,00 GBP -3,56%
News
Kohlepreis
100,70 USD 0,45 USD 0,45%
News
Kupferpreis
9.576,25 USD -45,15 USD -0,47%
News
Lebendrindpreis
2,39 USD -0,00 USD -0,04%
News
Mageres Schwein Preis
0,90 USD -0,00 USD -0,11%
News
Maispreis
3,88 USD 0,08 USD 2,17%
News
Mastrindpreis
3,57 USD 0,00 USD 0,08%
News
Milchpreis
17,38 USD -0,01 USD -0,06%
News
Naphthapreis (European)
556,95 USD 3,22 USD 0,58%
News
Nickelpreis
14.777,50 USD -106,00 USD -0,71%
News
Ölpreis (Brent)
67,60 USD 0,56 USD 0,84%
News
Ölpreis (WTI)
63,48 USD 0,62 USD 0,99%
News
Orangensaftpreis
2,38 USD -0,03 USD -1,10%
News
Palladiumpreis
1.113,00 USD -5,50 USD -0,49%
News
Palmölpreis
4.391,00 MYR -32,00 MYR -0,72%
News
Platinpreis
1.357,50 USD 14,00 USD 1,04%
News
Rapspreis
477,25 EUR 5,75 EUR 1,22%
News
Reispreis
11,78 USD -0,15 USD -1,26%
News
Silberpreis
38,09 USD 0,18 USD 0,47%
News
Sojabohnenmehlpreis
295,90 USD 4,80 USD 1,65%
News
Sojabohnenölpreis
0,54 USD 0,02 USD 4,63%
News
Sojabohnenpreis
10,33 USD 0,19 USD 1,82%
News
Super Benzin
1,64 EUR 0,00 EUR 0,12%
News
Uranpreis
70,05 USD -0,65 USD -0,93%
News
Weizenpreis
197,00 EUR 3,00 EUR 1,55%
News
Zinkpreis
2.762,30 USD 4,95 USD 0,18%
News
Zinnpreis
33.749,00 USD -244,00 USD -0,72%
News
Zuckerpreis
0,16 USD -0,00 USD -1,33%
News

Der Goldpreis wertet am Donnerstagabend um -0,26 Prozent auf 3.338,58 US-Dollar ab. Am Vortag stand der Goldpreis bei 3.347,38 US-Dollar.

In der Zwischenzeit geht es für den Silberpreis nordwärts. Um 20:39 Uhr steht ein Plus von 0,42 Prozent auf 38,07 US-Dollar zu Buche. Gestern notierte der Silberpreis-Kurs noch bei 37,91 US-Dollar.

Zeitgleich verstärkt sich der Platinpreis um 0,97 Prozent auf 1.356,50 US-Dollar. Einen Tag zuvor lag der Preis bei 1.343,50 US-Dollar.

Daneben sinkt der Palladiumpreis um -0,49 Prozent auf 1.113,00 US-Dollar. Am Tag zuvor stand der Preis bei 1.118,50 US-Dollar.

In der Zwischenzeit kann der Ölpreis (Brent) Gewinne verbuchen. Um 20:30 Uhr steigt der Ölpreis (Brent) um 0,92 Prozent auf 67,66 US-Dollar. Am Vortag standen noch 66,84 US-Dollar an der Tafel.

Mit dem Ölpreis (WTI) geht es indes nordwärts. Der Ölpreis (WTI) gewinnt 0,95 Prozent auf 63,46 US-Dollar hinzu, nachdem gestern noch 62,71 US-Dollar an der Tafel standen.

Währenddessen wird der Baumwolle bei 0,66 US-Dollar gehandelt. Das bedeutet einen Abschlag von -1,11 Prozent im Vergleich zum Vortag (0,67 US-Dollar).

Währenddessen verliert der Haferpreis um -0,92 Prozent auf 3,23 US-Dollar. Gestern stand der Haferpreis noch bei 3,26 US-Dollar.

Mit dem Kaffeepreis geht es indes nordwärts. Der Kaffeepreis gewinnt 4,79 Prozent auf 3,78 US-Dollar hinzu, nachdem gestern noch 3,60 US-Dollar an der Tafel standen.

In der Zwischenzeit verzeichnet der Lebendrindpreis Verluste. Um 20:05 Uhr fällt der Lebendrindpreis um -0,04 Prozent auf 2,39 US-Dollar. Am Vortag standen noch 2,39 US-Dollar an der Tafel.

Währenddessen wird der Maispreis bei 3,88 US-Dollar gehandelt. Das bedeutet einen Gewinn von 2,17 Prozent im Vergleich zum Vortag (3,80 US-Dollar).

Währenddessen legt der Mastrindpreis um 0,08 Prozent auf 3,57 US-Dollar zu. Gestern war der Mastrindpreis noch 3,56 US-Dollar wert.

Währenddessen zeigt sich der Orangensaftpreis im Minus. Im Vergleich zum Vortag (2,42 US-Dollar) geht es um -1,10 Prozent auf 2,38 US-Dollar nach unten.

Daneben präsentiert sich der Sojabohnenpreis mit einem Kursgewinn. Um 20:20 Uhr notiert der Sojabohnenpreis 1,82 Prozent stärker bei 10,33 US-Dollar. Am Vortag lag der Preis bei 10,15 US-Dollar.

In der Zwischenzeit geht es für den Sojabohnenmehlpreis nordwärts. Um 20:20 Uhr steht ein Plus von 1,65 Prozent auf 295,90 US-Dollar zu Buche. Gestern notierte der Sojabohnenmehlpreis-Kurs noch bei 292,00 US-Dollar.

Nach 0,51 US-Dollar am Vortag ist der Sojabohnenölpreis am Donnerstagabend um 4,63 Prozent auf 0,54 US-Dollar gestiegen.

Derweil geht es für den Zuckerpreis südwärts. Der Zuckerpreis sinkt -1,33 Prozent auf 0,16 US-Dollar, nach 0,17 US-Dollar am Vortag.

Mit dem Erdgaspreis - Natural Gas geht es indes nordwärts. Der Erdgaspreis - Natural Gas gewinnt 2,61 Prozent auf 2,84 US-Dollar hinzu, nachdem gestern noch 2,75 US-Dollar an der Tafel standen.

Währenddessen zeigt sich der Mageres Schwein Preis im Minus. Im Vergleich zum Vortag (0,90 US-Dollar) geht es um -0,11 Prozent auf 0,90 US-Dollar nach unten.

In der Zwischenzeit verzeichnet der Milchpreis Verluste. Um 19:56 Uhr fällt der Milchpreis um -0,06 Prozent auf 17,38 US-Dollar. Am Vortag standen noch 17,41 US-Dollar an der Tafel.

Zudem gewinnt der Heizölpreis am Donnerstagabend hinzu. Um 2,19 Prozent auf 61,55 US-Dollar geht es nach oben. Am Vortag stand der Heizölpreis bei 60,23 US-Dollar.

In der Zwischenzeit verzeichnet der Reispreis Verluste. Um 20:19 Uhr fällt der Reispreis um -1,26 Prozent auf 11,78 US-Dollar. Am Vortag standen noch 12,06 US-Dollar an der Tafel.

Währenddessen zeigt sich der Holzpreis im Plus. Im Vergleich zum Vortag (596,00 US-Dollar) geht es um 1,25 Prozent auf 606,00 US-Dollar nach oben.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: gopixa / Shutterstock.com

