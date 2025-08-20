Rohstoff-Marktbericht zu Erdgaspreis, Kupferpreis, Goldpreis & Co. am Abend
Die Kurse der wichtigsten Commodities im Überblick.
Der Goldpreis wertet am Donnerstagabend um -0,26 Prozent auf 3.338,58 US-Dollar ab. Am Vortag stand der Goldpreis bei 3.347,38 US-Dollar.
In der Zwischenzeit geht es für den Silberpreis nordwärts. Um 20:39 Uhr steht ein Plus von 0,42 Prozent auf 38,07 US-Dollar zu Buche. Gestern notierte der Silberpreis-Kurs noch bei 37,91 US-Dollar.
Zeitgleich verstärkt sich der Platinpreis um 0,97 Prozent auf 1.356,50 US-Dollar. Einen Tag zuvor lag der Preis bei 1.343,50 US-Dollar.
Daneben sinkt der Palladiumpreis um -0,49 Prozent auf 1.113,00 US-Dollar. Am Tag zuvor stand der Preis bei 1.118,50 US-Dollar.
In der Zwischenzeit kann der Ölpreis (Brent) Gewinne verbuchen. Um 20:30 Uhr steigt der Ölpreis (Brent) um 0,92 Prozent auf 67,66 US-Dollar. Am Vortag standen noch 66,84 US-Dollar an der Tafel.
Mit dem Ölpreis (WTI) geht es indes nordwärts. Der Ölpreis (WTI) gewinnt 0,95 Prozent auf 63,46 US-Dollar hinzu, nachdem gestern noch 62,71 US-Dollar an der Tafel standen.
Währenddessen wird der Baumwolle bei 0,66 US-Dollar gehandelt. Das bedeutet einen Abschlag von -1,11 Prozent im Vergleich zum Vortag (0,67 US-Dollar).
Währenddessen verliert der Haferpreis um -0,92 Prozent auf 3,23 US-Dollar. Gestern stand der Haferpreis noch bei 3,26 US-Dollar.
Mit dem Kaffeepreis geht es indes nordwärts. Der Kaffeepreis gewinnt 4,79 Prozent auf 3,78 US-Dollar hinzu, nachdem gestern noch 3,60 US-Dollar an der Tafel standen.
In der Zwischenzeit verzeichnet der Lebendrindpreis Verluste. Um 20:05 Uhr fällt der Lebendrindpreis um -0,04 Prozent auf 2,39 US-Dollar. Am Vortag standen noch 2,39 US-Dollar an der Tafel.
Währenddessen wird der Maispreis bei 3,88 US-Dollar gehandelt. Das bedeutet einen Gewinn von 2,17 Prozent im Vergleich zum Vortag (3,80 US-Dollar).
Währenddessen legt der Mastrindpreis um 0,08 Prozent auf 3,57 US-Dollar zu. Gestern war der Mastrindpreis noch 3,56 US-Dollar wert.
Währenddessen zeigt sich der Orangensaftpreis im Minus. Im Vergleich zum Vortag (2,42 US-Dollar) geht es um -1,10 Prozent auf 2,38 US-Dollar nach unten.
Daneben präsentiert sich der Sojabohnenpreis mit einem Kursgewinn. Um 20:20 Uhr notiert der Sojabohnenpreis 1,82 Prozent stärker bei 10,33 US-Dollar. Am Vortag lag der Preis bei 10,15 US-Dollar.
In der Zwischenzeit geht es für den Sojabohnenmehlpreis nordwärts. Um 20:20 Uhr steht ein Plus von 1,65 Prozent auf 295,90 US-Dollar zu Buche. Gestern notierte der Sojabohnenmehlpreis-Kurs noch bei 292,00 US-Dollar.
Nach 0,51 US-Dollar am Vortag ist der Sojabohnenölpreis am Donnerstagabend um 4,63 Prozent auf 0,54 US-Dollar gestiegen.
Derweil geht es für den Zuckerpreis südwärts. Der Zuckerpreis sinkt -1,33 Prozent auf 0,16 US-Dollar, nach 0,17 US-Dollar am Vortag.
Mit dem Erdgaspreis - Natural Gas geht es indes nordwärts. Der Erdgaspreis - Natural Gas gewinnt 2,61 Prozent auf 2,84 US-Dollar hinzu, nachdem gestern noch 2,75 US-Dollar an der Tafel standen.
Währenddessen zeigt sich der Mageres Schwein Preis im Minus. Im Vergleich zum Vortag (0,90 US-Dollar) geht es um -0,11 Prozent auf 0,90 US-Dollar nach unten.
In der Zwischenzeit verzeichnet der Milchpreis Verluste. Um 19:56 Uhr fällt der Milchpreis um -0,06 Prozent auf 17,38 US-Dollar. Am Vortag standen noch 17,41 US-Dollar an der Tafel.
Zudem gewinnt der Heizölpreis am Donnerstagabend hinzu. Um 2,19 Prozent auf 61,55 US-Dollar geht es nach oben. Am Vortag stand der Heizölpreis bei 60,23 US-Dollar.
In der Zwischenzeit verzeichnet der Reispreis Verluste. Um 20:19 Uhr fällt der Reispreis um -1,26 Prozent auf 11,78 US-Dollar. Am Vortag standen noch 12,06 US-Dollar an der Tafel.
Währenddessen zeigt sich der Holzpreis im Plus. Im Vergleich zum Vortag (596,00 US-Dollar) geht es um 1,25 Prozent auf 606,00 US-Dollar nach oben.
