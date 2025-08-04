DAX24.293 +0,1%ESt505.462 -0,2%Top 10 Crypto15,49 -4,3%Dow44.786 -0,3%Nas21.100 -0,3%Bitcoin96.508 -1,6%Euro1,1604 -0,4%Öl67,54 +0,8%Gold3.339 -0,3%
Gewinnwarnung

Südzucker-Aktie fällt: Ausblick nach unten korrigiert

21.08.25 21:45 Uhr
Südzucker-Aktie sinkt: Bittere Pille für Anleger - Südzucker kassiert Prognose | finanzen.net

Niedrige Preise für Zucker und Ethanol belasten die Geschäfte von Südzucker deutlicher als bisher avisiert.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Südzucker AG (Suedzucker AG)
9,95 EUR -0,26 EUR -2,55%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Das im Nebenwerte-Index SDAX notierte Unternehmen Südzucker senkte am Donnerstagabend seinen Ausblick für das bis Ende Februar laufende Geschäftsjahr 2025/26.

Laut Mitteilung wird nun ein Jahresumsatz zwischen 8,3 und 8,7 Milliarden Euro erwartet, nachdem bisher 8,7 bis 9,2 Milliarden in Aussicht gestellt worden waren. Das operative Ergebnis soll 100 bis 200 Millionen Euro erreichen, statt 150 bis 300 Millionen. Nach Vorjahreswerten von 9,7 Milliarden Euro beim Umsatz sowie 350 Millionen Euro beim operativen Ergebnis werden damit nun noch höhere Einbußen erwartet als bisher. Der Aktienkurs fiel auf der Handelsplattform Tradegate im Vergleich zum Xetra-Schluss um gut 2 Prozent.

Erst Mitte Juli hatte das Management den Jahresausblick nach einem schwachen ersten Geschäftsquartal bestätigt. Nun hieß es allerdings mit Blick auf den Zuckermarkt: "das EU-Marktumfeld weist zwar Preissteigerungen auf, bleibt jedoch unter den ursprünglichen Erwartungen". Zudem seien die Weltmarktpreise niedrig. Das Segment CropEnergies spüre überdies anhaltend niedrige Ethanolpreise, die durch sinkende Rohstoffkosten nicht kompensiert werden könnten. Hinzu kämen technische Schwierigkeiten nach einem Wartungsstillstand.

Die Südzucker-Aktie notiert im nachbörslichen Tradegate-Handel zeitweise 3,36 Prozent tiefer bei 9,93 Euro.

/mis/ck

MANNHEIM (dpa-AFX)

