Bayer-Aktie fester: Fitch bestätigt Bayer-Bonität mit BBB - Ausblick stabil

21.08.25 16:42 Uhr
Fitch hat die Bonitätseinstufung von Bayer mit BBB bestätigt.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Bayer
28,05 EUR 0,12 EUR 0,43%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Der Ausblick ist stabil. Fitch lobt auf der einen Seite die starke Marktposition, die Größenvorteile und die Diversifikation in den drei Life-Science-Sektoren. Auf der anderen Seite moniert die Agentur die hohen Schulden, die Rechtsrisiken und den temporär niedrigen Cashflow, welcher trotz der niedrigeren Dividendenzahlungen unter den niedrigeren EBITDA-Margen, hohen Restrukturierungskosten und Rechtskosten leide.

Beim Ausblick wird davon ausgegangen, dass Bayer seine Herausforderungen innerhalb des Spielraums des aktuellen Ratings wird bewältigen können.

Via XETRA zeigen sich die Papiere zeitweise 0,23 Prozent im Plus bei 28,02 Euro.

DOW JONES

Bildquellen: 360b / Shutterstock.com, Gil C / Shutterstock

