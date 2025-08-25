DAX24.291 +0,1%ESt505.460 -0,2%Top 10 Crypto15,84 +0,2%Dow44.878 -0,1%Nas21.151 -0,1%Bitcoin97.284 -0,8%Euro1,1615 -0,3%Öl67,19 +0,2%Gold3.346 -0,1%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Rheinmetall 703000 NVIDIA 918422 Palantir A2QA4J RENK RENK73 Novo Nordisk A3EU6F Lufthansa 823212 BASF BASF11 Siemens Energy ENER6Y Commerzbank CBK100 DroneShield A2DMAA HENSOLDT HAG000 Deutsche Telekom 555750 Deutsche Bank 514000 BYD A0M4W9 Volkswagen (VW) vz. 766403
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
Vor Notenbankertreffen: DAX letztlich wenig bewegt -- Google greift Apples iPhone mit KI-Smartphones an -- Meta, Volatus, D-Wave, Novo Nordisk, DroneShield, Tesla, Palantir im Fokus
Top News
Augen auf Notenbanker-Treffen: DAX schließt kaum verändert - kein klarer Trend erkennbar Augen auf Notenbanker-Treffen: DAX schließt kaum verändert - kein klarer Trend erkennbar
Warum Wise eine spannende Investmentmöglichkeit sein könnte Warum Wise eine spannende Investmentmöglichkeit sein könnte
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil
Gratis-Aktie + 25 € + Top 10 Crypto ETP geschenkt. Hol Dir jetzt Dein finanzen.net ZERO-Depot!
DAX aktuell

Augen auf Notenbanker-Treffen: DAX schließt kaum verändert - kein klarer Trend erkennbar

21.08.25 17:39 Uhr
BÖRSE AKTUELL: Donnerstag an Börse Frankfurt - DAX letztlich wenig bewegt - US-Notenbank im Fokus | finanzen.net

Der DAX zeigte sich am Donnerstag in abwartender Haltung. Das Rekordhoch von Mitte Juli blieb in der Nähe. Anleger warteten auf Signale aus den USA.

Werte in diesem Artikel
Indizes
DAX 40
24.291,3 PKT 14,4 PKT 0,06%
Charts|News|Analysen

Der DAX startete marginale 0,01 Prozent niedriger bei 24.274,42 Punkten in die Donnerstagssitzung. Anschließend rutschte er etwas tiefer ins Minus. Bis zum Handelsende kletterte er jedoch knapp ins Plus und notierte letztlich 0,07 Prozent höher bei 24.293,34 Punkten.

Wer­bung

Allzeithoch des DAX

Am 10. Juli hatte der deutsche Leitindex bei 24.639,10 Zählern ein neues Rekordhoch erreicht. Der höchste Schlusskurs der DAX-Geschichte liegt bislang bei 24.549,56 Indexpunkten.

US-Notenbank Fed rückt in den Fokus

Der DAX bleibt in der laufenden Woche ohne klaren Trend. Die Anleger wenden sich nun noch mehr dem am Donnerstag beginnenden Notenbankertreffen in Jackson Hole zu, das bereits seit Montag dominierende Abwarten an den Märkten setzte sich also fort. Was die Marktakteure im Besonderen interessiert, sind Signale von US-Notenbankchef Powell hinsichtlich der im September anstehenden Zinsentscheidung, zumal zuletzt die feste Erwartung einer Zinssenkung die Aktienkurse nach oben trug.

Redaktion finanzen.net / dpa-AFX / Dow Jones Newswires

Bildquellen: Julian Mezger für Finanzen Verlag

Mehr zum Thema DAX 40

17:39Augen auf Notenbanker-Treffen: DAX schließt kaum verändert - kein klarer Trend erkennbar
16:13Neuseeland macht Airbus A321 XLR zu den neuen Regierungsfliegern
16:02Rheinmetall, BMW, Mercedes, Theodor Weimer - das war Donnerstag, 21.08.2025
15:57DAX aktuell: DAX verbucht Abschläge
15:56Siemens Gamesa probes blade break in Finland
15:33Volkswagen: AfD-naher Verein scheitert mit Klage gegen VW-Tochter
15:33AfD-naher Verein scheitert mit Klage gegen VW-Tochter
15:00Merck & Co., Inc. (MRK) Is a Trending Stock: Facts to Know Before Betting on It
mehr