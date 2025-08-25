DAX aktuell

Der DAX zeigte sich am Donnerstag in abwartender Haltung. Das Rekordhoch von Mitte Juli blieb in der Nähe. Anleger warteten auf Signale aus den USA.

Der DAX startete marginale 0,01 Prozent niedriger bei 24.274,42 Punkten in die Donnerstagssitzung. Anschließend rutschte er etwas tiefer ins Minus. Bis zum Handelsende kletterte er jedoch knapp ins Plus und notierte letztlich 0,07 Prozent höher bei 24.293,34 Punkten.

Wer­bung Wer­bung

Allzeithoch des DAX

Am 10. Juli hatte der deutsche Leitindex bei 24.639,10 Zählern ein neues Rekordhoch erreicht. Der höchste Schlusskurs der DAX-Geschichte liegt bislang bei 24.549,56 Indexpunkten.

US-Notenbank Fed rückt in den Fokus

Der DAX bleibt in der laufenden Woche ohne klaren Trend. Die Anleger wenden sich nun noch mehr dem am Donnerstag beginnenden Notenbankertreffen in Jackson Hole zu, das bereits seit Montag dominierende Abwarten an den Märkten setzte sich also fort. Was die Marktakteure im Besonderen interessiert, sind Signale von US-Notenbankchef Powell hinsichtlich der im September anstehenden Zinsentscheidung, zumal zuletzt die feste Erwartung einer Zinssenkung die Aktienkurse nach oben trug.

Redaktion finanzen.net / dpa-AFX / Dow Jones Newswires