Rohstoffkurse im Fokus

So bewegen sich die Preise von Gold, Öl, Silber und Weizen am Abend

19.08.25 20:43 Uhr
Die aktuellen Kurse von Gold, Öl, Silber & Co. im Überblick.

Werte in diesem Artikel
Rohstoffe
Aluminiumpreis
2.587,55 USD -32,54 USD -1,24%
News
Baumwolle
0,66 USD -0,01 USD -0,80%
News
Bleipreis
1.924,85 USD -20,50 USD -1,05%
News
Dieselpreis Benzin
1,56 EUR -0,00 EUR -0,19%
News
EEX Strompreis Phelix DE
88,30 EUR -0,57 EUR -0,64%
News
Eisenerzpreis
104,81 USD -0,59 USD -0,56%
News
Erdgaspreis - TTF
44,81 EUR -0,65 EUR -1,43%
News
Erdgaspreis - Natural Gas
2,77 USD -0,14 USD -4,71%
News
Ethanolpreis
2,16 USD 0,00 USD 0,05%
News
Goldpreis
3.318,81 USD -11,74 USD -0,35%
News
Haferpreis
3,28 USD -0,10 USD -2,89%
News
Heizölpreis
59,70 USD 0,53 USD 0,89%
News
Holzpreis
595,00 USD -5,00 USD -0,83%
News
Kaffeepreis
3,59 USD 0,14 USD 3,98%
News
Kakaopreis
5.656,00 GBP 71,00 GBP 1,27%
News
Kohlepreis
100,25 USD 0,85 USD 0,86%
News
Kupferpreis
9.626,40 USD 5,55 USD 0,06%
News
Lebendrindpreis
2,36 USD -0,00 USD -0,04%
News
Mageres Schwein Preis
0,90 USD -0,00 USD -0,22%
News
Maispreis
3,79 USD -0,04 USD -0,98%
News
Mastrindpreis
3,51 USD 0,02 USD 0,62%
News
Milchpreis
17,41 USD -0,01 USD -0,06%
News
Naphthapreis (European)
555,04 USD 2,48 USD 0,45%
News
Nickelpreis
14.888,50 USD -15,50 USD -0,10%
News
Ölpreis (Brent)
65,88 USD -0,58 USD -0,87%
News
Ölpreis (WTI)
62,26 USD -1,02 USD -1,61%
News
Orangensaftpreis
2,43 USD 0,00 USD 0,19%
News
Palladiumpreis
1.109,00 USD -17,50 USD -1,55%
News
Palmölpreis
4.448,00 MYR -25,00 MYR -0,56%
News
Platinpreis
1.307,00 USD -20,00 USD -1,51%
News
Rapspreis
473,00 EUR -1,50 EUR -0,32%
News
Reispreis
12,52 USD -0,09 USD -0,67%
News
Silberpreis
37,31 USD -0,72 USD -1,89%
News
Sojabohnenmehlpreis
287,20 USD 6,80 USD 2,43%
News
Sojabohnenölpreis
0,52 USD -0,02 USD -2,87%
News
Sojabohnenpreis
10,13 USD -0,07 USD -0,69%
News
Super Benzin
1,64 EUR -0,01 EUR -0,36%
News
Uranpreis
70,05 USD -0,65 USD -0,93%
News
Weizenpreis
194,50 EUR -1,50 EUR -0,77%
News
Zinkpreis
2.785,00 USD -26,35 USD -0,94%
News
Zinnpreis
33.938,50 USD 194,50 USD 0,58%
News
Zuckerpreis
0,16 USD 0,00 USD 0,37%
News

Der Goldpreis ging um 20:40 Uhr um -0,34 Prozent auf 3.319,16 US-Dollar zurück. Damit unterlief der Goldpreis den Stand vom Vortag von 3.330,55 US-Dollar.

Daneben wertet der Silberpreis um 20:39 Uhr ab. Es geht -1,89 Prozent auf 37,31 US-Dollar nach unten, nachdem der Preis tags zuvor bei 38,03 US-Dollar stand.

Nach 1.327,00 US-Dollar am Vortag ist der Platinpreis am Dienstagabend um -1,47 Prozent auf 1.307,50 US-Dollar gesunken.

Indessen reduziert sich der Palladiumpreis um -1,64 Prozent auf 1.108,00 US-Dollar. Am Vortag notierte der Palladiumpreis bei 1.126,50 US-Dollar.

Derweil geht es für den Ölpreis (Brent) südwärts. Der Ölpreis (Brent) sinkt -0,98 Prozent auf 65,81 US-Dollar, nach 66,60 US-Dollar am Vortag.

Daneben wertet der Ölpreis (WTI) um 20:30 Uhr ab. Es geht -1,61 Prozent auf 62,26 US-Dollar nach unten, nachdem der Preis tags zuvor bei 63,42 US-Dollar stand.

Indes gibt der Baumwolle nach. Für den Baumwolle geht es nach 0,66 US-Dollar am Vortag auf 0,66 US-Dollar nach unten (--0,80 Prozent).

Zudem gibt der Haferpreis am Dienstagabend nach. Um -2,89 Prozent auf 3,28 US-Dollar geht es nach unten. Am Vortag stand der Haferpreis bei 3,37 US-Dollar.

Mit dem Kaffeepreis geht es indes nordwärts. Der Kaffeepreis gewinnt 3,98 Prozent auf 3,59 US-Dollar hinzu, nachdem gestern noch 3,44 US-Dollar an der Tafel standen.

In der Zwischenzeit geht es für den Lebendrindpreis bergab. Um 20:05 Uhr steht ein Minus von -0,04 Prozent auf 2,36 US-Dollar zu Buche. Gestern tendierte der Lebendrindpreis noch bei 2,37 US-Dollar.

Derweil notiert der Maispreis bei 3,79 US-Dollar. Im Vergleich zum Vortag (3,83 US-Dollar) ist das ein Abschlag von -0,98 Prozent.

In der Zwischenzeit verbucht der Mastrindpreis Zugewinne in Höhe von 0,62 Prozent auf 3,51 US-Dollar. Am Tag zuvor lag der Mastrindpreis bei 3,49 US-Dollar.

Währenddessen zeigt sich der Orangensaftpreis im Plus. Im Vergleich zum Vortag (2,40 US-Dollar) geht es um 0,19 Prozent auf 2,43 US-Dollar nach oben.

Nach 10,21 US-Dollar am Vortag ist der Sojabohnenpreis am Dienstagabend um -0,69 Prozent auf 10,13 US-Dollar gesunken.

Zudem gewinnt der Sojabohnenmehlpreis am Dienstagabend hinzu. Um 2,43 Prozent auf 287,20 US-Dollar geht es nach oben. Am Vortag stand der Sojabohnenmehlpreis bei 280,40 US-Dollar.

Daneben sinkt der Sojabohnenölpreis um -2,87 Prozent auf 0,52 US-Dollar. Am Tag zuvor stand der Preis bei 0,53 US-Dollar.

Mit dem Zuckerpreis geht es indes nordwärts. Der Zuckerpreis gewinnt 0,37 Prozent auf 0,16 US-Dollar hinzu, nachdem gestern noch 0,16 US-Dollar an der Tafel standen.

Nach 2,89 US-Dollar am Vortag ist der Erdgaspreis - Natural Gas am Dienstagabend um -4,82 Prozent auf 2,77 US-Dollar gesunken.

Nach 0,90 US-Dollar am Vortag ist der Mageres Schwein Preis am Dienstagabend um -0,22 Prozent auf 0,90 US-Dollar gesunken.

Daneben wertet der Milchpreis um 20:17 Uhr ab. Es geht -0,06 Prozent auf 17,41 US-Dollar nach unten, nachdem der Preis tags zuvor bei 17,42 US-Dollar stand.

In der Zwischenzeit geht es für den Heizölpreis nordwärts. Um 20:40 Uhr steht ein Plus von 0,89 Prozent auf 59,70 US-Dollar zu Buche. Gestern notierte der Heizölpreis-Kurs noch bei 59,17 US-Dollar.

Derweil notiert der Reispreis bei 12,52 US-Dollar. Im Vergleich zum Vortag (12,59 US-Dollar) ist das ein Abschlag von -0,67 Prozent.

Daneben wertet der Holzpreis um 20:22 Uhr ab. Es geht -0,75 Prozent auf 595,50 US-Dollar nach unten, nachdem der Preis tags zuvor bei 598,00 US-Dollar stand.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: Sebastian Duda / Shutterstock.com

