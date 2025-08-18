So bewegen sich die Preise von Gold, Öl, Silber und Weizen am Abend

Rohstoffkurse im Fokus

Die aktuellen Kurse von Gold, Öl, Silber & Co. im Überblick.

Der Goldpreis ging um 20:40 Uhr um -0,34 Prozent auf 3.319,16 US-Dollar zurück. Damit unterlief der Goldpreis den Stand vom Vortag von 3.330,55 US-Dollar.

Daneben wertet der Silberpreis um 20:39 Uhr ab. Es geht -1,89 Prozent auf 37,31 US-Dollar nach unten, nachdem der Preis tags zuvor bei 38,03 US-Dollar stand.

Nach 1.327,00 US-Dollar am Vortag ist der Platinpreis am Dienstagabend um -1,47 Prozent auf 1.307,50 US-Dollar gesunken.

Indessen reduziert sich der Palladiumpreis um -1,64 Prozent auf 1.108,00 US-Dollar. Am Vortag notierte der Palladiumpreis bei 1.126,50 US-Dollar.

Derweil geht es für den Ölpreis (Brent) südwärts. Der Ölpreis (Brent) sinkt -0,98 Prozent auf 65,81 US-Dollar, nach 66,60 US-Dollar am Vortag.

Daneben wertet der Ölpreis (WTI) um 20:30 Uhr ab. Es geht -1,61 Prozent auf 62,26 US-Dollar nach unten, nachdem der Preis tags zuvor bei 63,42 US-Dollar stand.

Indes gibt der Baumwolle nach. Für den Baumwolle geht es nach 0,66 US-Dollar am Vortag auf 0,66 US-Dollar nach unten (--0,80 Prozent).

Zudem gibt der Haferpreis am Dienstagabend nach. Um -2,89 Prozent auf 3,28 US-Dollar geht es nach unten. Am Vortag stand der Haferpreis bei 3,37 US-Dollar.

Mit dem Kaffeepreis geht es indes nordwärts. Der Kaffeepreis gewinnt 3,98 Prozent auf 3,59 US-Dollar hinzu, nachdem gestern noch 3,44 US-Dollar an der Tafel standen.

In der Zwischenzeit geht es für den Lebendrindpreis bergab. Um 20:05 Uhr steht ein Minus von -0,04 Prozent auf 2,36 US-Dollar zu Buche. Gestern tendierte der Lebendrindpreis noch bei 2,37 US-Dollar.

Derweil notiert der Maispreis bei 3,79 US-Dollar. Im Vergleich zum Vortag (3,83 US-Dollar) ist das ein Abschlag von -0,98 Prozent.

In der Zwischenzeit verbucht der Mastrindpreis Zugewinne in Höhe von 0,62 Prozent auf 3,51 US-Dollar. Am Tag zuvor lag der Mastrindpreis bei 3,49 US-Dollar.

Währenddessen zeigt sich der Orangensaftpreis im Plus. Im Vergleich zum Vortag (2,40 US-Dollar) geht es um 0,19 Prozent auf 2,43 US-Dollar nach oben.

Nach 10,21 US-Dollar am Vortag ist der Sojabohnenpreis am Dienstagabend um -0,69 Prozent auf 10,13 US-Dollar gesunken.

Zudem gewinnt der Sojabohnenmehlpreis am Dienstagabend hinzu. Um 2,43 Prozent auf 287,20 US-Dollar geht es nach oben. Am Vortag stand der Sojabohnenmehlpreis bei 280,40 US-Dollar.

Daneben sinkt der Sojabohnenölpreis um -2,87 Prozent auf 0,52 US-Dollar. Am Tag zuvor stand der Preis bei 0,53 US-Dollar.

Mit dem Zuckerpreis geht es indes nordwärts. Der Zuckerpreis gewinnt 0,37 Prozent auf 0,16 US-Dollar hinzu, nachdem gestern noch 0,16 US-Dollar an der Tafel standen.

Nach 2,89 US-Dollar am Vortag ist der Erdgaspreis - Natural Gas am Dienstagabend um -4,82 Prozent auf 2,77 US-Dollar gesunken.

Nach 0,90 US-Dollar am Vortag ist der Mageres Schwein Preis am Dienstagabend um -0,22 Prozent auf 0,90 US-Dollar gesunken.

Daneben wertet der Milchpreis um 20:17 Uhr ab. Es geht -0,06 Prozent auf 17,41 US-Dollar nach unten, nachdem der Preis tags zuvor bei 17,42 US-Dollar stand.

In der Zwischenzeit geht es für den Heizölpreis nordwärts. Um 20:40 Uhr steht ein Plus von 0,89 Prozent auf 59,70 US-Dollar zu Buche. Gestern notierte der Heizölpreis-Kurs noch bei 59,17 US-Dollar.

Derweil notiert der Reispreis bei 12,52 US-Dollar. Im Vergleich zum Vortag (12,59 US-Dollar) ist das ein Abschlag von -0,67 Prozent.

Daneben wertet der Holzpreis um 20:22 Uhr ab. Es geht -0,75 Prozent auf 595,50 US-Dollar nach unten, nachdem der Preis tags zuvor bei 598,00 US-Dollar stand.

