Zahlen vorgelegt

Xiaomi-Aktie: Xiaomi meldet Gewinnsprung - auch Umsatz legt zu

19.08.25 11:37 Uhr
Der chinesische Tech-Konzern Xiaomi, der unter anderem Smartphones und E-Autos fertigt, hat die Bilanz des vergangenen Quartals präsentiert.

Im zweiten Quartal des Jahres 2025 erzielte Xiaomi einen Gewinn je Aktie in Höhe von 0,45 RMB. Im Vorfeld waren die Analysten im Durchschnitt von einem Gewinn in Höhe von 0,327 RMB je Aktie ausgegangen. Im vergangenen Jahr hatte Xiaomi noch 0,20 RMB je Aktie eingenommen.

Die durchschnittliche Umsatzprognose der Experten für das vergangene Quartal lag bei 114,82 Milliarden RMB. Tatsächlich setzte Xiaomi im Berichtszeitraum 115,956 Milliarden RMB um, während im Vorjahresquartal ein Umsatz von 88,89 Milliarden RMB erzielt worden war.

An der Börse in Hongkong war der Dienstagshandel zum Zeitpunkt der Zahlenvorlage bereits beendet. Die Xiaomi-Aktie verlor bis Börsenschluss 1,23 Prozent auf 52,40 HKD.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: Iryna Imago / Shutterstock.com, Ramon Costa/SOPA Images/LightRocket via Getty Images

