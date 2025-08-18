Commerzbank-Aktie nimmt Rally wieder auf - Montagsdelle fast ausgebügelt
Das Papier des Frankfurter Geldhauses macht einen Teil der gestrigen Verluste wett und nähert sich seinem jüngsten Hoch.
Werte in diesem Artikel
• Commerzbank-Aktie erholt sich am Dienstag im XETRA-Handel und gewinnt an Wert
• Kursanstieg folgt auf einen Rückgang am Montag, der durch eine Herabstufung ausgelöst wurde
• Papier des Frankfurter Geldhauses hat das 52-Wochen-Hoch von vergangener Woche wieder im Visier
Die Commerzbank-Aktie, die am Montag nach einer Analystenabstufung nachgegeben hatte, zeigt sich am Dienstag erholt und gewinnt wieder an Wert.
Im XETRA-Handel konnte sich die Commerzbank-Aktie am Dienstag wieder erholen und verzeichnete zeitweise einen Anstieg von 2,47 Prozent auf 36,98 Euro. Damit hat das Papier das 52-Wochen-Hoch von vergangenem Donnerstag bei 37,83 Euro wieder im Visier.
Deutsche Bank-Analyse schickt Aktie zum Wochenstart runter
Der Kursanstieg am Dienstag folgt auf einen Rückgang am Vortag. Am Montag waren die Titel der Commerzbank um 3,24 Prozent auf 36,09 Euro gefallen. Auslöser hierfür war eine Abstufung durch die Deutsche Bank. Analyst Benjamin Goy hatte seine Kaufempfehlung aufgrund der deutlich gestiegenen Bewertung des Kredithauses zurückgezogen, behielt jedoch eine positive Haltung gegenüber der Aktie bei.
Haupttreiber der jüngsten Kursrally des Geldhauses war das Übernahmeinteresse der italienischen UniCredit. Mit einem Plus von mehr als 130 Prozent seit Jahresanfang gehört die Commerzbank-Aktie weiterhin zu den am besten performenden Werten im DAX. Zudem hatte die Bank jüngst ihre Gewinn- und Renditeziele angehoben und höhere Ausschüttungen an die Aktionäre in Aussicht gestellt.
Redaktion finanzen.net
Ausgewählte Hebelprodukte auf Commerzbank
Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Commerzbank
Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen
|Name
|Hebel
|KO
|Emittent
|Name
|Hebel
|KO
|Emittent
Weitere Commerzbank News
Bildquellen: Bocman1973 / Shutterstock.com, Frank Gaertner / Shutterstock.com
Nachrichten zu Commerzbank
Analysen zu Commerzbank
|Datum
|Rating
|Analyst
|18.08.2025
|Commerzbank Hold
|Deutsche Bank AG
|14.08.2025
|Commerzbank Sector Perform
|RBC Capital Markets
|08.08.2025
|Commerzbank Sector Perform
|RBC Capital Markets
|07.08.2025
|Commerzbank Buy
|Deutsche Bank AG
|06.08.2025
|Commerzbank Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|Datum
|Rating
|Analyst
|07.08.2025
|Commerzbank Buy
|Deutsche Bank AG
|06.08.2025
|Commerzbank Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|06.08.2025
|Commerzbank Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|14.07.2025
|Commerzbank Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|14.07.2025
|Commerzbank Buy
|Deutsche Bank AG
|Datum
|Rating
|Analyst
|18.08.2025
|Commerzbank Hold
|Deutsche Bank AG
|14.08.2025
|Commerzbank Sector Perform
|RBC Capital Markets
|08.08.2025
|Commerzbank Sector Perform
|RBC Capital Markets
|06.08.2025
|Commerzbank Sector Perform
|RBC Capital Markets
|06.08.2025
|Commerzbank Hold
|Warburg Research
|Datum
|Rating
|Analyst
|06.08.2025
|Commerzbank Verkaufen
|DZ BANK
|21.05.2024
|Commerzbank Underweight
|Barclays Capital
|19.02.2024
|Commerzbank Underweight
|Barclays Capital
|25.01.2024
|Commerzbank Underweight
|Barclays Capital
|27.11.2023
|Commerzbank Underweight
|Barclays Capital
Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für Commerzbank nach folgenden Kriterien zu filtern.
Alle: Alle Empfehlungen