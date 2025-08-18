52-Wochen-Hoch anvisiert

Das Papier des Frankfurter Geldhauses macht einen Teil der gestrigen Verluste wett und nähert sich seinem jüngsten Hoch.

• Commerzbank-Aktie erholt sich am Dienstag im XETRA-Handel und gewinnt an Wert

• Kursanstieg folgt auf einen Rückgang am Montag, der durch eine Herabstufung ausgelöst wurde

• Papier des Frankfurter Geldhauses hat das 52-Wochen-Hoch von vergangener Woche wieder im Visier

Die Commerzbank-Aktie, die am Montag nach einer Analystenabstufung nachgegeben hatte, zeigt sich am Dienstag erholt und gewinnt wieder an Wert.

Im XETRA-Handel konnte sich die Commerzbank-Aktie am Dienstag wieder erholen und verzeichnete zeitweise einen Anstieg von 2,47 Prozent auf 36,98 Euro. Damit hat das Papier das 52-Wochen-Hoch von vergangenem Donnerstag bei 37,83 Euro wieder im Visier.

Deutsche Bank-Analyse schickt Aktie zum Wochenstart runter

Der Kursanstieg am Dienstag folgt auf einen Rückgang am Vortag. Am Montag waren die Titel der Commerzbank um 3,24 Prozent auf 36,09 Euro gefallen. Auslöser hierfür war eine Abstufung durch die Deutsche Bank. Analyst Benjamin Goy hatte seine Kaufempfehlung aufgrund der deutlich gestiegenen Bewertung des Kredithauses zurückgezogen, behielt jedoch eine positive Haltung gegenüber der Aktie bei.

Haupttreiber der jüngsten Kursrally des Geldhauses war das Übernahmeinteresse der italienischen UniCredit. Mit einem Plus von mehr als 130 Prozent seit Jahresanfang gehört die Commerzbank-Aktie weiterhin zu den am besten performenden Werten im DAX. Zudem hatte die Bank jüngst ihre Gewinn- und Renditeziele angehoben und höhere Ausschüttungen an die Aktionäre in Aussicht gestellt.

Redaktion finanzen.net