DAX24.393 +0,3%ESt505.473 +0,7%Top 10 Crypto16,00 +0,4%Dow44.912 -0,1%Nas21.630 ±0,0%Bitcoin98.906 -0,8%Euro1,1682 +0,2%Öl65,99 -0,7%Gold3.345 +0,4%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Rheinmetall 703000 Novo Nordisk A3EU6F NVIDIA 918422 RENK RENK73 Lufthansa 823212 Commerzbank CBK100 Bayer BAY001 UnitedHealth 869561 BASF BASF11 Siemens Energy ENER6Y TUI TUAG50 BYD A0M4W9 Palantir A2QA4J Deutsche Bank 514000 Allianz 840400
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
Neues Ukraine-Treffen im Fokus: DAX fester -- Palo Alto Networks-Gewinn enttäuscht - Ausblick positiv -- Xpeng, Xiaomi, Microsoft, Volatus, NVIDIA, Rüstungswerte, Apple, Novo Nordisk, Intel im Fokus
Top News
Trump strebt neues Ukraine-Gipfeltreffen mit Selenskyj und Putin an Trump strebt neues Ukraine-Gipfeltreffen mit Selenskyj und Putin an
Microsoft-Aktie erhält neues Kursziel von Truist - Analysten sehen starkes Potenzial Microsoft-Aktie erhält neues Kursziel von Truist - Analysten sehen starkes Potenzial
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil
25 € Neukundenbonus + 1 Aktie gratis. Hol Dir jetzt Dein finanzen.net ZERO-Depot!
KI beflügelt

Microsoft-Aktie erhält neues Kursziel von Truist - Analysten sehen starkes Potenzial

19.08.25 11:59 Uhr
30 Prozent Plus-Chance! NASDAQ-Aktie Microsoft: Das ist die irre Mega-Prognose für den Tech-Riesen! | finanzen.net

Truist Securities begründet die Anhebung des Microsoft-Kursziels mit der anhaltenden Stärke in den Bereichen Cloud und künstliche Intelligenz.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Microsoft Corp.
442,90 EUR 2,30 EUR 0,52%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

• US-Bank Truist hat das Kursziel für die Microsoft-Aktie angehoben
• Analysten begründen die Anhebung mit dem anhaltenden Wachstum in den Bereichen Cloud und künstliche Intelligenz
• Basierend auf dem gestrigen Schlusskurs bietet das neue Kursziel ein Potenzial von über 30 Prozent

Wer­bung

Die Microsoft-Aktie steht nach einer aktuellen Analyse der US-Bank Truist Securities im Fokus der Anleger. Die Analysten haben ihr Kursziel deutlich angehoben und sehen weiterhin starkes Wachstumspotenzial.

Kursziel-Anhebung basierend auf Cloud- und KI-Wachstum

Wie Investing.com berichtet, hat Truist das Kursziel für Microsoft-Aktien von 650 US-Dollar auf 675 US-Dollar angehoben. Als Grund nannten die Analysten die anhaltende Dynamik des Unternehmens in den Bereichen Cloud und künstliche Intelligenz. Die Analysten zeigten sich zuversichtlich, dass Microsoft dieses starke Momentum fortsetzen könne. Zudem sehen sie ein Wachstum, das einen positiven "Heiligenschein-Effekt" über eine Vielzahl von Microsofts individuellen Infrastruktur-, Daten- und App-Geschäften verbreitet. Truist hat zudem seine Schätzungen für Umsatz, Betriebsergebnis und Cashflow für die Geschäftsjahre 2026 und 2027 erhöht und sieht "Möglichkeiten für ein solides Aufwärtspotenzial".

Die Analysten hoben zudem die "Umsatzsynergien und Multiplikatoreffekte" im gesamten Portfolio von Microsoft hervor, indem sie unter anderem Microsoft Fabric, Microsoft 365 Copilot und GitHub Copilot als Beispiele nannten. Truist begründet die "Premium-Bewertung" mit der Rolle des Unternehmens als "Picks and Shovels" (also als Lieferant von grundlegenden Werkzeugen) in der sich schnell entwickelnden KI-Landschaft sowie mit den anhaltend hohen Wachstumsraten in den Bereichen kommerzielle Buchungen, Cloud und Azure.

Wer­bung

Über 30 Prozent Potenzial zum neuen Kursziel

Die Microsoft-Aktie notierte am Montag im NASDAQ-Handel bei einem Schlusskurs von 517,10 US-Dollar und bewegte sich vorbörslich bei 517,58 US-Dollar kaum. Basierend auf dem neuen Kursziel von 675 US-Dollar errechnet sich ein Kurspotenzial von rund 30,54 Prozent.

Analystenkonsens bleibt optimistisch

Der Analystenkonsens auf TipRanks bleibt weiterhin sehr optimistisch. Von 35 Bewertungen sind 34 Kaufempfehlungen und eine Halten-Empfehlung. Es gibt keine Verkaufsempfehlung. Das höchste Kursziel liegt bei den bereits erwähnten 675 US-Dollar, während das durchschnittliche Kursziel bei 623,60 US-Dollar liegt. Das niedrigste Kursziel wird mit 520 US-Dollar angegeben. Zum durchschnittlichen Kursziel besteht ein Kurspotenzial von 20,59 Prozent.

Redaktion finanzen.net

In eigener Sache

Übrigens: Microsoft und andere US-Aktien sind bei finanzen.net ZERO sogar bis 23 Uhr handelbar (ohne Ordergebühren, zzgl. Spreads). Jetzt kostenlos Depot eröffnen und Neukunden-Bonus sichern!

Ausgewählte Hebelprodukte auf Microsoft

Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Microsoft

NameHebelKOEmittent
NameHebelKOEmittent
Wer­bung

Bildquellen: James Marvin Phelps / Shutterstock.com, Justin Sullivan/Getty Images

Nachrichten zu Microsoft Corp.

DatumMeistgelesen
Wer­bung

Analysen zu Microsoft Corp.

DatumRatingAnalyst
31.07.2025Microsoft BuyJefferies & Company Inc.
31.07.2025Microsoft BuyUBS AG
31.07.2025Microsoft KaufenDZ BANK
31.07.2025Microsoft OutperformRBC Capital Markets
31.07.2025Microsoft OverweightJP Morgan Chase & Co.
DatumRatingAnalyst
31.07.2025Microsoft BuyJefferies & Company Inc.
31.07.2025Microsoft BuyUBS AG
31.07.2025Microsoft KaufenDZ BANK
31.07.2025Microsoft OutperformRBC Capital Markets
31.07.2025Microsoft OverweightJP Morgan Chase & Co.
DatumRatingAnalyst
31.05.2023Microsoft NeutralUBS AG
27.04.2023Microsoft NeutralUBS AG
20.04.2023Microsoft NeutralUBS AG
17.03.2023Microsoft NeutralUBS AG
14.03.2023Microsoft NeutralUBS AG
DatumRatingAnalyst
03.07.2020Microsoft verkaufenCredit Suisse Group
19.11.2018Microsoft UnderperformJefferies & Company Inc.
26.09.2018Microsoft UnderperformJefferies & Company Inc.
14.06.2018Microsoft UnderperformJefferies & Company Inc.
13.06.2018Microsoft UnderperformJefferies & Company Inc.

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für Microsoft Corp. nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
mehr Analysen