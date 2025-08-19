DAX24.292 -0,5%ESt505.465 -0,3%Top 10 Crypto15,87 +2,4%Dow44.922 ±0,0%Nas21.315 -1,5%Bitcoin97.808 +1,0%Euro1,1640 -0,1%Öl66,47 +0,8%Gold3.324 +0,3%
US-Ölreserven im Blick

Ölpreise legen zu - die Gründe

20.08.25 10:25 Uhr
Öl wird teurer - Das steckt dahinter | finanzen.net

Die Ölpreise haben am Mittwoch zugelegt.

Werte in diesem Artikel
Rohstoffe
Ölpreis (Brent)
66,57 USD 0,62 USD 0,94%
News
Ölpreis (WTI)
62,70 USD 0,44 USD 0,71%
News

Ein Barrel (159 Liter) der Nordseesorte Brent zur Lieferung im Oktober kostete 66,42 US-Dollar. Das waren 65 Cent mehr als am Vortag. Der Preis für ein Barrel der US-Sorte WTI zur Lieferung im September stieg ebenfalls um 65 Cent auf 63,00 Dollar.

Gestützt wurden die Ölpreise durch die Entwicklung der Ölreserven in den USA. Der Interessenverband American Petroleum Institute (API) ermittelte für die vergangene Woche einen Rückgang der US-Lagerbestände um 2,4 Millionen Barrel. Am Nachmittag werden die Zahlen des Energieministeriums veröffentlicht.

Ansonsten ist die Stimmung weiter durch große Unsicherheit mit Blick auf den Ukraine-Krieg geprägt. Trotz der Aussicht auf Verhandlungen gehen die Kämpfe weiter.

/jsl/la/jha/

NEW YORK/LONDON (dpa-AFX)

Bildquellen: cherezoff / Shutterstock.com, Sukpaiboonwat / Shutterstock.com

