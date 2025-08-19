DAX24.423 +0,5%ESt505.465 -0,3%Top 10 Crypto15,85 +2,3%Dow44.922 ±0,0%Nas21.315 -1,5%Bitcoin97.743 +0,9%Euro1,1640 -0,1%Öl66,29 +0,5%Gold3.326 +0,3%
Goldpreis und Ölpreis

Goldpreis: Auf Dreiwochentief abgerutscht

20.08.25 07:56 Uhr
Bittere Wende: Gold erreicht Dreiwochentief

Der Goldpreis zeigt derzeit zwar keine starken Ausschläge, allerdings bewegt er sich sukzessive in tiefere Regionen.

Werte in diesem Artikel
Rohstoffe
Goldpreis
3.325,67 USD 10,20 USD 0,31%
News
Ölpreis (Brent)
66,29 USD 0,34 USD 0,52%
News
Ölpreis (WTI)
62,35 USD 0,09 USD 0,14%
News

von Jörg Bernhard

Mittlerweile ist er auf dem niedrigsten Stand seit drei Wochen angelangt. Verantwortlich hierfür waren ein stärkerer Dollar und die zunehmende Risikobereitschaft der Anleger infolge geopolitischer Entspannungssignalen. Märkte warten zudem gespannt auf die Rede von Fed-Chef Jerome Powell, die am Freitag im Rahmen des Symposiums in Jackson Hole erwartet wird. Dabei hoffen Investoren auf Hinweise zur weiteren Zinspolitik. Der Dollarindex kletterte auf den höchsten Stand seit über einer Woche und macht Gold damit für Käufer außerhalb des Dollarraums teurer. Am Abend dürften die Protokolle der Fed-Sitzung vom Juli (20.00 Uhr) für erhöhte Aufmerksamkeit sorgen. Die Zins-Futures des FedWatch-Tool des US-Terminbörsenbetreibers CME Group deuten derzeit auf zwei Zinssenkungen um je 25 Basispunkte im Jahr 2025 hin, wobei die erste Senkung am 17. September erwartet wird. Die Wahrscheinlichkeit für dieses Szenario beläuft sich auf fast 62 Prozent.

Am Mittwochmorgen präsentierte sich der Goldpreis mit stabilen Notierungen. Bis 7.45 Uhr (MESZ) verteuerte sich der am aktivsten gehandelte Future auf Gold (Dezember) um 4,70 auf 3.363,40 Dollar pro Feinunze.

Rohöl: Höher nach API-Wochenbericht

Der Ölpreis bewegt sich im frühen Mittwochshandel leicht im Plus. Unterstützung erhielt der fossile Energieträger u.a. durch Meldungen einer robusten Ölnachfrage in den USA. Laut Daten des American Petroleum Institute (API) sanken nämlich die US-Rohöllagerbestände in der Woche bis zum 15. August um 2,42 Millionen Barrel. Die Benzinbestände gingen um 956.000 Barrel zurück, während die Destillatbestände (z. B. Diesel und Heizöl) um 535.000 Barrel stiegen. Neue Impulse könnte im weiteren Tagesverlauf der für den Nachmittag angekündigte "offizielle" Wochenbericht der US-Energiebehörde EIA (16.30 Uhr) liefern.

Am Mittwochmorgen präsentierte sich der Ölpreis mit leicht erholten Notierungen. Bis gegen 7.45 Uhr (MESZ) ermäßigte sich der nächstfällige WTI-Future um 0,23 auf 62,58 Dollar, während sein Pendant auf Brent um 0,26 auf 66,05 Dollar anzog.


