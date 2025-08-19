US-Wettbewerber im Fokus

Die Aktien von Beiersdorf und L'Oreal haben am Donnerstag nach Zahlen von US-Wettbewerbern verloren.

Zuletzt erholte Papiere von Beiersdorf sinken via XETRA zeitweise um 2,19 Prozent auf 100,70 Euro. L'Oreal verlieren nach ihrer jüngsten Kursrally an der EURONEXT in Paris zeitweise 1,30 Prozent auf 401,40 Euro.

Nach den Ergebnissen des vierten Geschäftsquartals brechen die Anteilsscheine des US-Parfüm- und Kosmetikherstellers Coty an der NYSE zeitweise 20,99 Prozent auf 3,835 US-Dollar ein. Estée Lauder steigen dagegen zeitweise um 1,95 Prozent auf 88,26 US-Dollar.

Die Signale der US-Konkurrenz seien bestenfalls durchwachsen, schrieb UBS-Experte Guillaume Delmas mit Blick auf L'Oreal. Ihre Ausblicke erinnerten daran, dass die Beauty-Branche unkalkulierbarer geworden sei. L'Oreal schlage sich aber generell besser als die beiden US-Konzerne.

