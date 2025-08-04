Airbus-Aktie fällt: Beschäftigte in Großbritannien kündigen 10 Streiktage im September an
Airbus-Beschäftigte in Großbritannien planen wegen einer Tarifauseinandersetzung mit dem Flugzeughersteller im September 10 Streiktage.
Werte in diesem Artikel
Wie die Gewerkschaft Unite mitteilte, haben ihre Mitglieder für Arbeitskampfmaßnahmen votiert. Unite vertritt nach eigenen Angaben mehr als 3.000 Flugzeugmonteure und Ingenieure des europäischen Flugzeugherstellers.
Der Streik werde am 2. September beginnen und über einen Zeitraum von drei Wochen zehn Tage lang andauern, sagte Unite.
Der Streik werde die Produktion von Tragflächen für die wichtigsten zivilen und militärischen Flugzeugprogramme von Airbus beeinträchtigen, Lieferungen verzögern und Druck auf die globale Lieferkette ausüben, fügte die Gewerkschaft hinzu.
Die Gewerkschaft bekräftigte ihr Engagement für eine Einigung und fordert Airbus auf, mit einem Lohnangebot, das die Inflation und den realen Anstieg der Lebenshaltungskosten berücksichtigt, an den Verhandlungstisch zurückzukehren.
Airbus reagierte nicht sofort auf eine Bitte um Stellungnahme.
Die Airbus-Aktie gibt im XETRA-Handel am Mittwoch zeitweise 1,63 Prozent auf 180,78 Euro nach.
DJG/DJN/uxd/mgo
DOW JONES
Ausgewählte Hebelprodukte auf Airbus
Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Airbus
Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen
|Name
|Hebel
|KO
|Emittent
|Name
|Hebel
|KO
|Emittent
Weitere Airbus News
Bildquellen: Selfiy / Shutterstock.com, Naiyyer / Shutterstock.com
Nachrichten zu Airbus SE
Analysen zu Airbus SE
|Datum
|Rating
|Analyst
|11:46
|Airbus SE Buy
|Jefferies & Company Inc.
|08.08.2025
|Airbus SE Buy
|Deutsche Bank AG
|08.08.2025
|Airbus SE Buy
|Jefferies & Company Inc.
|08.08.2025
|Airbus SE Outperform
|RBC Capital Markets
|04.08.2025
|Airbus SE Buy
|Jefferies & Company Inc.
|Datum
|Rating
|Analyst
|11:46
|Airbus SE Buy
|Jefferies & Company Inc.
|08.08.2025
|Airbus SE Buy
|Deutsche Bank AG
|08.08.2025
|Airbus SE Buy
|Jefferies & Company Inc.
|08.08.2025
|Airbus SE Outperform
|RBC Capital Markets
|04.08.2025
|Airbus SE Buy
|Jefferies & Company Inc.
|Datum
|Rating
|Analyst
|31.07.2025
|Airbus SE Neutral
|UBS AG
|03.07.2025
|Airbus SE Neutral
|UBS AG
|19.06.2025
|Airbus SE Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|01.05.2025
|Airbus SE Neutral
|UBS AG
|01.05.2025
|Airbus SE Hold
|Jefferies & Company Inc.
|Datum
|Rating
|Analyst
|31.10.2024
|Airbus SE (ex EADS) Sell
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|10.10.2024
|Airbus SE (ex EADS) Sell
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|09.09.2024
|Airbus SE (ex EADS) Sell
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|06.08.2024
|Airbus SE (ex EADS) Sell
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|31.07.2024
|Airbus SE (ex EADS) Sell
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für Airbus SE nach folgenden Kriterien zu filtern.
Alle: Alle Empfehlungen