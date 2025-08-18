DAX24.391 +0,3%ESt505.472 +0,7%Top 10 Crypto16,00 +0,4%Dow44.912 -0,1%Nas21.630 ±0,0%Bitcoin98.906 -0,8%Euro1,1682 +0,2%Öl65,98 -0,7%Gold3.344 +0,4%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Rheinmetall 703000 Novo Nordisk A3EU6F NVIDIA 918422 RENK RENK73 Lufthansa 823212 Commerzbank CBK100 Bayer BAY001 UnitedHealth 869561 BASF BASF11 Siemens Energy ENER6Y TUI TUAG50 BYD A0M4W9 Palantir A2QA4J Deutsche Bank 514000 Allianz 840400
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
Neues Ukraine-Treffen im Fokus: DAX fester -- Palo Alto Networks-Gewinn enttäuscht - Ausblick positiv -- Xpeng, Xiaomi, Microsoft, Volatus, NVIDIA, Rüstungswerte, Apple, Novo Nordisk, Intel im Fokus
Top News
Trump strebt neues Ukraine-Gipfeltreffen mit Selenskyj und Putin an Trump strebt neues Ukraine-Gipfeltreffen mit Selenskyj und Putin an
Microsoft-Aktie erhält neues Kursziel von Truist - Analysten sehen starkes Potenzial Microsoft-Aktie erhält neues Kursziel von Truist - Analysten sehen starkes Potenzial
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil
25 € Neukundenbonus + 1 Aktie gratis. Hol Dir jetzt Dein finanzen.net ZERO-Depot!
Bücher geöffnet

Xpeng-Aktie zieht an: Xpeng übertrifft bei Umsatz und Gewinn alle Erwartungen

19.08.25 11:42 Uhr
NYSE-Aktie Xpeng gefragt: Xpeng reduziert Verluste und übertrifft Erwartungen | finanzen.net

Der chinesische E-Autobauer und Tesla-Rivale Xpeng hat am Dienstag vor Handelsstart an den US-Börsen seine Bilanz für das zweite Quartal 2025 vorgelegt.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Tesla
286,20 EUR -1,80 EUR -0,63%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Xpeng
16,90 EUR 0,10 EUR 0,60%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Der Tesla-Rivale Xpeng meldete für das zweite Jahresviertel 2025 ein EPS in Höhe von 0,48 RMB. Analysten hatten im Schnitt einen Verlust je Aktie von 0,756 RMB prognostiziert, nach einem Minus von 1,28 RMB im Vorjahreszeitraum.

Wer­bung

Die durchschnittliche Umsatzprognose der Experten hatte sich daneben auf 17,95 Milliarden RMB belaufen, nachdem im zweiten Quartal 2024 ein Umsatz von 8,11 Milliarden RMB erzielt worden war. Tatsächlich setzte Xpeng im aktuellen Berichtszeitraum nun 18,27 Milliarden RMB um.

An der NYSE bewegt sich die Xpeng-Aktie im vorbörslichen Handel zeitweise 1,51 Prozent im Plus bei 20,20 US-Dollar.

Redaktion finanzen.net

In eigener Sache

Übrigens: Tesla und andere US-Aktien sind bei finanzen.net ZERO sogar bis 23 Uhr handelbar (ohne Ordergebühren, zzgl. Spreads). Jetzt kostenlos Depot eröffnen und Neukunden-Bonus sichern!

Ausgewählte Hebelprodukte auf Tesla

Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Tesla

NameHebelKOEmittent
NameHebelKOEmittent
Wer­bung

Bildquellen: helloabc / Shutterstock.com, Postmodern Studio / Shutterstock.com

Nachrichten zu Tesla

DatumMeistgelesen
Wer­bung

Analysen zu Tesla

DatumRatingAnalyst
29.07.2025Tesla OutperformRBC Capital Markets
28.07.2025Tesla BuyDeutsche Bank AG
28.07.2025Tesla UnderweightJP Morgan Chase & Co.
26.07.2025Tesla HoldJefferies & Company Inc.
25.07.2025Tesla VerkaufenDZ BANK
DatumRatingAnalyst
29.07.2025Tesla OutperformRBC Capital Markets
28.07.2025Tesla BuyDeutsche Bank AG
24.07.2025Tesla OutperformRBC Capital Markets
09.07.2025Tesla OutperformRBC Capital Markets
02.07.2025Tesla BuyDeutsche Bank AG
DatumRatingAnalyst
26.07.2025Tesla HoldJefferies & Company Inc.
24.07.2025Tesla NeutralGoldman Sachs Group Inc.
24.07.2025Tesla HoldJefferies & Company Inc.
18.07.2025Tesla HoldJefferies & Company Inc.
05.05.2025Tesla HoldJefferies & Company Inc.
DatumRatingAnalyst
28.07.2025Tesla UnderweightJP Morgan Chase & Co.
25.07.2025Tesla VerkaufenDZ BANK
24.07.2025Tesla UnderweightJP Morgan Chase & Co.
24.07.2025Tesla SellUBS AG
24.07.2025Tesla SellUBS AG

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für Tesla nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
mehr Analysen