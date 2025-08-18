Xpeng-Aktie zieht an: Xpeng übertrifft bei Umsatz und Gewinn alle Erwartungen
Der chinesische E-Autobauer und Tesla-Rivale Xpeng hat am Dienstag vor Handelsstart an den US-Börsen seine Bilanz für das zweite Quartal 2025 vorgelegt.
Werte in diesem Artikel
Der Tesla-Rivale Xpeng meldete für das zweite Jahresviertel 2025 ein EPS in Höhe von 0,48 RMB. Analysten hatten im Schnitt einen Verlust je Aktie von 0,756 RMB prognostiziert, nach einem Minus von 1,28 RMB im Vorjahreszeitraum.
Die durchschnittliche Umsatzprognose der Experten hatte sich daneben auf 17,95 Milliarden RMB belaufen, nachdem im zweiten Quartal 2024 ein Umsatz von 8,11 Milliarden RMB erzielt worden war. Tatsächlich setzte Xpeng im aktuellen Berichtszeitraum nun 18,27 Milliarden RMB um.
An der NYSE bewegt sich die Xpeng-Aktie im vorbörslichen Handel zeitweise 1,51 Prozent im Plus bei 20,20 US-Dollar.
Redaktion finanzen.net
Bildquellen: helloabc / Shutterstock.com, Postmodern Studio / Shutterstock.com
