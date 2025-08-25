DAX24.212 -0,3%ESt505.448 -0,5%Top 10 Crypto15,82 -2,3%Dow44.721 -0,5%Nas21.121 -0,2%Bitcoin97.305 -0,8%Euro1,1646 ±-0,0%Öl67,00 -0,1%Gold3.346 -0,1%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Rheinmetall 703000 NVIDIA 918422 Palantir A2QA4J RENK RENK73 Novo Nordisk A3EU6F Lufthansa 823212 BASF BASF11 Siemens Energy ENER6Y Commerzbank CBK100 DroneShield A2DMAA HENSOLDT HAG000 Deutsche Telekom 555750 Deutsche Bank 514000 BYD A0M4W9 Bayer BAY001
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
Vor Notenbankertreffen: DAX leichter -- US-Börsen schwächer erwartet -- Google greift Apples iPhone mit KI-Smartphones an -- Volatus, D-Wave, Novo Nordisk, DroneShield, Tesla, Palantir im Fokus
Top News
Walmart-Aktie trotz Umsatzplus im Minus - Prognose angehoben Walmart-Aktie trotz Umsatzplus im Minus - Prognose angehoben
Augen auf Notenbanker-Treffen: DAX etwas schwächer - kein klarer Trend erkennbar Augen auf Notenbanker-Treffen: DAX etwas schwächer - kein klarer Trend erkennbar
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil
Gratis-Aktie + 25 € + Top 10 Crypto ETP geschenkt. Hol Dir jetzt Dein finanzen.net ZERO-Depot!
Mehr Anträge

US-Arbeitslosenhilfe: Erstanträge steigen deutlich an

21.08.25 14:33 Uhr
Mehr Anträge auf Arbeitslosenhilfe in den USA | finanzen.net

Die Zahl der Erstanträge auf Leistungen aus der US-Arbeitslosenversicherung hat in der Woche zum 16. August spürbar zugelegt.

Im Vergleich zur Vorwoche stieg die Zahl der Anträge auf saisonbereinigter Basis um 11.000 auf 235.000, wie das US-Arbeitsministerium in Washington mitteilte. Von Dow Jones Newswires befragte Volkswirte hatten einen Anstieg auf 225.000 vorhergesagt.

Wer­bung

Für die Vorwoche wurde der Wert mit 224.000 bestätigt. Der gleitende Vierwochendurchschnitt erhöhte sich gegenüber der Vorwoche um 4.500 auf 226.250.

In der Woche zum 9. August erhielten 1,972 Millionen Personen Arbeitslosenunterstützung. Dies war eine Zunahme gegenüber der Vorwoche um 30.000.

DJG/DJN/apo/kla

DOW JONES

Bildquellen: Cynthia Shirk / Shutterstock.com