DAX24.497 +0,5%ESt505.463 +0,5%Top 10 Crypto16,72 -0,4%Dow44.911 ±-0,0%Nas21.711 ±-0,0%Bitcoin102.029 +0,3%Euro1,1678 +0,2%Öl66,30 -0,9%Gold3.341 +0,1%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Rheinmetall 703000 TUI TUAG50 NVIDIA 918422 Lufthansa 823212 Commerzbank CBK100 RENK RENK73 Novo Nordisk A3EU6F Allianz 840400 Deutsche Bank 514000 Siemens Energy ENER6Y Lilium A3CYXP Deutsche Telekom 555750 Palantir A2QA4J BYD A0M4W9 Amazon 906866
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
Treffen von Trump und Putin am Abend: DAX fester -- Asiens Börsen uneins -- US-Regierung denkt wohl über Einstieg bei Intel nach -- Buffett Depot, Novo Nordisk, Lilium, Rüstungstitel im Fokus
Top News
Vor Treffen zwischen Trump und Putin zum Ukraine-Krieg: DAX-Anleger vorsichtig optimistisch Vor Treffen zwischen Trump und Putin zum Ukraine-Krieg: DAX-Anleger vorsichtig optimistisch
Lindt & Sprüngli-Aktie unbeeindruckt: Osterhasen könnten bald in den USA entstehen Lindt & Sprüngli-Aktie unbeeindruckt: Osterhasen könnten bald in den USA entstehen
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil
Konjunktur abgeflaut

Konjunktur in der Schweiz: Wirtschaft wächst im Q2 nur minimal

15.08.25 10:00 Uhr
Schweizer Wirtschaft mit magerem Plus im Q2 | finanzen.net

In der Schweiz ist die Konjunktur nach einem starken Jahresstart im zweiten Quartal deutlich abgeflaut.

In den Monaten April bis Juni stieg das Bruttoinlandprodukt (BIP) auf bereinigter Basis zum Vorquartal nur noch um 0,1 Prozent, wie aus der am Freitag veröffentlichten Erstschätzung des Staatssekretariates für Wirtschaft (Seco) hervorgeht. Demnach wurde eine negative Entwicklung der Industrie durch Wachstum des Dienstleistungssektors ausgeglichen. Analysten hatten im Schnitt mit einem leichten Schrumpfen um 0,1 Prozent gerechnet.

Wer­bung

Im ersten Quartal war das Schweizer BIP noch um 0,8 Prozent gewachsen. Damals wurden wegen der Unsicherheit bezüglich der US-Zollpolitik im Vorfeld des "Liberation Day" von Anfang April mehr Güter von der Schweiz in die USA exportiert. Besonders die Pharmaexporte legten im März mit der Sorge vor hohen US-Zöllen stark zu.

Die aktuellen Daten basieren auf einer Schnellschätzung des Seco. Noch unvollständig verfügbare Grunddaten werden mit prognostizierten Werten ergänzt. Die später verfügbaren vollständigen und aktualisierten Daten könnten das Ergebnis noch verändern. Die offizielle Schätzung zum zweiten Quartal wird am 28. August erwartet.

/mk/ra/AWP/jkr

BERN (dpa-AFX)

Bildquellen: Aleksey Klints / Shutterstock.com, Basov Mikhail / Shutterstock.com