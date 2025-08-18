DAX24.378 +0,8%ESt505.435 +0,9%Top 10 Crypto16,45 -2,1%Dow44.911 ±-0,0%Nas21.711 ±-0,0%Bitcoin102.173 +0,4%Euro1,1672 +0,2%Öl66,61 -0,4%Gold3.344 +0,2%
2.Quartal

Überraschendes Wachstum: Japans Wirtschaft legt kräftiger zu als erwartet

15.08.25 07:53 Uhr
Japans Wirtschaft wächst stärker als prognostiziert - Überraschung für Anleger | finanzen.net

Japans Wirtschaft hat sich im Frühjahr stärker als erwartet entwickelt.

Im zweiten Quartal legte das Bruttoinlandsprodukt (BIP) im Vergleich zum Vorquartal auf das Jahr hochgerechnet um ein Prozent zu, wie die japanische Regierung am Freitag nach einer ersten Schätzung in Tokio mitteilte. Analysten hatten für die Monate April bis Juni im Schnitt nur mit einem Wachstum von 0,4 Prozent gerechnet.

Ohne die Annualisierung betrug das Wachstum im Quartalsvergleich 0,3 Prozent. Bereits zu Beginn des Jahres war Japans Wirtschaft gewachsen, wenn auch schwächer. Wir aus der Mitteilung weiter hervorgeht, betrug das Wachstum im ersten Quartal laut revidierten Daten 0,1 Prozent im Quartalsvergleich, oder annualisiert 0,6 Prozent.

Angetrieben wurde das Wachstum im zweiten Quartal unter anderem von Investitionen der Unternehmen. Der private Konsum habe ebenfalls zugelegt, aber nur leicht, wie aus der Mitteilung weiter hervorgeht.

Generell dürfte das Wachstum der japanischen Notenbank möglicherweise Spielraum geben, die Zinsen anzuheben. Zuletzt hatte die Zentralbank den Leitzins Ende Juli unverändert bei 0,50 Prozent belassen. Die nächste Zinsentscheidung steht im September auf dem Programm.

/jkr/jha/

TOKIO (dpa-AFX)

Bildquellen: Antony McAulay / Shutterstock.com, Jim Barber / Shutterstock.com