10 vor 9

Diese 10 Fakten dürften heute für Bewegung an den Märkten sorgen.

1. DAX im Minus erwartet

Der DAX dürfte am Mittwoch weiter unterhalb seiner Charthürde bei 24.500 Punkten auf Schlingerkurs bleiben. In vorbörslichen Indikationen zeigt sich der deutsche Leitindex zeitweise um 0,48 Prozent schwächer bei 24.304,66 Punkten.

2. Börsen in Fernost mehrheitlich tiefer

Die wichtigsten asiatischen Börsen geben zur Wochenmitte überwiegend nach. In Tokio fällt der Leitindex Nikkei 225 gegen 7:40 Uhr unserer Zeit um 1,60 Prozent auf 42.847 Punkte. Auf dem chinesischen Festland ist der Shanghai Composite hingegen ins Plus gedreht und gewinnt zur gleichen Zeit 0,24 Prozent auf 3.736 Zähler. In Hongkong weist der Hang Seng derweil bei 25.010 Stellen ein Minus in Höhe von 0,45 Prozent aus.

3. USA weiten Stahl- und Aluminiumzölle aus: Hunderte neue Produkte betroffen

Die US-Regierung unter Präsident Donald Trump hat Hunderte zusätzliche Produkte mit Stahl- und Aluminiumzöllen belegt. Bei den 407 Warenkategorien werden seit Wochenbeginn Zölle in Höhe von 50 Prozent anteilig einberechnet, wie aus einer entsprechenden Mitteilung aus dem Handelsregister hervorgeht. Zur Nachricht

4. TAG Immobilien: Kapitalerhöhung und mehr Wandelschuldverschreibungen

TAG Immobilien hat durch die Ausgabe neuer Aktien und Schuldverschreibungen knapp 288,2 Millionen Euro eingenommen. Die knapp 12,5 Millionen neuen Anteile wurden zu 14,90 Euro das Stück platziert. Zur Nachricht

5. Netflix feiert mit aktuellem Programm Erfolge

Mystery-Komödie kombiniert mit Coming-of-Age-Stoff läuft bei Netflix bestens, wie nun auch die zweite Staffel der Addams-Family-Spin-off-Serie "Wednesday" zeigt. Daneben verzeichnet auch der Animations-Musical-Film "KPop Demon Hunters" starke Zugriffszahlen. Zur Nachricht

6. Norwegens Staatsfonds baut indirektes Bitcoin-Investment massiv aus

Der norwegische Staatsfonds, der größte Staatsfonds der Welt, hat seine Kryptoinvestments im Vergleich zum Vorjahr massiv ausgebaut - ohne direkt Bitcoin zu halten. Zur Nachricht

7. Diese Aktien hielt der Gates Foundation Trust im 2. Quartal 2025

Die milliardenschwere Gates-Stiftung, ins Leben gerufen von Bill und Melinda Gates, verwaltet ihr Vermögen in einem Trust. So sah das zweite Quartal für den Gates Foundation Trust aus. Zur Nachricht

8. Musks Tesla Diner gerät scheinbar kurz nach Eröffnung ins Straucheln

Als Elon Musk im Juli das Tesla Diner in Hollywood eröffnete, war der Medienrummel enorm. Nur wenige Wochen später ist von der anfänglichen Euphorie allerdings wenig übrig geblieben. Zur Nachricht

9. Ölpreise etwas höher

Die Ölpreise präsentieren sich am Mittwochmorgen mit leicht erholten Notierungen. Bis gegen 7.45 Uhr (MESZ) ermäßigte sich der nächstfällige WTI-Future um 0,23 auf 62,58 Dollar, während sein Pendant auf Brent um 0,26 auf 66,05 Dollar anzog.

10. Euro gibt leicht nach

Der Euro gibt am Mittwochmorgen gegenüber dem US-Dollar leicht nach. Zeitweise kostet ein Euro 1,1634 US-Dollar und damit etwas weniger als am Vorabend, als er noch bei 1,1644 US-Dollar notierte.