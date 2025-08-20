DAX leichter erwartet -- Asiens Börsen in Rot -- USA weiten Stahl- und Aluminiumzölle aus

DAX24.423 +0,5%ESt505.483 +0,9%Top 10 Crypto15,50 -2,7%Dow44.922 ±0,0%Nas21.315 -1,5%Bitcoin97.631 +0,8%Euro1,1636 -0,1%Öl66,00 +0,1%Gold3.320 +0,1%
aktualisiert 20.08.25 07:05 Uhr

Netflix feiert mit aktuellem Programm Erfolge. TAG Immobilien mit Kapitalerhöhung.

Marktentwicklung


Der deutsche Leitindex zeigte sich am Dienstag in Grün.

Der DAX notierte zu Beginn etwas fester. Anschließend rutschte er kurzzeitig in die Verlustzone, bevor er wieder ins Plus drehte und seine positive Tendenz im Verlauf beibehielt. Er beendete die Sitzung 0,45 Prozent höher bei 24.423,07 Punkten.
Der TecDAX eröffnete unterdessen knapp im Plus, drehte im Verlauf jedoch ins Minus. Letztlich notierte er 0,15 Prozent tiefer bei 3.770,23 Zählern.

Der DAX blieb damit weiter nahe an seinem Rekordhoch von Mitte Juli bei 24.639 Zählern. Um es zu erreichen, müsste er aber die Charthürde im Bereich 24.500 Punkte knacken.

Der DAX wird zur Wochenmitte schwächer erwartet und dürfte unterhalb der Marke von 24.500 Punkten bleiben, die eine Charthürde darstellt. Damit dürfte das Rekordhoch von Mitte Juli bei 24.639 Punkten wieder etwas weiter in die Ferne rücken. Belastet wird die Stimmung von schwachen Technologiewerten in den USA: Der NASDAQ 100 fiel nach deutlichen Verlusten bei Schwergewicht NVIDIA zurück auf seine 21-Tage-Linie. Unternehmens- und Konjunkturnachrichten stehen zur Wochenmitte kaum an.

Top Themen

TAG Immobilien-Aktie knickt ein: Kapitalerhöhung und mehr Wandelschuldverschreibungen
