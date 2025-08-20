DAX leichter erwartet -- Asiens Börsen in Rot -- USA weiten Stahl- und Aluminiumzölle aus

Deutschland Europa USA Asien

Der deutsche Leitindex zeigte sich am Dienstag in Grün. Der DAX notierte zu Beginn etwas fester. Anschließend rutschte er kurzzeitig in die Verlustzone, bevor er wieder ins Plus drehte und seine positive Tendenz im Verlauf beibehielt. Er beendete die Sitzung 0,45 Prozent höher bei 24.423,07 Punkten.

Der TecDAX eröffnete unterdessen knapp im Plus, drehte im Verlauf jedoch ins Minus. Letztlich notierte er 0,15 Prozent tiefer bei 3.770,23 Zählern. Der DAX blieb damit weiter nahe an seinem Rekordhoch von Mitte Juli bei 24.639 Zählern. Um es zu erreichen, müsste er aber die Charthürde im Bereich 24.500 Punkte knacken. Der DAX wird zur Wochenmitte schwächer erwartet und dürfte unterhalb der Marke von 24.500 Punkten bleiben, die eine Charthürde darstellt. Damit dürfte das Rekordhoch von Mitte Juli bei 24.639 Punkten wieder etwas weiter in die Ferne rücken. Belastet wird die Stimmung von schwachen Technologiewerten in den USA: Der NASDAQ 100 fiel nach deutlichen Verlusten bei Schwergewicht NVIDIA zurück auf seine 21-Tage-Linie. Unternehmens- und Konjunkturnachrichten stehen zur Wochenmitte kaum an.





Europas Aktienmärkte präsentierten sich am Dienstag freundlich. Der EURO STOXX 50 bewegte sich zu Beginn nur knapp auf grünem Terrain. Im Verlauf konnte er weiter in die Gewinnzone vordringen und letztlich 0,89 Prozent auf 5.483,28 Punkte zulegen. Das Treffen von US-Präsident Donald Trump mit dem ukrainischen Präsidenten Wolodymyr Selenskyj sowie mehreren europäischen Staats- und Regierungschefs lieferte kaum neue Impulse. Trump strebt nun einen Dreiergipfel mit Selenskyj und dem russischen Präsidenten Wladimir Putin an. Die Aufmerksamkeit der Anleger richtet sich derweil zunehmend auf das am Donnerstag beginnende Notenbankertreffen in Jackson Hole. Besonders im Fokus stehen dabei mögliche Hinweise von US-Notenbankchef Powell zur Zinsentscheidung im September - zumal die Erwartung einer Zinssenkung zuletzt für Rückenwind an den Börsen gesorgt hatte.





Die US-Börsen fanden am Dienstag keine gemeinsame Richtung. Der Dow Jones eröffnete die Sitzung knapp im Plus. Zwischenzeitlich rutschte unter die Nulllinie, zum Handelsende drehte er jedoch wieder in die Gewinnzone und ging marginale 0,02 Prozent höher bei 44.922,39 Punkten in den Feierabend.

Der Techwerteindex NASDAQ Composite gab zum Start nur leicht nach. Im Verlauf fiel er jedoch tiefer ins Minus. Er ging mit einem Abschlag von 1,46 Prozent bei 21.314,95 Zählern aus dem Handel. Vor der Rede von Fed-Chef Jerome Powell in Jackson Hole scheuten Investoren angesichts hoher Bewertungen größere Risiken. Gemischte Immobilienmarktdaten lieferten keine klaren Impulse. Die Märkte rechnen mit einer ersten Zinssenkung im September und einer weiteren bis Jahresende, da die Schwäche am Arbeitsmarkt zunehmend stärker gewichtet wird als Inflationsrisiken. Da dies bereits weitgehend eingepreist ist, sehen Analysten wie Ipek Ozkardeskaya von Swissquote die Gefahr, dass fehlende Impulse, saisonal schwache Monate und steigende Anleiherenditen Gewinnmitnahmen begünstigen. Belastend wirkte zudem, dass es trotz neuer Gespräche von US-Präsident Trump mit Putin, Selenskyj und europäischen Partnern kaum Fortschritte in Richtung einer Lösung des Ukraine-Kriegs gibt.




