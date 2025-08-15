DAX24.302 -0,2%ESt505.431 -0,3%Top 10 Crypto15,90 -0,6%Dow44.938 ±-0,0%Nas21.600 -0,1%Bitcoin99.727 -0,6%Euro1,1662 -0,4%Öl66,14 ±0,0%Gold3.333 -0,1%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Rheinmetall 703000 Novo Nordisk A3EU6F NVIDIA 918422 RENK RENK73 Lufthansa 823212 Commerzbank CBK100 TUI TUAG50 Siemens Energy ENER6Y UnitedHealth 869561 BASF BASF11 Bayer BAY001 Palantir A2QA4J BYD A0M4W9 Deutsche Bank 514000 Allianz 840400
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
Ukraine-Verhandlungen im Blick: DAX schließt etwas tiefer -- Novo Nordisk erhält FDA-Zulassung für Wegovy -- UnitedHealth, Beyond Meat, Dayforce, Broadcom, Palantir, Lilium, Rüstungsaktien im Fokus
Top News
US-Steuergesetz bringt Rückenwind für grüne Energiewerte: Aktien von Vestas, SMA Solar und Nordex steigen kräftig US-Steuergesetz bringt Rückenwind für grüne Energiewerte: Aktien von Vestas, SMA Solar und Nordex steigen kräftig
Aktien von Rheinmetall, RENK & HENSOLDT ziehen an: Gipfeldiplomatie sorgt für Bewegung Aktien von Rheinmetall, RENK & HENSOLDT ziehen an: Gipfeldiplomatie sorgt für Bewegung
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil
Insider-Verkäufe

D-Wave Quantum-Aktie verliert: Widersprüchliche Signale für Anleger

18.08.25 17:46 Uhr
NYSE-Titel D-Wave Quantum-Aktie im Minus: Uneinheitliche Signale | finanzen.net

D-Wave Quantum-Anleger haben es derzeit nicht leicht, die Situation bei dem Quantencomputing-Spezialisten richtig einzuordnen.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Bank of New York Mellon
86,72 EUR -2,46 EUR -2,76%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
D-Wave Quantum
14,39 EUR -0,28 EUR -1,88%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Northern Trust Corp.
107,00 EUR -2,00 EUR -1,83%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

• D-Wave Quantum-Zahlen liefern keine klaren Hinweise
• Top-Manager stoßen Anteile ab
• Analysten und Großanleger bleiben optimistisch

Wer­bung

Bei D-Wave Quantum geht das Verwirrspiel weiter. Angefangen hatte es mit Quartalszahlen die schwer einzuordnen waren. Denn während der Verlust je Aktie im zweiten Quartal überraschend deutlich höher ausfiel als im Vorjahresquartal, überraschte das deutliche Umsatzplus positiv.

Insider verkaufen D-Wave Quantum-Anteile

Ein deutlich negatives Signal kam wenige Tage später, als bekannt wurde, dass sich mit der Chefjuristin sowie dem Finanzvorstand gleich zwei Top-Manager von signifikanten Aktienpaketen des Quantencomputing-Spezialisten getrennt haben. Insider-Verkäufe in einem so großen Umfang wie hier signalisieren oft mangelnden Glauben an kurzfristige Kursaussichten.

Analysten optimistisch

Überraschenderweise bleiben laut boerse-express die Analysten von Piper Sandler trotzdem optimistisch und haben das Kursziel sogar auf 22 US-Dollar angehoben. Auch Benchmark hebt weiterhin den Daumen und bleibt bei seinem "Buy"-Rating. Positiv stimmt die Analysten insbesondere die Technologieführerschaft sowie das Kundenwachstum von D-Wave Quantum.

Wer­bung

Großanleger greifen zu

Auch Großanleger bleiben anscheinend optimistisch gestimmt. Nach Angaben von boerse-express stocken institutionelle Investoren ihre Positionen auf. Während Atria Wealth Solutions eine neue Position aufbaue, würden bestehende Aktionäre wie Northern Trust Corp und Bank of New York Mellon Corp ihre Beteiligungen vergrößern.

So reagiert die D-Wave Quantum-Aktie

Am Montag geht es für die an der NYSE gelistete D-Wave Quantum-Aktie um 1,44 Prozent auf 16,77 US-Dollar abwärts.

Redaktion finanzen.net

In eigener Sache

Übrigens: Bank of New York Mellon und andere US-Aktien sind bei finanzen.net ZERO sogar bis 23 Uhr handelbar (ohne Ordergebühren, zzgl. Spreads). Jetzt kostenlos Depot eröffnen und Neukunden-Bonus sichern!

Ausgewählte Hebelprodukte auf Bank of New York Mellon

Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Bank of New York Mellon

NameHebelKOEmittent
NameHebelKOEmittent
Wer­bung

Bildquellen: T. Schneider / Shutterstock.com

Nachrichten zu D-Wave Quantum

DatumMeistgelesen
Wer­bung