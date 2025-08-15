DAX24.274 -0,4%ESt505.425 -0,4%Top 10 Crypto16,12 +0,8%Dow44.916 -0,1%Nas21.588 -0,2%Bitcoin99.096 -1,2%Euro1,1664 -0,4%Öl65,98 -0,2%Gold3.335 ±-0,0%
Buffett-Investment

UnitedHealth-Aktie steigt weiter: Bank of America hebt Kursziel an

18.08.25 17:00 Uhr
NYSE-Wert UnitedHealth-Aktie setzt Höhenflug fort: Bank of America pusht Kursziel

Nachdem am Freitag der Einstieg von Starinvestor Warren Buffett den Aktienkurs von UnitedHealth zweistellig hat steigen lassen, kommt am Montag weiterer Rückenwind.

• Buffett-Gesellschaft beteiligt sich an UnitedHealth
• BofA-Analyst hebt den Daumen
• Ausgewogenes Chance/Risiko-Profil

Die Aktie des US-Krankenversicherers UnitedHealth klettert am Montag an der NYSE zeitweise um 3,53 Prozent auf 314,75 US-Dollar. Angetrieben wird sie von einer Analyse der Bank of America (BofA), in welcher das Kursziel von ursprünglich 290 auf nun 325 US-Dollar angehoben wurde und das Neutral-Rating bekräftigt wurde.

Ausgewogenes Chance/Risiko-Profil

Wie "aktiencheck" berichtet, sieht BofA-Stratege Kevin Fischbeck bei UnitedHealth nach den Turbulenzen der vergangenen Monate nun sichtbare Stabilisierungstendenzen. Positiv hob er hervor, dass die kurzfristige Visibilität moderat zunehme und dass Bewertungsabschläge teilweise zurückkommen.

Auf der anderen Seite seien die großen Unwägbarkeiten noch nicht völlig ausgeräumt. So seien zentrale Kostentreiber und regulatorische Faktoren noch nicht final geklärt, so der Stratege.

Berkshire Hathaway steigt ein

Zuvor war die UnitedHealth-Aktie am Freitag ins Rampenlicht gestoßen worden, als aus einer Pflichtmitteilung an die US-Börsenaufsicht SEC hervorging, dass Berkshire Hathaway, die Gesellschaft von Investorenlegende Warren Buffett, im zweiten Quartal fünf Millionen Aktien von UnitedHealth erworben hat. Im Freitagshandel zogen die Aktien letztlich um 11,98 Prozent an und schlossen bei 304,01 US-Dollar.

Redaktion finanzen.net

