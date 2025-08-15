UnitedHealth-Aktie steigt weiter: Bank of America hebt Kursziel an
Nachdem am Freitag der Einstieg von Starinvestor Warren Buffett den Aktienkurs von UnitedHealth zweistellig hat steigen lassen, kommt am Montag weiterer Rückenwind.
Werte in diesem Artikel
• Buffett-Gesellschaft beteiligt sich an UnitedHealth
• BofA-Analyst hebt den Daumen
• Ausgewogenes Chance/Risiko-Profil
Die Aktie des US-Krankenversicherers UnitedHealth klettert am Montag an der NYSE zeitweise um 3,53 Prozent auf 314,75 US-Dollar. Angetrieben wird sie von einer Analyse der Bank of America (BofA), in welcher das Kursziel von ursprünglich 290 auf nun 325 US-Dollar angehoben wurde und das Neutral-Rating bekräftigt wurde.
Ausgewogenes Chance/Risiko-Profil
Wie "aktiencheck" berichtet, sieht BofA-Stratege Kevin Fischbeck bei UnitedHealth nach den Turbulenzen der vergangenen Monate nun sichtbare Stabilisierungstendenzen. Positiv hob er hervor, dass die kurzfristige Visibilität moderat zunehme und dass Bewertungsabschläge teilweise zurückkommen.
Auf der anderen Seite seien die großen Unwägbarkeiten noch nicht völlig ausgeräumt. So seien zentrale Kostentreiber und regulatorische Faktoren noch nicht final geklärt, so der Stratege.
Berkshire Hathaway steigt ein
Zuvor war die UnitedHealth-Aktie am Freitag ins Rampenlicht gestoßen worden, als aus einer Pflichtmitteilung an die US-Börsenaufsicht SEC hervorging, dass Berkshire Hathaway, die Gesellschaft von Investorenlegende Warren Buffett, im zweiten Quartal fünf Millionen Aktien von UnitedHealth erworben hat. Im Freitagshandel zogen die Aktien letztlich um 11,98 Prozent an und schlossen bei 304,01 US-Dollar.
Redaktion finanzen.net
Übrigens: Bank of America und andere US-Aktien sind bei finanzen.net ZERO sogar bis 23 Uhr handelbar (ohne Ordergebühren, zzgl. Spreads). Jetzt kostenlos Depot eröffnen und Neukunden-Bonus sichern!
Ausgewählte Hebelprodukte auf Bank of America
Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Bank of America
Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen
|Name
|Hebel
|KO
|Emittent
|Name
|Hebel
|KO
|Emittent
Weitere Bank of America News
Bildquellen: Katherine Welles / Shutterstock.com, II.studio / Shutterstock.com
Nachrichten zu UnitedHealth Inc.
Analysen zu UnitedHealth Inc.
|Datum
|Rating
|Analyst
|14.04.2022
|UnitedHealth Outperform
|RBC Capital Markets
|15.10.2020
|UnitedHealth Outperform
|Credit Suisse Group
|14.10.2020
|UnitedHealth Outperform
|RBC Capital Markets
|29.08.2019
|UnitedHealth Outperform
|Credit Suisse Group
|17.07.2018
|UnitedHealth buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|Datum
|Rating
|Analyst
|14.04.2022
|UnitedHealth Outperform
|RBC Capital Markets
|15.10.2020
|UnitedHealth Outperform
|Credit Suisse Group
|14.10.2020
|UnitedHealth Outperform
|RBC Capital Markets
|29.08.2019
|UnitedHealth Outperform
|Credit Suisse Group
|17.07.2018
|UnitedHealth buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|Datum
|Rating
|Analyst
|09.11.2016
|UnitedHealth Group Neutral
|Mizuho
|31.03.2011
|UnitedHealth Group perform
|Oppenheimer & Co. Inc.
|08.02.2011
|UnitedHealth Group neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|15.11.2010
|UnitedHealth Group hold
|Stifel, Nicolaus & Co., Inc.
|20.04.2010
|UnitedHealth neutral
|Wedbush Morgan Securities Inc.
|Datum
|Rating
|Analyst
|11.06.2009
|UnitedHealth underperform
|Oppenheimer & Co. Inc.
Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für UnitedHealth Inc. nach folgenden Kriterien zu filtern.
Alle: Alle Empfehlungen