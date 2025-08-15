DAX24.306 -0,2%ESt505.430 -0,4%Top 10 Crypto15,90 -0,6%Dow44.946 +0,1%Nas21.623 -0,4%Bitcoin98.488 -1,8%Euro1,1684 -0,3%Öl65,90 -0,4%Gold3.350 +0,4%
Anleger zurückhaltend

Rekordhoch im Blick? Siemens Energy-Aktie nach Verlusten wieder stärker

18.08.25 10:20 Uhr
Nach Rekordhoch und anschließenden Verlusten: Siemens Energy-Aktie legt zu | finanzen.net

Mitte vergangener Woche haben sich die Titel von Siemens Energy ihrem Allzeithoch genähert. Nach zwischenzeitlichen Verlusten zeigen sich die Papiere zum Wochenstart wieder stärker.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Siemens Energy AG
96,92 EUR 1,56 EUR 1,64%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

• Starke Quartalszahlen und Ausblick
• Papiere entfernen sich von Rekordhoch
• Aktie zuletzt wieder stärker

Am heutigen Montag gewinnt die Siemens Energy-Aktie im XETRA-Handel zeitweise 1,41 Prozent auf 96,18 Euro. In den vergangenen fünf Handelstagen war es dagegen um 4,64 Prozent abwärts gegangen.

Seit Jahresbeginn ist das Papier um rund 88 Prozent gestiegen. Am Mittwoch vergangener Woche war die Siemens Energy-Aktie zeitweise bis auf 104,60 Euro geklettert und stand damit nur noch knapp unter ihrem Allzeithoch von Ende Juli bei 104,85 Euro.

Starke Quartalszahlen

Die jüngsten Quartalszahlen, die am 6. August vorgestellt worden waren, hatten überzeugt. Bei Umsatz und Gewinn verzeichnete das Unternehmen erhebliche Zuwächse.

Trotz der US-Zollpolitik und den damit verbundenen Unsicherheiten bekräftigte das Management die schon einmal angehobene Prognose für das Geschäftsjahr 2024/25 (per Ende Juni) und will demnach die oberen Enden der Spannen bei Umsatz und Ergebnismarge erreichen. Optimistisch stimmt ein Rekordauftragsbestand von 136 Milliarden Euro.

Analysten skeptisch

Die Meinungen der Analysten hinsichtlich Siemens Energy sind geteilt. So senkten beispielsweise UBS und Bernstein am Tag der Bilanzvorlage den Daumen und bewerteten die Aktie des Energietechnikkonzerns nur mit Sell bzw. Underperform. Dagegen vergaben die Deutsche Bank und Goldman Sachs einen Tag später Buy-Empfehlungen.

Redaktion finanzen.net

Analysen zu Siemens Energy AG

DatumRatingAnalyst
07.08.2025Siemens Energy BuyDeutsche Bank AG
07.08.2025Siemens Energy BuyGoldman Sachs Group Inc.
06.08.2025Siemens Energy NeutralJP Morgan Chase & Co.
06.08.2025Siemens Energy UnderperformBernstein Research
06.08.2025Siemens Energy SellUBS AG
DatumRatingAnalyst
07.08.2025Siemens Energy BuyDeutsche Bank AG
07.08.2025Siemens Energy BuyGoldman Sachs Group Inc.
26.06.2025Siemens Energy BuyDeutsche Bank AG
20.06.2025Siemens Energy BuyDeutsche Bank AG
16.06.2025Siemens Energy BuyDeutsche Bank AG
DatumRatingAnalyst
06.08.2025Siemens Energy NeutralJP Morgan Chase & Co.
06.08.2025Siemens Energy NeutralJP Morgan Chase & Co.
31.07.2025Siemens Energy NeutralJP Morgan Chase & Co.
10.07.2025Siemens Energy Equal WeightBarclays Capital
02.07.2025Siemens Energy NeutralJP Morgan Chase & Co.
DatumRatingAnalyst
06.08.2025Siemens Energy UnderperformBernstein Research
06.08.2025Siemens Energy SellUBS AG
27.06.2025Siemens Energy VerkaufenDZ BANK
13.06.2025Siemens Energy UnderperformBernstein Research
19.05.2025Siemens Energy UnderperformBernstein Research

