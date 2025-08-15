Rekordhoch im Blick? Siemens Energy-Aktie nach Verlusten wieder stärker
Mitte vergangener Woche haben sich die Titel von Siemens Energy ihrem Allzeithoch genähert. Nach zwischenzeitlichen Verlusten zeigen sich die Papiere zum Wochenstart wieder stärker.
Werte in diesem Artikel
• Starke Quartalszahlen und Ausblick
• Papiere entfernen sich von Rekordhoch
• Aktie zuletzt wieder stärker
Am heutigen Montag gewinnt die Siemens Energy-Aktie im XETRA-Handel zeitweise 1,41 Prozent auf 96,18 Euro. In den vergangenen fünf Handelstagen war es dagegen um 4,64 Prozent abwärts gegangen.
Seit Jahresbeginn ist das Papier um rund 88 Prozent gestiegen. Am Mittwoch vergangener Woche war die Siemens Energy-Aktie zeitweise bis auf 104,60 Euro geklettert und stand damit nur noch knapp unter ihrem Allzeithoch von Ende Juli bei 104,85 Euro.
Starke Quartalszahlen
Die jüngsten Quartalszahlen, die am 6. August vorgestellt worden waren, hatten überzeugt. Bei Umsatz und Gewinn verzeichnete das Unternehmen erhebliche Zuwächse.
Trotz der US-Zollpolitik und den damit verbundenen Unsicherheiten bekräftigte das Management die schon einmal angehobene Prognose für das Geschäftsjahr 2024/25 (per Ende Juni) und will demnach die oberen Enden der Spannen bei Umsatz und Ergebnismarge erreichen. Optimistisch stimmt ein Rekordauftragsbestand von 136 Milliarden Euro.
Analysten skeptisch
Die Meinungen der Analysten hinsichtlich Siemens Energy sind geteilt. So senkten beispielsweise UBS und Bernstein am Tag der Bilanzvorlage den Daumen und bewerteten die Aktie des Energietechnikkonzerns nur mit Sell bzw. Underperform. Dagegen vergaben die Deutsche Bank und Goldman Sachs einen Tag später Buy-Empfehlungen.
Redaktion finanzen.net
Ausgewählte Hebelprodukte auf Siemens Energy
Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Siemens Energy
Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen
|Name
|Hebel
|KO
|Emittent
|Name
|Hebel
|KO
|Emittent
Weitere Siemens Energy News
Bildquellen: Siemens Energy AG
Nachrichten zu Siemens Energy AG
Analysen zu Siemens Energy AG
|Datum
|Rating
|Analyst
|07.08.2025
|Siemens Energy Buy
|Deutsche Bank AG
|07.08.2025
|Siemens Energy Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|06.08.2025
|Siemens Energy Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|06.08.2025
|Siemens Energy Underperform
|Bernstein Research
|06.08.2025
|Siemens Energy Sell
|UBS AG
|Datum
|Rating
|Analyst
|07.08.2025
|Siemens Energy Buy
|Deutsche Bank AG
|07.08.2025
|Siemens Energy Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|26.06.2025
|Siemens Energy Buy
|Deutsche Bank AG
|20.06.2025
|Siemens Energy Buy
|Deutsche Bank AG
|16.06.2025
|Siemens Energy Buy
|Deutsche Bank AG
|Datum
|Rating
|Analyst
|06.08.2025
|Siemens Energy Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|06.08.2025
|Siemens Energy Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|31.07.2025
|Siemens Energy Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|10.07.2025
|Siemens Energy Equal Weight
|Barclays Capital
|02.07.2025
|Siemens Energy Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|Datum
|Rating
|Analyst
|06.08.2025
|Siemens Energy Underperform
|Bernstein Research
|06.08.2025
|Siemens Energy Sell
|UBS AG
|27.06.2025
|Siemens Energy Verkaufen
|DZ BANK
|13.06.2025
|Siemens Energy Underperform
|Bernstein Research
|19.05.2025
|Siemens Energy Underperform
|Bernstein Research
Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für Siemens Energy AG nach folgenden Kriterien zu filtern.
Alle: Alle Empfehlungen