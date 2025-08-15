Medizinischer Durchbruch

Novo Nordisk hat von der US-Gesundheitsbehörde Food and Drug Administration (FDA) die Zulassung einer neuen Indikation für sein Medikament Wegovy zur Gewichtsreduktion erhalten.

Die neue Indikation ermöglicht die Anwendung des Hormons GLP-1 zur Behandlung von Erwachsenen mit der Lebererkrankung metabolisch bedingte Steatohepatitis (MASH) und Lebervernarbung. Wegovy ist das erste GLP-1-Medikament, das eine solche Zulassung erhalten hat, teilte Novo Nordisk mit.

Wer­bung Wer­bung

Die Entscheidung basiert auf den Ergebnissen einer Phase-3-Studie, die zeigte, dass ein höherer Prozentsatz der Personen, die das Medikament einnahmen, eine Heilung der Steatohepatitis erfuhren und sich die Lebervernarbung nicht verschlechterte, verglichen mit den Personen, die ein Placebo einnahmen.

MASH betrifft etwa einen von 20 Menschen in den USA. In den frühen Stadien verläuft die Erkrankung oft symptomfrei oder mit unspezifischen Symptomen, was zu einer verzögerten Diagnose führen kann. Unbehandelt kann die Erkrankung zu schwerwiegenden und manchmal tödlichen Folgen führen.

Novo Nordisk hat im Februar die Zulassung der Indikation bei der Europäischen Union und im Mai in Japan beantragt.

Wer­bung Wer­bung

Wegovy ist bereits zur Verringerung des Risikos schwerwiegender kardiovaskulärer Ereignisse bei Erwachsenen mit Herzerkrankungen oder Adipositas indiziert.

Die weitere US-Zulassung für den Gewichtssenker Wegovy treibt am Montag den Bodenbildungsversuch der Aktien des dänischen Pharmakonzerns voran. Der Kurs legt an der Börse in Dänemark im Vergleich zum Freitagsschluss zeitweise um 1,91 Prozent auf 325,90 dänische Kronen zu.

Mit dem am Montag erwarteten Kursanstieg würden die Papiere von Novo Nordisk ihren jüngst gestarteten Bodenbildungsversuch fortsetzen. Der Hype rund um starke Geschäfte mit den GLP-1-Diabetes- und Abnehmmedikamenten Ozempic und Wegovy hatte die Aktien der Dänen lange Zeit angetrieben. Von Anfang 2021 bis circa Mitte 2024 hatte sich der Aktienkurs von Novo Nordisk bis auf mehr als 1.000 dänische Kronen in etwa verfünffacht. Das Unternehmen war damit zum wertvollsten im europäischen Index Stoxx Europe 50 aufgestiegen. Mittlerweile sind die Dänen nur noch knapp unter den Top 10.

Wer­bung Wer­bung

Der Grund: Konkurrenz etwa durch Nachahmer-Medikamente in den USA ließ die Stimmung der Investoren kippen. So hat Novo Nordisk einerseits mit dem Vormarsch des Konkurrenten Eli Lilly zu kämpfen, andererseits machen dem Konzern durch US-Apotheken in den USA hergestellte billigere Kopien zu schaffen.

Erst Ende Juli des laufenden Jahres mussten die Dänen wegen des weiterhin starken Wettbewerbs für Ozempic und Wegovy ihre Jahresziele erneut zurechtstutzen. Der Aktienkurs war daraufhin auf den tiefsten Stand seit 2022 eingebrochen.

DOW JONES / dpa-AFX