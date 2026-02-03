DAX24.603 -0,7%Est505.970 -0,4%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto9,2400 -5,5%Nas22.905 -1,5%Bitcoin60.147 -3,0%Euro1,1802 ±-0,0%Öl68,22 -1,1%Gold4.911 -1,1%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
SAP 716460 Novo Nordisk A3EU6F Rheinmetall 703000 Deutsche Telekom 555750 PayPal A14R7U NVIDIA 918422 BASF BASF11 Siemens Energy ENER6Y Infineon 623100 Siemens 723610 Microsoft 870747 AMD (Advanced Micro Devices) 863186 DroneShield A2DMAA Bayer BAY001 Deutsche Bank 514000
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
EZB-Entscheid im Blick: DAX fester erwartet -- Asiens Börsen in Rot -- Alphabet übertrifft Erwartungen -- Gewinn von QUALCOMM enttäuscht -- SAP, Krypto, Arm, Wolfspeed, Snap, Fluence Energy im Fokus
Top News
Micron-Aktie im Fokus: Tritt der Speicherchip-Gigant in NVIDIAs Fußstapfen? Micron-Aktie im Fokus: Tritt der Speicherchip-Gigant in NVIDIAs Fußstapfen?
Elon Musk sieht Tesla-Aktie und SpaceX dank KI, Robotik und Weltraumenergie klar im Vorteil Elon Musk sieht Tesla-Aktie und SpaceX dank KI, Robotik und Weltraumenergie klar im Vorteil
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil

MÄRKTE ASIEN/Technologiesektor belastet die Stimmung

05.02.26 08:40 Uhr
Werte in diesem Artikel
Aktien
Chugai Pharmaceutical Co. Ltd.
48,99 EUR 1,72 EUR 3,64%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Mazda Motor Corp.
6,65 EUR -0,01 EUR -0,18%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
NEC Corp.
23,53 EUR -1,22 EUR -4,93%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Samsung
169.100,00 KRW 1.600,00 KRW 0,96%
Charts|News|Analysen
SK hynix Inc.
900.000,00 KRW -7.000,00 KRW -0,77%
Charts|News|Analysen

DOW JONES--Kräftig nach unten ist es mit den Notierungen an den asiatischen Börsen am Donnerstag gegangen. Der Druck kam vor allem aus dem Technologiesektor angesichts der Sorge vor disruptiven KI-Modellen. Befürchtungen über die Tragfähigkeit bestimmter Geschäftsmodelle im Software- und Datenanalysebereich haben eine scharfe Korrektur ausgelöst. Hintergrund ist eine neue Analyse-Software des KI-Unternehmens Anthropic, die weitgehend eigenständig juristische Arbeiten übernehmen kann, vermutlich aber auch für andere Datenanalyse-Tätigkeiten eingesetzt werden kann.

Wer­bung

Nach Einschätzung von Jefferies werfen die Verbesserungen der KI-Modelle grundsätzliche Fragen über die Geschäftsmodelle verschiedenster Unternehmen auf. Es sei unwahrscheinlich, dass die durch KI ausgelösten Disruptionen schnell verschwinden werden, heißt es. Dies habe erhöhte Volatilitäten und Druck auf die Multiples zur Folge.

Auch besser als erwartet ausgefallene nachbörslich veröffentlichte Geschäftszahlen von Alphabet konnten die Stimmung nicht heben. Der Tech-Gigant hat massive Investitionen in KI angekündigt, was bei den Anlegern auf Skepsis stieß. Nachbörslich gab die Aktie rund 3 Prozent nach.

Der Nikkei fiel 0,9 Prozent zurück, der technologielastige Kospi sogar um 3,9 Prozent. In Tokio gaben Softbank um 7 Prozent nach, auch nachdem die Aktien der Tochtergesellschaft Arm Holdings über Nacht gefallen waren. NEC fielen um 6,9 Prozent zurück und Advantest verloren 4,8 Prozent. In Seoul verloren SK Hynix 6,4 Prozent nach schwachen US-Vorgaben und Samsung Electronics 5,8 Prozent.

Wer­bung

Unterdessen legten Mazda Motor um 0,8 Prozent zu und Chugai Pharmaceutical stiegen um sogar um 4,9 Prozent. Im Handel war von Umschichtungen in Industrie- und Chemiewerte die Rede, auch in der Hoffnung auf eine Belebung der Weltwirtschaft im laufenden Jahr.

In Sydney ging es mit den Notierungen um 0,4 Prozent nach unten. Hier belasteten nachgebende Rohstoffpreise. Der Ölpreis fiel um mehr als 1 Prozent angesichts von Fortschritten in den Verhandlungen zwischen den USA und dem Iran. Derweil haben Edelmetalle ihre Korrektur wieder aufgenommen. Der Goldpreis fiel auf knapp 4.912 Dollar je Feinunze zurück, allerdings deutlich erholt von den Tagestiefs. Für Silber ging es dagegen 10 Prozent nach unten.

Die nächsten Impulse könnten nun von den anstehenden geldpolitischen Entscheidungen der EZB sowie der Bank of England ausgehen. Mit Blick auf die EZB wird erwartet, dass die Zentralbanker das aktuelle Zinsniveau bestätigen werden. Im Fokus steht daher der geldpolitische Ausblick. Spekulationen über Zinssenkungen haben laut der Commerzbank zuletzt wieder zugenommen, nachdem der Euro in vergangenen Woche bis über 1,20 Dollar aufgewertet hatte. Die Bank of England dürfte ebenfalls das derzeitige Zinsniveau bestätigen.

Wer­bung

INDEX zuletzt +/- % % YTD Ende

S&P/ASX 200 (Sydney) 8.889,20 -0,4% +1,6% 06:00

Nikkei-225 (Tokio) 53.818,04 -0,9% +4,6% 07:00

Kospi (Seoul) 5.163,57 -3,9% +22,5% 07:30

Shanghai-Comp. 4.075,92 -0,6% +2,5% 08:00

Hang-Seng (Hongk.) 26.828,56 -0,1% +4,6% 09:00

DEVISEN zuletzt +/- % 00:00 Mi, 9:20 Uhr % YTD

EUR/USD 1,1796 -0,1 1,1807 1,1832 +0,6%

EUR/JPY 185,36 0,1 185,18 185,11 -0,1%

EUR/GBP 0,8662 0,2 0,8648 0,8621 -1,0%

GBP/USD 1,3619 -0,2 1,3652 1,3725 +1,7%

USD/JPY 157,14 0,2 156,83 156,45 -0,7%

USD/KRW 1.465,50 0,3 1.461,21 1.452,56 +0,7%

USD/CNY 6,9577 -0,0 6,9590 6,9567 -1,0%

USD/CNH 6,9382 -0,0 6,9416 6,9338 -0,6%

USD/HKD 7,8100 -0,0 7,8123 7,8111 +0,4%

AUD/USD 0,6976 -0,3 0,6998 0,7039 +5,3%

NZD/USD 0,5985 -0,3 0,6001 0,6046 +5,2%

BTC/USD 71.130,95 -1,7 72.362,70 76.350,80 -11,1%

ROHOEL zuletzt VT-Schluss +/- % +/- USD % YTD

WTI/Nymex 63,91 65,14 -1,9% -1,23 +10,3%

Brent/ICE 68,11 69,46 -1,9% -1,35 +10,9%

METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD

Gold 4.912,45 4.964,20 -1,0% -51,76 +14,5%

Silber 79,47 88,375 -10,1% -8,91 +19,4%

Platin 1.788,76 1.896,97 -5,7% -108,21 +7,5%

Kupfer 5,84 5,85 -0,2% -0,01 +5,5%

YTD bezogen auf Schlusskurs des Vortags

(Angaben ohne Gewaehr)

Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com

DJG/mpt/cln

(END) Dow Jones Newswires

February 05, 2026 02:41 ET (07:41 GMT)

Ausgewählte Hebelprodukte auf Chugai Pharmaceutical

Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Chugai Pharmaceutical

NameHebelKOEmittent
NameHebelKOEmittent
Wer­bung

Nachrichten zu Samsung

DatumMeistgelesen
Wer­bung

Analysen zu Samsung

DatumRatingAnalyst
06.03.2013Samsung verkaufenJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
DatumRatingAnalyst

Keine Analysen im Zeitraum eines Jahres in dieser Kategorie verfügbar.

Eventuell finden Sie Nachrichten die älter als ein Jahr sind im Archiv
DatumRatingAnalyst

Keine Analysen im Zeitraum eines Jahres in dieser Kategorie verfügbar.

Eventuell finden Sie Nachrichten die älter als ein Jahr sind im Archiv
DatumRatingAnalyst
06.03.2013Samsung verkaufenJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für Samsung nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
mehr Analysen