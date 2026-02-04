DAX24.603 -0,7%Est505.970 -0,4%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto9,2400 -5,5%Nas22.905 -1,5%Bitcoin60.147 -3,0%Euro1,1802 ±-0,0%Öl68,22 -1,1%Gold4.911 -1,1%
EQS-Adhoc: Westwing Group SE: Einzug eigener Aktien und Aktienrückkauf

05.02.26 08:35 Uhr
EQS-Ad-hoc: Westwing Group SE / Schlagwort(e): Kapitalmaßnahmen / Aktienrückkäufe/Kapitalmaßnahmen / Kapitalherabsetzung
Westwing Group SE: Einzug eigener Aktien und Aktienrückkauf

05.02.2026 / 08:35 CET/CEST
Veröffentlichung einer Insiderinformation nach Artikel 17 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

Westwing Group SE: Einzug eigener Aktien und Aktienrückkauf

Bekanntgabe einer Insiderinformation gemäß Artikel 17 MAR der Verordnung (EU) Nr. 596/2014

München, 5. Februar 2026

Mit Zustimmung des Aufsichtsrats hat der Vorstand der Westwing Group SE heute auf der Grundlage der von der Hauptversammlung am 17. Juni 2025 erteilten Ermächtigung zum Erwerb und zur Verwendung eigener Aktien beschlossen, mit sofortigem Effekt 1.253.968 eigene Aktien einzuziehen und das Grundkapital der Westwing Group SE von EUR 20.903.968,00 um EUR 1.253.968,00 auf EUR 19.650.000,00 herabzusetzen sowie die Anzahl der ausgegebenen Aktien entsprechend von 20.903.968 Aktien um 1.253.968 Aktien auf 19.650.000 Aktien zu verringern.

Für den Fall, dass diese Einziehung und Kapitalherabsetzung zu einer Beteiligung der Rocket Internet SE an der Westwing Group SE von über 30% führen würde, sind Rocket Internet SE sowie deren unmittelbaren bzw. mittelbaren Anteilseigner Zerena GmbH, Rocata GmbH und Global Founders GmbH aufgrund von der Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin) unter Auflagen gewährten und entsprechend im Detail veröffentlichten Befreiungen nicht verpflichtet, ein Pflichtangebot nach dem Wertpapiererwerbs- und Übernahmegesetz (WpÜG) abzugeben.

Ferner hat der Vorstand der Westwing Group SE ebenfalls heute mit Zustimmung des Aufsichtsrats beschlossen, bis zu maximal 700.000 Aktien der Gesellschaft (dies entspricht ca. 3,56% des Grundkapitals nach der Kapitalherabsetzung durch Einziehung eigener Aktien) zu einem maximalen Gesamtkaufpreis ohne Nebenkosten von bis zu EUR 8 Millionen im Zeitraum vom 9. Februar 2026 bis zum 31. Juli 2026 zurückzukaufen.

Der Aktienrückkauf erfolgt auf der Grundlage der Ermächtigung der Hauptversammlung vom 17. Juni 2025.

Werden die eigenen Aktien über die Börse erworben, darf der Erwerbspreis je Aktie (ohne Erwerbsnebenkosten) den an diesem Handelstag im Xetra-Handel (in Frankfurt am Main) in der Eröffnungsauktion festgestellten Preis für eine Aktie der Gesellschaft oder – sofern keine Eröffnungsauktion stattfindet – den ersten bezahlten Preis für eine Aktie der Gesellschaft um nicht mehr als 10% über- oder unterschreiten.

Die erworbenen Aktien können allgemein für die in der Ermächtigung der Hauptversammlung vom 17. Juni 2025 vorgesehenen Zwecke verwendet werden.

Der Aktienrückkauf wird durch ein unabhängiges Kreditinstitut und im Einklang mit den Safe-Harbor-Regeln gemäß Artikel 5 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 16. April 2014 (Marktmissbrauchsverordnung) in Verbindung mit den Bestimmungen der Delegierten Verordnung (EU) 2016/1052 der Kommission vom 8. März 2016 durchgeführt. Das unabhängige Kreditinstitut entscheidet über den Zeitpunkt des Aktienerwerbs unabhängig von und unbeeinflusst durch die Westwing Group SE, selbst wenn Aktien der Gesellschaft während eines geschlossenen Zeitraums im Sinne von Artikel 19 Abs. 11 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 16. April 2014 oder während eines Zeitraums zurückgekauft werden, in dem die Gesellschaft die Veröffentlichung von Insiderinformationen gemäß Artikel 17 Abs. 4 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 16. April 2014 aufgeschoben hat. Alle Transaktionen werden nach ihrer Durchführung wöchentlich auf der Website der Gesellschaft (www.ir.westwing.com) im Bereich Investor Relations veröffentlicht.

Die Gesellschaft behält sich vor, das Aktienrückkaufprogramm jederzeit auszusetzen oder zu beenden. Die Gesellschaft hält derzeit 812.043 eigene Aktien (dies entspricht rund 4,13% des Grundkapitals der Gesellschaft nach der heute durchgeführten Kapitalherabsetzung durch Einziehung eigener Aktien).



Ende der Insiderinformation

05.02.2026 CET/CEST Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
Originalinhalt anzeigen: EQS News

Sprache: Deutsch
Unternehmen: Westwing Group SE
Moosacher Straße 88
80809 München
Deutschland
Fax: +49 (89) 550 544 445
E-Mail: ir@westwing.de
Internet: www.westwing.com
ISIN: DE000A2N4H07
WKN: A2N4H0
Börsen: Regulierter Markt in Frankfurt (Prime Standard); Freiverkehr in Düsseldorf, Hamburg, München, Stuttgart, Tradegate BSX
EQS News ID: 2271740

 
Ende der Mitteilung EQS News-Service

2271740  05.02.2026 CET/CEST

