Westwing Aktie

15,05 EUR +1,00 EUR +7,12 %
STU
Marktkap. 268,22 Mio. EUR

Div. Rendite 0,00%
WKN A2N4H0

ISIN DE000A2N4H07

Symbol WTWGF

Aktie in diesem Artikel
Westwing AG
15,05 EUR 1,00 EUR 7,12%
Charts| News| Analysen
Aktie kaufen

HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat die Bewertung von Westwing beim Kursziel von 25 Euro mit "Buy" aufgenommen. Westwing sei ein führender Onlinehändler für Möbel und Interieur, schrieb Michael Heider am Dienstagabend in seiner Kaufempfehlung. Dieser Home & Living-Markt sei global 630 Milliarden Euro schwer. Nach erfolgreichem Unternehmensumbau stünden die Zeichen bei Westwing nun auf profitables Wachstum./ag/bek

Veröffentlichung der Original-Studie: 03.02.2026 / 17:35 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Unternehmen:
Westwing AG		 Analyst:
Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)		 Kursziel:
25,00 €
Rating jetzt:
Buy		 Kurs*:
14,20 €		 Abst. Kursziel*:
76,06%
Rating vorher:
Hold		 Kurs aktuell:
15,05 €		 Abst. Kursziel aktuell:
66,11%
Analyst Name:
Michael Heider 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
25,00 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu Westwing AG

08:01 Westwing Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
07.11.24 Westwing Buy Jefferies & Company Inc.
16.01.23 Westwing Buy Jefferies & Company Inc.
30.03.22 Westwing Buy Hauck & Aufhäuser Privatbankiers KGaA
29.03.22 Westwing Buy Baader Bank
mehr Analysen

