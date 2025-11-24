D-Wave Quantum Aktie News: D-Wave Quantum schießt am Abend hoch

Aktie im Fokus

Zu den bestplatzierten Aktien des Tages zählt am Montagabend der Anteilsschein von D-Wave Quantum. Zuletzt konnte die Aktie von D-Wave Quantum zulegen und verteuerte sich in der New York-Sitzung um 9,6 Prozent auf 22,37 USD.

Die D-Wave Quantum-Aktie stand in der New York-Sitzung um 20:07 Uhr 9,6 Prozent im Plus bei 22,37 USD. Im Tageshoch stieg die D-Wave Quantum-Aktie bis auf 22,51 USD. Zum New York-Handelsstart notierte das Papier bei 20,59 USD. Zuletzt wechselten via New York 1.618.970 D-Wave Quantum-Aktien den Besitzer.

Am 16.10.2025 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 46,75 USD. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die D-Wave Quantum-Aktie 108,99 Prozent zulegen. Am 23.11.2024 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 1,98 USD nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Mit einem Kursverlust von 91,15 Prozent würde die D-Wave Quantum-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Am 06.11.2025 äußerte sich D-Wave Quantum zu den Kennzahlen des am 30.09.2025 ausgelaufenen Quartals. Der Verlust je Aktie wurde auf -0,41 USD beziffert. Im Vorjahresquartal hatte das D-Wave Quantum ein Ergebnis je Aktie von -0,11 USD vermeldet. Im abgelaufenen Quartal hat D-Wave Quantum 3,74 Mio. USD umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 100,00 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 1,87 Mio. USD erwirtschaftet worden.

Am 10.04.2026 werden die Q4 2025-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert.

In der Bilanz 2025 dürfte Experten zufolge ein Minus von -0,209 USD je D-Wave Quantum-Aktie stehen.

