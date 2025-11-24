DAX23.239 +0,6%Est505.529 +0,3%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto11,89 +1,4%Nas22.858 +2,6%Bitcoin76.840 +1,9%Euro1,1528 +0,1%Öl63,45 +1,5%Gold4.124 +1,4%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Rheinmetall 703000 Bayer BAY001 NVIDIA 918422 Novo Nordisk A3EU6F RENK RENK73 DroneShield A2DMAA Siemens Energy ENER6Y Lufthansa 823212 Alphabet A (ex Google) A14Y6F Deutsche Telekom 555750 HENSOLDT HAG000 TKMS thyssenkrupp Marine Systems TKMS00 Amazon 906866 BASF BASF11 Allianz 840400
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
DAX letztlich höher -- US-Aktien in Grün -- Novo Nordisk scheitert bei Alzheimer-Studie -- Telekom, Alphabet, TKMS, D-Wave, Siemens Energy, Rheinmetall & Co., DHL, Bayer, Lufthansa, NEL im Fokus
Top News
Hype um NVIDIA-Aktie: UBS sieht KI-Rally noch lange nicht vor dem Ende Hype um NVIDIA-Aktie: UBS sieht KI-Rally noch lange nicht vor dem Ende
Ausblick: NIO stellt das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor Ausblick: NIO stellt das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil
Aktie im Fokus

D-Wave Quantum Aktie News: D-Wave Quantum schießt am Abend hoch

24.11.25 20:23 Uhr
D-Wave Quantum Aktie News: D-Wave Quantum schießt am Abend hoch

Zu den bestplatzierten Aktien des Tages zählt am Montagabend der Anteilsschein von D-Wave Quantum. Zuletzt konnte die Aktie von D-Wave Quantum zulegen und verteuerte sich in der New York-Sitzung um 9,6 Prozent auf 22,37 USD.

Werte in diesem Artikel
Aktien
D-Wave Quantum
19,99 EUR 2,15 EUR 12,02%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Die D-Wave Quantum-Aktie stand in der New York-Sitzung um 20:07 Uhr 9,6 Prozent im Plus bei 22,37 USD. Im Tageshoch stieg die D-Wave Quantum-Aktie bis auf 22,51 USD. Zum New York-Handelsstart notierte das Papier bei 20,59 USD. Zuletzt wechselten via New York 1.618.970 D-Wave Quantum-Aktien den Besitzer.

Am 16.10.2025 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 46,75 USD. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die D-Wave Quantum-Aktie 108,99 Prozent zulegen. Am 23.11.2024 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 1,98 USD nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Mit einem Kursverlust von 91,15 Prozent würde die D-Wave Quantum-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Am 06.11.2025 äußerte sich D-Wave Quantum zu den Kennzahlen des am 30.09.2025 ausgelaufenen Quartals. Der Verlust je Aktie wurde auf -0,41 USD beziffert. Im Vorjahresquartal hatte das D-Wave Quantum ein Ergebnis je Aktie von -0,11 USD vermeldet. Im abgelaufenen Quartal hat D-Wave Quantum 3,74 Mio. USD umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 100,00 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 1,87 Mio. USD erwirtschaftet worden.

Am 10.04.2026 werden die Q4 2025-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert.

In der Bilanz 2025 dürfte Experten zufolge ein Minus von -0,209 USD je D-Wave Quantum-Aktie stehen.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur D-Wave Quantum-Aktie

D-Wave Quantum taumelt: Verstrichene Warrants-Deadline treibt Aktie weiter runter

Wichtige Frist abgelaufen: D-Wave-Aktie setzt jüngsten Kurseinbruch fort

D-Wave-Aktie mit Mini-Erholung Deadline am 19. November hält den Druck aber aufrecht

In eigener Sache

Übrigens: D-Wave Quantum und andere US-Aktien sind bei finanzen.net ZERO sogar bis 23 Uhr handelbar (ohne Ordergebühren, zzgl. Spreads). Jetzt kostenlos Depot eröffnen und Neukunden-Bonus sichern!

Ausgewählte Hebelprodukte auf D-Wave Quantum

Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf D-Wave Quantum

NameHebelKOEmittent
NameHebelKOEmittent
Wer­bung

Bildquellen: T. Schneider / shutterstock.com

Nachrichten zu D-Wave Quantum

DatumMeistgelesen
Wer­bung