Ukraine-Verhandlungen im Blick: DAX etwas tiefer -- Asiens Börsen mehrheitlich im Plus - Nikkei mit Rekord -- Novo Nordisk erhält FDA-Zulassung für Wegovy -- Siemens Energy, Rüstungsaktien im Fokus
Commerzbank-Aktie fällt: Deutsche Bank stuft ab Commerzbank-Aktie fällt: Deutsche Bank stuft ab
Kursrally pausiert

Commerzbank-Aktie fällt: Deutsche Bank stuft ab

18.08.25 11:04 Uhr
Commerzbank-Aktie sinkt kräftig nach Deutsche-Bank-Abstufung - Rally gestoppt | finanzen.net

Eine Abstufung durch die Deutsche Bank hat am Montag die steile Kursrally der Commerzbank-Aktien erst einmal beendet.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Commerzbank
35,87 EUR -1,22 EUR -3,29%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Indizes
DAX 40
24.312,7 PKT -46,7 PKT -0,19%
Charts|News|Analysen

Zeitweise sacken die Commerzbank-Titel als schwächster DAX-Wert um 3,40 Prozent auf 36,03 Euro ab.

Analyst Benjamin Goy begründete seine gestrichene Kaufempfehlung mit der deutlich gestiegenen Bewertung des Kredithauses. Mit einem Plus von immer noch 128 Prozent seit Jahresanfang sind im Dax aktuell nur Rheinmetall mit plus 170 Prozent noch besser als die Commerzbank-Anteile, deren Wert sich seit dem August des vergangenen Jahres sogar in etwa verdreifacht hat.

Haupttreiber der Rally war das Interesse der italienischen Unicredit an einer Übernahme des Frankfurter Geldhauses. Die Commerzbank wehrt sich dagegen und schraubte erst jüngst ihr Gewinnziel für 2025 nach oben. Die Rendite-Ziele für die kommenden Jahre hatte Commerzbank-Chefin Bettina Orlopp zuvor schon nach oben gesetzt. Die Bank lockt die Aktionäre zudem mit höheren Ausschüttungen.

Goy, der nun mit "Hold" bei einem von 33 auf 35 Euro angehobenen Kursziel votiert, steht der Aktienstory daher auch weiter positiv gegenüber. Er erwähnte etwa die steigende Profitabilität und Kapitalrückflüsse.

/ajx/mis

FRANKFURT (dpa-AFX)

Bildquellen: 360b / Shutterstock.com, Commerzbank AG

