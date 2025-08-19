Aktienempfehlung: So bewertet Warburg Research die Porsche-Aktie

Aktienbewertung

Diese Empfehlung gibt Warburg Research für die Porsche-Aktie aus.

Das Analysehaus Warburg Research hat Porsche AG mit "Hold" und einem Kursziel von 41 Euro in die Bewertung aufgenommen. Nach einer Dekade kommerziellen und finanziellen Erfolgs seien die Marktentwicklungen mit der Strategie des Sportwagenbauers kollidiert, deren Neukalibrierung Wachstum und Margen auf Jahre hinaus belasten dürfte, schrieb Fabio Hölscher in einer am Mittwoch vorliegenden Ersteinschätzung. Wie lange diese Phase andauern werde, sei zudem ungewiss und auch abhängig von geopolitischen Entwicklungen.

Zwischen Kursziel und Realität: Die Porsche-Aktie im Detail am Tag der Analyse

Um 10:11 Uhr ging es für die Porsche-Aktie nach unten. Im XETRA-Handel fiel das Papier um 0,8 Prozent auf 46,92 EUR. Hiermit hat das Finanzpapier noch einen Abschwungsspielraum von 12,62 Prozent bezogen auf das festgelegte Kursziel. 42.453 Porsche-Aktien wechselten zuletzt via XETRA den Besitzer. Seit Anfang des Jahres 2025 fiel die Aktie um 15,4 Prozent zurück. Voraussichtlich am 24.10.2025 wird Porsche Anlegern einen Einblick in die Quartalsbilanz von Q3 2025 gewähren.

