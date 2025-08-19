DAX24.299 -0,5%ESt505.466 -0,3%Top 10 Crypto15,87 +2,4%Dow44.922 ±0,0%Nas21.315 -1,5%Bitcoin97.748 +0,9%Euro1,1640 -0,1%Öl66,47 +0,8%Gold3.324 +0,3%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Rheinmetall 703000 RENK RENK73 Novo Nordisk A3EU6F NVIDIA 918422 Lufthansa 823212 Palantir A2QA4J BASF BASF11 HENSOLDT HAG000 Commerzbank CBK100 Siemens Energy ENER6Y Bayer BAY001 Intel 855681 Deutsche Bank 514000 BYD A0M4W9 TUI TUAG50
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
Anleger zurückhaltend: DAX im Minus -- Japans Börse schließt in Rot -- KI-Hype bei Palantir kühlt ab -- USA weiten Stahl- und Aluminiumzölle aus -- Rheinmetall, RENK, HENSOLDT im Fokus
Top News
Aktien von Rheinmetall, RENK und HENSOLDT büßen weiter ein: Belastungen nach Gipfel in Washington wirken nach Aktien von Rheinmetall, RENK und HENSOLDT büßen weiter ein: Belastungen nach Gipfel in Washington wirken nach
TAG Immobilien-Aktie knickt ein: Kapitalerhöhung und mehr Wandelschuldverschreibungen TAG Immobilien-Aktie knickt ein: Kapitalerhöhung und mehr Wandelschuldverschreibungen
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil
Wer­bung
Smartes Banking mit der C24 Bank: Mehr sparen - mehr investieren
Aktienbewertung

Aktienempfehlung: So bewertet Warburg Research die Porsche-Aktie

20.08.25 10:28 Uhr
Aktienempfehlung: So bewertet Warburg Research die Porsche-Aktie | finanzen.net

Diese Empfehlung gibt Warburg Research für die Porsche-Aktie aus.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Porsche AG (Dr. Ing. h.c. F. Porsche Aktiengesellschaft)
47,00 EUR -0,25 EUR -0,53%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Das Analysehaus Warburg Research hat Porsche AG mit "Hold" und einem Kursziel von 41 Euro in die Bewertung aufgenommen. Nach einer Dekade kommerziellen und finanziellen Erfolgs seien die Marktentwicklungen mit der Strategie des Sportwagenbauers kollidiert, deren Neukalibrierung Wachstum und Margen auf Jahre hinaus belasten dürfte, schrieb Fabio Hölscher in einer am Mittwoch vorliegenden Ersteinschätzung. Wie lange diese Phase andauern werde, sei zudem ungewiss und auch abhängig von geopolitischen Entwicklungen.

Zwischen Kursziel und Realität: Die Porsche-Aktie im Detail am Tag der Analyse

Um 10:11 Uhr ging es für die Porsche-Aktie nach unten. Im XETRA-Handel fiel das Papier um 0,8 Prozent auf 46,92 EUR. Hiermit hat das Finanzpapier noch einen Abschwungsspielraum von 12,62 Prozent bezogen auf das festgelegte Kursziel. 42.453 Porsche-Aktien wechselten zuletzt via XETRA den Besitzer. Seit Anfang des Jahres 2025 fiel die Aktie um 15,4 Prozent zurück. Voraussichtlich am 24.10.2025 wird Porsche Anlegern einen Einblick in die Quartalsbilanz von Q3 2025 gewähren.

HAMBURG (dpa-AFX Analyser) / Redaktion finanzen.net

Veröffentlichung der Original-Studie: 20.08.2025 / 08:15 / MESZ Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / MESZ


Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Ausgewählte Hebelprodukte auf Porsche

Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Porsche

NameHebelKOEmittent
NameHebelKOEmittent
Wer­bung

Bildquellen: Porsche

Nachrichten zu Porsche AG (Dr. Ing. h.c. F. Porsche Aktiengesellschaft)

DatumMeistgelesen
Wer­bung

Analysen zu Porsche AG (Dr. Ing. h.c. F. Porsche Aktiengesellschaft)

DatumRatingAnalyst
10:26Porsche HoldWarburg Research
06.08.2025Porsche VerkaufenDZ BANK
04.08.2025Porsche OverweightJP Morgan Chase & Co.
04.08.2025Porsche BuyDeutsche Bank AG
31.07.2025Porsche BuyDeutsche Bank AG
DatumRatingAnalyst
04.08.2025Porsche OverweightJP Morgan Chase & Co.
04.08.2025Porsche BuyDeutsche Bank AG
31.07.2025Porsche BuyDeutsche Bank AG
31.07.2025Porsche OverweightJP Morgan Chase & Co.
30.07.2025Porsche OverweightJP Morgan Chase & Co.
DatumRatingAnalyst
10:26Porsche HoldWarburg Research
31.07.2025Porsche Market-PerformBernstein Research
31.07.2025Porsche NeutralUBS AG
31.07.2025Porsche HoldJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
30.07.2025Porsche NeutralUBS AG
DatumRatingAnalyst
06.08.2025Porsche VerkaufenDZ BANK
16.06.2025Porsche UnderperformMerrill Lynch & Co., Inc.
02.05.2025Porsche VerkaufenDZ BANK
25.04.2025Porsche UnderweightMorgan Stanley
02.10.2023Porsche UnderperformBernstein Research

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für Porsche AG (Dr. Ing. h.c. F. Porsche Aktiengesellschaft) nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
mehr Analysen