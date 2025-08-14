DAX24.497 +0,5%ESt505.463 +0,5%Top 10 Crypto16,72 -0,4%Dow44.911 ±-0,0%Nas21.711 ±-0,0%Bitcoin102.029 +0,3%Euro1,1678 +0,2%Öl66,30 -0,9%Gold3.341 +0,1%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Rheinmetall 703000 TUI TUAG50 NVIDIA 918422 Lufthansa 823212 Commerzbank CBK100 RENK RENK73 Novo Nordisk A3EU6F Allianz 840400 Deutsche Bank 514000 Siemens Energy ENER6Y Lilium A3CYXP Deutsche Telekom 555750 Palantir A2QA4J BYD A0M4W9 Amazon 906866
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
Treffen von Trump und Putin am Abend: DAX fester -- Asiens Börsen uneins -- US-Regierung denkt wohl über Einstieg bei Intel nach -- Buffett Depot, Novo Nordisk, Lilium, Rüstungstitel im Fokus
Top News
Vor Treffen zwischen Trump und Putin zum Ukraine-Krieg: DAX-Anleger vorsichtig optimistisch Vor Treffen zwischen Trump und Putin zum Ukraine-Krieg: DAX-Anleger vorsichtig optimistisch
Lindt & Sprüngli-Aktie unbeeindruckt: Osterhasen könnten bald in den USA entstehen Lindt & Sprüngli-Aktie unbeeindruckt: Osterhasen könnten bald in den USA entstehen
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil
Index-Monitor

Vor Index-Überprüfung: GEA und Scout24 laut JPMorgan mögliche DAX-Aufsteiger

15.08.25 10:04 Uhr
DAX-Wechsel: JPMorgan sieht Aktien von GEA und Scout24 als Nachfolger von Porsche AG und Sartorius | finanzen.net

Das heiße Kopf-an-Kopf-Rennen um Plätze im deutschen Leitindex DAX geht weiter.

Werte in diesem Artikel
Aktien
GEA
64,75 EUR 0,20 EUR 0,31%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Porsche AG (Dr. Ing. h.c. F. Porsche Aktiengesellschaft)
46,30 EUR 0,49 EUR 1,07%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Sartorius AG Vz.
197,10 EUR 1,10 EUR 0,56%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Scout24
115,70 EUR 1,80 EUR 1,58%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Indizes
DAX 40
24.496,9 PKT 119,4 PKT 0,49%
Charts|News|Analysen

Aktuell dürften nach Ansicht der US-Bank JPMorgan zur regulären Index-Überprüfung noch nur zwei Wechsel im September anstehen, statt der zuletzt ins Spiel gebrachten drei.

Wer­bung

Nach wie vor sieht Analyst Pankaj Gupta den Immobilienplattform-Betreiber Scout24 und den Anlagenbauer GEA aus dem MDAX in den DAX aufsteigen. In den Index der mittelgroßen Werte absteigen dürften dafür nach wie vor der Sportwagenbauer Porsche und obendrein der Pharma- und Laborzulieferer Sartorius, wie der Experte in einer aktuellen Studie schreibt.

Zuvor hatte Gupta neben der Porsche AG auch die Volkswagen-Dachholding Porsche SE als Abstiegskandidat aus dem DAX gesehen. Noch vor rund einer Woche hatte er sogar Chancen auf einen Platz in der ersten Börsenliga für die Lufthansa oder den Bausoftware-Hersteller Nemetschek errechnet. Diese haben sich den aktuellen Daten zufolge jedoch zerschlagen.

Die Deutsche Börse wird die Indizes der DAX-Familie (DAX, MDAX, SDAX und TecDAX) zum Stichtag 29. August überprüfen. Änderungen werden nach dem US-Handelsschluss am Mittwoch, 3. September, bekannt gegeben und treten am Montag, 22. September, in Kraft.

Wer­bung

Wichtig sind Index-Änderungen vor allem für Fonds, die Indizes real nachbilden (physisch replizierende ETF). Dort muss dann entsprechend umgeschichtet und umgewichtet werden, was Einfluss auf die Aktienkurse haben kann.

/ck/mis/stk

NEW YORK (dpa-AFX)

Ausgewählte Hebelprodukte auf GEA

Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf GEA

NameHebelKOEmittent
NameHebelKOEmittent
Wer­bung

Bildquellen: PhotoSTS / Shutterstock.com

Nachrichten zu Porsche AG (Dr. Ing. h.c. F. Porsche Aktiengesellschaft)

DatumMeistgelesen
Wer­bung

Analysen zu Porsche AG (Dr. Ing. h.c. F. Porsche Aktiengesellschaft)

DatumRatingAnalyst
06.08.2025Porsche VerkaufenDZ BANK
04.08.2025Porsche OverweightJP Morgan Chase & Co.
04.08.2025Porsche BuyDeutsche Bank AG
31.07.2025Porsche BuyDeutsche Bank AG
31.07.2025Porsche Market-PerformBernstein Research
DatumRatingAnalyst
04.08.2025Porsche OverweightJP Morgan Chase & Co.
04.08.2025Porsche BuyDeutsche Bank AG
31.07.2025Porsche BuyDeutsche Bank AG
31.07.2025Porsche OverweightJP Morgan Chase & Co.
30.07.2025Porsche OverweightJP Morgan Chase & Co.
DatumRatingAnalyst
31.07.2025Porsche Market-PerformBernstein Research
31.07.2025Porsche NeutralUBS AG
31.07.2025Porsche HoldJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
30.07.2025Porsche NeutralUBS AG
30.07.2025Porsche HoldJefferies & Company Inc.
DatumRatingAnalyst
06.08.2025Porsche VerkaufenDZ BANK
16.06.2025Porsche UnderperformMerrill Lynch & Co., Inc.
02.05.2025Porsche VerkaufenDZ BANK
25.04.2025Porsche UnderweightMorgan Stanley
02.10.2023Porsche UnderperformBernstein Research

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für Porsche AG (Dr. Ing. h.c. F. Porsche Aktiengesellschaft) nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
mehr Analysen