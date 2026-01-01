DAX25.080 -0,2%Est505.908 -0,3%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto12,08 -0,9%Nas23.445 -0,6%Bitcoin77.353 -1,0%Euro1,1664 -0,1%Öl61,05 +1,1%Gold4.447 -0,2%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Rheinmetall 703000 NVIDIA 918422 DroneShield A2DMAA Siemens 723610 Lufthansa 823212 Bayer BAY001 Novo Nordisk A3EU6F RENK RENK73 Siemens Energy ENER6Y Deutsche Telekom 555750 Allianz 840400 SAP 716460 Infineon 623100 Amazon 906866 HENSOLDT HAG000
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
DAX nach neuem Rekord etwas tiefer -- US-Börsen schwächer -- D-Wave übernimmt Quantum Circuits -- Bitcoin, Strategy, Bayer, FintechWerx, DroneShield, NVIDIA, Chevron, ExxonMobil im Fokus
Top News
Deutsche Telekom-Aktie: Was Analysten im Dezember vom Papier halten Deutsche Telekom-Aktie: Was Analysten im Dezember vom Papier halten
S&P 500-Wert FedEx-Aktie: So viel hätte eine Investition in FedEx von vor 3 Jahren abgeworfen S&P 500-Wert FedEx-Aktie: So viel hätte eine Investition in FedEx von vor 3 Jahren abgeworfen
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil
Wer­bung
Unser ETF-Compass 2026: Die wichtigsten Trends für ETF-Anleger in diesem Jahr. Hier geht's zur Übersicht.
Langfristige Performance

S&P 500-Papier NortonLifeLock-Aktie: So viel Gewinn hätte ein NortonLifeLock-Investment von vor 10 Jahren abgeworfen

08.01.26 16:00 Uhr

Bei einem frühen NortonLifeLock-Investment könnten sich Investoren über so viel Gewinn freuen.

Werte in diesem Artikel
Aktien
NortonLifeLock
22,20 EUR 0,00 EUR 0,00%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Heute vor 10 Jahren fand via Börse NAS Handel mit NortonLifeLock-Anteilen statt. Diesen Tag beendete das Papier bei 20,49 USD. Wenn zu diesem Zeitpunkt 100 USD in das Papier investiert worden wären, hätte man nun 4,880 NortonLifeLock-Aktien im Portfolio. Da sich der Wert eines Papiers am 07.01.2026 auf 26,11 USD (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 127,43 USD wert. Damit beträgt die Performance des Investments +27,43 Prozent.

Der Börsenwert von NortonLifeLock belief sich zuletzt auf 16,14 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.net

In eigener Sache

Übrigens: NortonLifeLock und andere US-Aktien sind bei finanzen.net ZERO sogar bis 23 Uhr handelbar (ohne Ordergebühren, zzgl. Spreads). Jetzt kostenlos Depot eröffnen und Neukunden-Bonus sichern!

Ausgewählte Hebelprodukte auf NortonLifeLock

Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf NortonLifeLock

NameHebelKOEmittent
NameHebelKOEmittent
Wer­bung

Nachrichten zu NortonLifeLock

DatumMeistgelesen
Wer­bung