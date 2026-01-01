S&P 500-Papier NortonLifeLock-Aktie: So viel Gewinn hätte ein NortonLifeLock-Investment von vor 10 Jahren abgeworfen

Langfristige Performance

Bei einem frühen NortonLifeLock-Investment könnten sich Investoren über so viel Gewinn freuen.

Heute vor 10 Jahren fand via Börse NAS Handel mit NortonLifeLock-Anteilen statt. Diesen Tag beendete das Papier bei 20,49 USD. Wenn zu diesem Zeitpunkt 100 USD in das Papier investiert worden wären, hätte man nun 4,880 NortonLifeLock-Aktien im Portfolio. Da sich der Wert eines Papiers am 07.01.2026 auf 26,11 USD (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 127,43 USD wert. Damit beträgt die Performance des Investments +27,43 Prozent.

Der Börsenwert von NortonLifeLock belief sich zuletzt auf 16,14 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.net