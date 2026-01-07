NASDAQ Composite Index-Papier ADTRAN-Aktie: So viel Verlust hätte eine Investition in ADTRAN von vor einem Jahr bedeutet
Wer vor Jahren in ADTRAN eingestiegen ist, hätte nun so viel Verlust gemacht.
Vor 1 Jahr wurden ADTRAN-Anteile via Börse NAS gehandelt. Diesen Tag beendete die ADTRAN-Aktie bei 10,49 USD. Bei einer 1.000-USD-Investition vor 1 Jahr, wären Anleger nun im Besitz von 95,329 ADTRAN-Anteilen. Da sich der Wert einer Aktie am 07.01.2026 auf 8,83 USD (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 841,75 USD wert. Damit beträgt die Performance des Investments -15,82 Prozent.
Zuletzt ergab sich für ADTRAN eine Börsenbewertung in Höhe von 731,01 Mio. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.net
