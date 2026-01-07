DAX25.080 -0,2%Est505.908 -0,3%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto12,08 -0,9%Nas23.445 -0,6%Bitcoin77.353 -1,0%Euro1,1664 -0,1%Öl61,05 +1,1%Gold4.447 -0,2%
Profitabler ADTRAN-Einstieg?

NASDAQ Composite Index-Papier ADTRAN-Aktie: So viel Verlust hätte eine Investition in ADTRAN von vor einem Jahr bedeutet

08.01.26 16:00 Uhr

Wer vor Jahren in ADTRAN eingestiegen ist, hätte nun so viel Verlust gemacht.

Werte in diesem Artikel
Aktien
ADTRAN Holdings Inc
7,39 EUR -0,41 EUR -5,23%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Vor 1 Jahr wurden ADTRAN-Anteile via Börse NAS gehandelt. Diesen Tag beendete die ADTRAN-Aktie bei 10,49 USD. Bei einer 1.000-USD-Investition vor 1 Jahr, wären Anleger nun im Besitz von 95,329 ADTRAN-Anteilen. Da sich der Wert einer Aktie am 07.01.2026 auf 8,83 USD (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 841,75 USD wert. Damit beträgt die Performance des Investments -15,82 Prozent.

Zuletzt ergab sich für ADTRAN eine Börsenbewertung in Höhe von 731,01 Mio. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.net

In eigener Sache

Nachrichten zu ADTRAN Holdings Inc

DatumMeistgelesen
Analysen zu ADTRAN Holdings Inc

DatumRatingAnalyst
08.11.2024ADTRAN BuyWarburg Research
07.08.2024ADTRAN BuyWarburg Research
08.05.2024ADTRAN BuyWarburg Research
28.02.2024ADTRAN BuyWarburg Research
08.11.2023ADTRAN BuyWarburg Research
