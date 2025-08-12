DAX24.194 +0,7%ESt505.382 +0,9%Top 10 Crypto16,96 +2,3%Dow44.459 +1,1%Nas21.682 +1,4%Bitcoin103.082 +0,2%Euro1,1703 +0,2%Öl66,03 -0,1%Gold3.356 +0,3%
Kursbewegung im Fokus

SAP-Aktie erholt sich nach Kursrutsch: Sicherheitsupdates und Forum in Chicago

13.08.25 15:23 Uhr
SAP-Aktie nach Kursrutsch leicht erholt: Sicherheitsupdates und "SAP Supply Chain Executive Forum 2025" im Blick | finanzen.net

Nach einem deutlichen Kursrückgang stabilisiert sich die SAP-Aktie leicht. Gleichzeitig warnt der Konzern vor schweren Sicherheitslücken und empfiehlt sofortige Updates.

Werte in diesem Artikel
Aktien
SAP SE
236,95 EUR 0,20 EUR 0,08%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

• SAP-Aktie fällt unter 200-Tage-Linie, leichte Erholung am Folgetag
• Monatliches Sicherheitsupdate
• "SAP Supply Chain Executive Forum 2025" in Chicago

SAP-Aktie im Fokus

Im Juli hatte die SAP-Aktie einen kurzfristigen Abwärtstrend eingeläutet. Dieser ging am Dienstag mit einem Abschlag von 6,96 Prozent auf 232 Euro weiter. Der Aktienkurs des wertvollsten deutschen Börsenunternehmens rutschte via XETRA wieder klar unter die zuletzt umkämpfte 200-Tage-Linie und erreichte ein Tief seit April. Am Mittwoch zeigen sich die SAP-Aktien dagegen leicht erholt von ihrem Kursrutsch am Vortag: Zeitweise steigen sie um 2,16 Prozent auf 237,00 Euro.

SAP veröffentlicht Sicherheitsupdates

Am Mittwoch hat SAP im Rahmen seines monatlichen "Patch Tuesday" Sicherheitsupdates für insgesamt 26 Schwachstellen veröffentlicht. Wie Security Affairs berichtet, befinden sich darunter 15 neue Security Notes und vier Aktualisierungen bereits bestehender Sicherheitshinweise. Besonders alarmierend: Vier der Schwachstellen wurden als "kritisch" oder "HotNews" eingestuft - mit CVSS-Scores von bis zu 9,9 auf der 10-Punkte-Skala, die das Ausmaß der Gefährdung bewertet.

Die schwerwiegendsten Lücken betreffen zentrale SAP-Produkte, die in zahlreichen Großunternehmen und mittelständischen Betrieben weltweit im Einsatz sind. Laut Pathlock ermöglichen sie Angreifern potenziell Code-Injection-Attacken und können zu massiven Systembeeinträchtigungen oder sogar zur vollständigen Übernahme führen.

Experten raten zu sofortiger Patch-Installation

Sicherheitsexperten von Pathlock betonen die Dringlichkeit der Situation: "Unternehmen sollten die bereitgestellten Patches zeitnah installieren, insbesondere für Systeme mit kritischen Anwendungen und exponierten Schnittstellen." Die Risiken seien vor allem bei Systemen mit direkter Internetanbindung oder umfangreichen Benutzerberechtigungen erheblich.

SAP selbst empfiehlt in seinen Sicherheitshinweisen ebenfalls die umgehende Installation aller Updates, um die Unternehmensinfrastruktur zu schützen.

Supply Chain im Fokus von Executive Forum

Bemerkenswert ist der Zeitpunkt dieser Sicherheitskrise: Parallel dazu veranstaltet SAP vom 11. bis 13. August 2025 in Chicago das "SAP Supply Chain Executive Forum 2025". Wie RevealValue mitteilt, steht die Veranstaltung ganz im Zeichen von Innovationen, Best Practices und strategischen Diskussionen zur digitalen Transformation und Optimierung SAP-gestützter Lieferketten.

Führende Unternehmen und Branchenexperten diskutieren dort über Effizienzsteigerung, Resilienz und Nachhaltigkeit durch den Einsatz von SAP-Lösungen - während IT-Abteilungen weltweit mit dem Einspielen kritischer Sicherheitspatches beschäftigt sein dürften.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: nitpicker / Shutterstock.com, SAP AG

