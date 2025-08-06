DAX24.213 +0,8%ESt505.386 +0,9%Top 10 Crypto16,81 +1,4%Dow44.459 +1,1%Nas21.682 +1,4%Bitcoin102.831 -0,1%Euro1,1701 +0,2%Öl66,27 +0,2%Gold3.359 +0,4%
Nach Zahlen

Siemens Energy-Aktie: Rekordaufträge, höhere Prognose und frühere Dividende

13.08.25 14:31 Uhr
Siemens Energy-Aktie im Fokus: Starke Q3-Zahlen - Dividendenverbot aufgehoben | finanzen.net

Siemens Energy meldete starke Quartalszahlen, bestätigte die Jahresprognose und kann die Dividende früher als geplant ausschütten.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Siemens Energy AG
102,60 EUR -1,40 EUR -1,35%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

• Auftragseingänge steigen im Q3
• Jahresprognose am oberen Ende der Spanne bestätigt
• Dividendenverbot aufgehoben

Siemens Energy steigert Umsatz und bestätigt Prognose

Siemens Energy hat im dritten Geschäftsquartal (bis Ende Juni) die Auftragseingänge von 10,4 auf 16,6 Milliarden Euro gesteigert - bereinigt um Währungs- und Portfolioeffekte entspricht das einem Plus von rund 65 Prozent. Der Umsatz wuchs um knapp eine Milliarde auf 9,75 Milliarden Euro, während das bereinigte Ergebnis von 49 auf 497 Millionen Euro kletterte. US-Zölle belasteten das Quartal mit 100 Millionen Euro; für das Schlussquartal rechnet der Konzern mit weiteren Kosten im mittleren zweistelligen Millionenbereich, sodass die Gesamtsumme bei etwa 150 Millionen Euro liegen dürfte.

Nach Steuern erzielte Siemens Energy 697 Millionen Euro, begünstigt durch die Abspaltung des Energiegeschäfts von Siemens Limited in Indien. Die Jahresprognose wurde bestätigt und liegt nun am oberen Ende der Spannen: ein vergleichbares Umsatzwachstum von 13 bis 15 Prozent sowie eine bereinigte Marge von 4 bis 6 Prozent. Nach neun Monaten beträgt das Wachstum 17,4 Prozent, die Marge 6,6 Prozent. Ohne den Indien-Effekt peilt Siemens Energy einen Jahresgewinn von bis zu einer Milliarde Euro an.

Dividendenverbot aufgehoben

Für Anleger gibt es weitere positive Neuigkeiten: Das Unternehmen hat Ende Juli bekannt gegeben, dass der Haushaltsausschuss des Bundestages die Dividendenbeschränkung bereits für 2024/25 aufgehoben hat. Das Unternehmen hatte die Rückbürgschaft im Juni vorzeitig abgelöst, was das Dividendenverbot laut CEO Christian Bruch aufgehoben habe. Damit könne man den Aktionären schneller als erwartet eine Ausschüttung zukommen lassen.

Siemens Energy-Aktie im Fokus

Die Aktien von Siemens Energy hatten vergangenen Mittwoch mit einem Kursanstieg auf die Zahlen des Energietechnikkonzerns reagiert. Nach zwischenzeitlichen Gewinnmitnahmen, die den Kurs ins Minus drückten, schloss das Papier im XETRA-Handel letztlich mit einem Plus von 1,04 Prozent bei 98,66 Euro. Am Donnerstag ging es nach zwischenzeitlichen Gewinnen jedoch abwärts: Nachdem der Kurs kurzzeitig die 100-Euro-Marke überschritt, beendete er die Sitzung 2,39 Prozent tiefer bei 96,30 Euro. Am Freitag zeigten sich die Papiere dann ohne große Ausschläge, bevor es am Montag und Dienstag wieder aufwärts ging. Am Mittwoch scheinen sich die Anleger jedoch wieder eher zurückzuhalten: Die Siemens Energy-Aktie notiert zeitweise 0,43 Prozent tiefer bei 103,25 Euro. Seit Jahresbeginn konnten die Anteilsscheine ihren Kurs bereits mehr als verdoppeln - nach einem Anstieg von über 300 Prozent im Vorjahr.

Redaktion finanzen.net

