Eckert & Ziegler-Aktie optisch 64 Prozent günstiger nach Aktiensplit

13.08.25 13:53 Uhr
Eckert & Ziegler-Aktie plötzlich 64 % günstiger - das ist der Grund | finanzen.net

Die Aktie des Medizintechnikunternehmens Eckert & Ziegler präsentiert sich heute mit einem deutlichen Kursabschlag. Die Verluste sind jedoch rein optischer Natur.

Bei der Aktie des Medizintechnikunternehmens Eckert & Ziegler wurde am heutigen Mittwoch ein Aktiensplit im Verhältnis 1:3 umgesetzt. Entsprechend "fällt" der Kurs des Anteilsschien im XETRA-Handel zeitweise um 64,3 Prozent auf 19,76 Euro.

Für eine Alt-Aktie werden den Aktionären zwei neue Gratisaktien dazugebucht. Entsprechend drittelt sich der Wert der Alt-Aktie.

Dow Jones Newswires

Bildquellen: Eckert & Ziegler

