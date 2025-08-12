Eckert & Ziegler-Aktie optisch 64 Prozent günstiger nach Aktiensplit
Die Aktie des Medizintechnikunternehmens Eckert & Ziegler präsentiert sich heute mit einem deutlichen Kursabschlag. Die Verluste sind jedoch rein optischer Natur.
Bei der Aktie des Medizintechnikunternehmens Eckert & Ziegler wurde am heutigen Mittwoch ein Aktiensplit im Verhältnis 1:3 umgesetzt. Entsprechend "fällt" der Kurs des Anteilsschien im XETRA-Handel zeitweise um 64,3 Prozent auf 19,76 Euro.
Für eine Alt-Aktie werden den Aktionären zwei neue Gratisaktien dazugebucht. Entsprechend drittelt sich der Wert der Alt-Aktie.
Dow Jones Newswires
