AKTIE IM FOKUS: Carl Zeiss Meditec unter Druck - Konzernchef muss gehen
Werte in diesem Artikel
FRANKFURT (dpa-AFX) - Der überraschende Abgang des Konzernchefs von Carl Zeiss Meditec hat die Anleger am Montag verunsichert. Der Aktienkurs fiel bis auf 39,90 Euro und damit auf ein weiteres Tief seit 2017; zuletzt notierten die Papiere bei 41,94 Euro noch rund dreieinhalb Prozent im Minus.
Der Aufsichtsrat und Konzernchef Maximilian Foerst einigten sich laut einer Mitteilung einvernehmlich, die Tätigkeit von Foerst zum 31.12.2025 zu beenden. Ein Nachfolger wird gesucht, bis dahin soll der aktuelle Aufsichtsratsvorsitzende Andreas Pecher ab 01.01.2026 die Leitung übernehmen./mis/jha/
Ausgewählte Hebelprodukte auf Carl Zeiss Meditec
Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Carl Zeiss Meditec
Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen
|Name
|Hebel
|KO
|Emittent
|Name
|Hebel
|KO
|Emittent
Nachrichten zu Carl Zeiss Meditec AG
Analysen zu Carl Zeiss Meditec AG
|Datum
|Rating
|Analyst
|26.11.2025
|Carl Zeiss Meditec Sector Perform
|RBC Capital Markets
|24.11.2025
|Carl Zeiss Meditec Overweight
|Barclays Capital
|28.10.2025
|Carl Zeiss Meditec Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|24.10.2025
|Carl Zeiss Meditec Hold
|Deutsche Bank AG
|20.10.2025
|Carl Zeiss Meditec Outperform
|Bernstein Research
|Datum
|Rating
|Analyst
|24.11.2025
|Carl Zeiss Meditec Overweight
|Barclays Capital
|20.10.2025
|Carl Zeiss Meditec Outperform
|Bernstein Research
|10.09.2025
|Carl Zeiss Meditec Overweight
|Barclays Capital
|11.08.2025
|Carl Zeiss Meditec Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|08.08.2025
|Carl Zeiss Meditec Buy
|Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG
|Datum
|Rating
|Analyst
|26.11.2025
|Carl Zeiss Meditec Sector Perform
|RBC Capital Markets
|24.10.2025
|Carl Zeiss Meditec Hold
|Deutsche Bank AG
|26.09.2025
|Carl Zeiss Meditec Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|15.09.2025
|Carl Zeiss Meditec Sector Perform
|RBC Capital Markets
|21.08.2025
|Carl Zeiss Meditec Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|Datum
|Rating
|Analyst
|28.10.2025
|Carl Zeiss Meditec Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|17.10.2025
|Carl Zeiss Meditec Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|12.09.2025
|Carl Zeiss Meditec Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|08.08.2025
|Carl Zeiss Meditec Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|07.08.2025
|Carl Zeiss Meditec Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für Carl Zeiss Meditec AG nach folgenden Kriterien zu filtern.
Alle: Alle Empfehlungen