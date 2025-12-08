AKTIE IM FOKUS: Carl Zeiss Meditec unter Druck - Konzernchef muss gehen

FRANKFURT (dpa-AFX) - Der überraschende Abgang des Konzernchefs von Carl Zeiss Meditec hat die Anleger am Montag verunsichert. Der Aktienkurs fiel bis auf 39,90 Euro und damit auf ein weiteres Tief seit 2017; zuletzt notierten die Papiere bei 41,94 Euro noch rund dreieinhalb Prozent im Minus.

Wer­bung Wer­bung

Der Aufsichtsrat und Konzernchef Maximilian Foerst einigten sich laut einer Mitteilung einvernehmlich, die Tätigkeit von Foerst zum 31.12.2025 zu beenden. Ein Nachfolger wird gesucht, bis dahin soll der aktuelle Aufsichtsratsvorsitzende Andreas Pecher ab 01.01.2026 die Leitung übernehmen./mis/jha/