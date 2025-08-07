Carl Zeiss Meditec Aktie
Marktkap. 4,19 Mrd. EURKGV 35,37 Div. Rendite 0,84%
WKN 531370
ISIN DE0005313704
Symbol CZMWF
Carl Zeiss Meditec Underweight
Aktie in diesem Artikel
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für Carl Zeiss Meditec nach Quartalszahlen von 41 auf 35,10 Euro gesenkt und die Einstufung auf "Underweight" belassen. Der Zyklus sinkender Marktschätzungen für den Hersteller medizintechnischer Geräte setze sich fort, schrieb Anchal Verma in einer am Freitag vorliegenden Studie. Es stünden weitere Senkungen bevor. Der zuletzt geschrumpfte chinesische Markt für Refraktionschirurgie dürfte sich im August und September verbessern./rob/bek/zb
Veröffentlichung der Original-Studie: 07.08.2025 / 20:18 / BST
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 08.08.2025 / 00:15 / BST
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Zusammenfassung: Carl Zeiss Meditec Underweight
|Unternehmen:
Carl Zeiss Meditec AG
|Analyst:
JP Morgan Chase & Co.
|Kursziel:
35,10 €
|Rating jetzt:
Underweight
|Kurs*:
43,44 €
|Abst. Kursziel*:
-19,20%
|Rating vorher:
Underweight
|Kurs aktuell:
43,64 €
|Abst. Kursziel aktuell:
-19,57%
|
Analyst Name:
Anchal Verma
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
60,51 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
