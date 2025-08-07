DAX 24.137 -0,2%ESt50 5.331 +0,0%Top 10 Crypto 16,05 +1,4%Dow 43.969 -0,5%Nas 21.243 +0,4%Bitcoin 100.257 -0,4%Euro 1,1654 -0,1%Öl 66,34 -0,1%Gold 3.396 +0,0%
DAX stabil -- Asiens Börsen gespalten - Nikkei mit Kurssprung -- CureVac & BioNTech: Einigung im Patentstreit -- SoundHound, RTL, Jungheinrich, Pinterest. CROCS im Fokus
Top News
Jungheinrich-Aktie in Rot: Weniger Marge bei leichtem Wachstum
Bechtle-Aktie zieht zweistellig an: Umsatz klettert
Carl Zeiss Meditec Aktie

43,64 EUR +0,24 EUR +0,55 %
STU
Marktkap. 4,19 Mrd. EUR

KGV 35,37 Div. Rendite 0,84%
WKN 531370

ISIN DE0005313704

Symbol CZMWF

JP Morgan Chase & Co.

Carl Zeiss Meditec Underweight

08:56 Uhr
Carl Zeiss Meditec Underweight
Aktie in diesem Artikel
Carl Zeiss Meditec AG
43,64 EUR 0,24 EUR 0,55%
Charts| News| Analysen
Aktie kaufen

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für Carl Zeiss Meditec nach Quartalszahlen von 41 auf 35,10 Euro gesenkt und die Einstufung auf "Underweight" belassen. Der Zyklus sinkender Marktschätzungen für den Hersteller medizintechnischer Geräte setze sich fort, schrieb Anchal Verma in einer am Freitag vorliegenden Studie. Es stünden weitere Senkungen bevor. Der zuletzt geschrumpfte chinesische Markt für Refraktionschirurgie dürfte sich im August und September verbessern./rob/bek/zb

Veröffentlichung der Original-Studie: 07.08.2025 / 20:18 / BST

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 08.08.2025 / 00:15 / BST

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Carl Zeiss Meditec

Zusammenfassung: Carl Zeiss Meditec Underweight

Unternehmen:
Carl Zeiss Meditec AG		 Analyst:
JP Morgan Chase & Co.		 Kursziel:
35,10 €
Rating jetzt:
Underweight		 Kurs*:
43,44 €		 Abst. Kursziel*:
-19,20%
Rating vorher:
Underweight		 Kurs aktuell:
43,64 €		 Abst. Kursziel aktuell:
-19,57%
Analyst Name:
Anchal Verma 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
60,51 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu Carl Zeiss Meditec AG

08:56 Carl Zeiss Meditec Underweight JP Morgan Chase & Co.
07.08.25 Carl Zeiss Meditec Outperform Bernstein Research
07.08.25 Carl Zeiss Meditec Neutral UBS AG
07.08.25 Carl Zeiss Meditec Sector Perform RBC Capital Markets
07.08.25 Carl Zeiss Meditec Underweight JP Morgan Chase & Co.
mehr Analysen

Nachrichten zu Carl Zeiss Meditec AG

dpa-afx Trotz US-Zöllen Carl Zeiss Meditec-Aktie dennoch zweistellig tiefer: Carl Zeiss Meditec steigert Umsatz und bestätigt Prognose Carl Zeiss Meditec-Aktie dennoch zweistellig tiefer: Carl Zeiss Meditec steigert Umsatz und bestätigt Prognose
finanzen.net Pluszeichen in Frankfurt: MDAX zum Handelsende im Aufwind
finanzen.net Schwache Performance in Frankfurt: TecDAX beendet die Donnerstagssitzung mit Verlusten
finanzen.net Carl Zeiss Meditec Aktie News: Bären lasten am Donnerstagnachmittag auf Carl Zeiss Meditec
finanzen.net Handel in Frankfurt: MDAX in der Gewinnzone
finanzen.net Optimismus in Frankfurt: TecDAX nachmittags freundlich
finanzen.net Anleger in Frankfurt halten sich zurück: TecDAX schwächelt am Mittag
finanzen.net Gute Stimmung in Frankfurt: MDAX mittags in der Gewinnzone
finanzen.net Carl Zeiss Meditec Aktie News: Anleger schicken Carl Zeiss Meditec am Mittag tief südwärts
EQS Group EQS-News: Carl Zeiss Meditec grows revenue and earnings in the first nine months of 2024/25
EQS Group EQS-AFR: Carl Zeiss Meditec AG: Preliminary announcement of the publication of quarterly reports and quarterly/interim statements
PR Newswire ZEISS CLARUS 700 Receives NMPA Approval in China
PR Newswire ZEISS CLARUS 700 Receives NMPA Approval in China
PR Newswire ZEISS CLARUS 700 Receives NMPA Approval in China
PR Newswire ZEISS CLARUS 700 Receives NMPA Approval in China
EQS Group EQS-News: Carl Zeiss Meditec achieves revenue growth and stable operating profit in the first six months of 2024/25
EQS Group EQS-News: Change of President and CEO at Carl Zeiss Meditec AG
