Carl Zeiss Meditec Aktie
Marktkap. 4,19 Mrd. EURKGV 35,37 Div. Rendite 0,84%
WKN 531370
ISIN DE0005313704
Symbol CZMWF
Carl Zeiss Meditec Buy
Aktie in diesem Artikel
HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Hauck Aufhäuser Investment Banking hat das Kursziel für Carl Zeiss Meditec nach Zahlen von 70 auf 68 Euro gesenkt, die Einstufung aber auf "Buy" belassen. Die schwer abzusehende Entwicklung im Geschäft mit refraktiven Lasern mit China bleibe der größte Quell der Unsicherheit bei dem Medizintechnikunternehmen, schrieb Analyst Alexander Galitsa in einer am Freitag vorliegenden Studie. Seine neuen Schätzungen berücksichtigten zudem stärkere Belastungen von der Währungsseite. Andererseits schienen die Ergebnisse langsam die Talsohle zu erreichen./mf/mis
Veröffentlichung der Original-Studie: 08.08.2025 / 08:30 / MEZ
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 08.08.2025 / 08:30 / MEZ
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: Carl Zeiss Meditec
Zusammenfassung: Carl Zeiss Meditec Buy
|Unternehmen:
Carl Zeiss Meditec AG
|Analyst:
Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG
|Kursziel:
68,00 €
|Rating jetzt:
Buy
|Kurs*:
43,44 €
|Abst. Kursziel*:
56,54%
|Rating vorher:
Buy
|Kurs aktuell:
43,30 €
|Abst. Kursziel aktuell:
57,04%
|
Analyst Name:
Alexander Galitsa
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
60,26 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
