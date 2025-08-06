DAX 24.119 -0,3%ESt50 5.332 +0,0%Top 10 Crypto 16,04 +1,4%Dow 43.969 -0,5%Nas 21.243 +0,4%Bitcoin 100.176 -0,4%Euro 1,1635 -0,3%Öl 66,67 +0,4%Gold 3.397 +0,0%
Carl Zeiss Meditec Aktie

43,30 EUR -0,10 EUR -0,23 %
Marktkap. 4,19 Mrd. EUR

KGV 35,37 Div. Rendite 0,84%
WKN wurde kopiert
WKN 531370

ISIN wurde kopiert
ISIN DE0005313704

Symbol wurde kopiert
Symbol CZMWF

Carl Zeiss Meditec AG
43,30 EUR -0,10 EUR -0,23%
HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Hauck Aufhäuser Investment Banking hat das Kursziel für Carl Zeiss Meditec nach Zahlen von 70 auf 68 Euro gesenkt, die Einstufung aber auf "Buy" belassen. Die schwer abzusehende Entwicklung im Geschäft mit refraktiven Lasern mit China bleibe der größte Quell der Unsicherheit bei dem Medizintechnikunternehmen, schrieb Analyst Alexander Galitsa in einer am Freitag vorliegenden Studie. Seine neuen Schätzungen berücksichtigten zudem stärkere Belastungen von der Währungsseite. Andererseits schienen die Ergebnisse langsam die Talsohle zu erreichen./mf/mis

Veröffentlichung der Original-Studie: 08.08.2025 / 08:30 / MEZ

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 08.08.2025 / 08:30 / MEZ

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Analysen zu Carl Zeiss Meditec AG

08:56 Carl Zeiss Meditec Underweight JP Morgan Chase & Co.
07.08.25 Carl Zeiss Meditec Outperform Bernstein Research
07.08.25 Carl Zeiss Meditec Neutral UBS AG
07.08.25 Carl Zeiss Meditec Sector Perform RBC Capital Markets
07.08.25 Carl Zeiss Meditec Underweight JP Morgan Chase & Co.
mehr Analysen

